Die Alphabet-Aktienanalyse von JPMorgan vom 20. November 2026 liefert Anlegern eine spannende Botschaft. Analyst Doug Anmuth bestätigt das Rating "overweight" und das unveränderte Kursziel von 375 USD. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 277,80 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent. Besonders positiv bewertet JPMorgan die jüngsten Fortschritte bei leistungsfähigen Frontier-KI-Modellen und die Einführung eines neuen KI-Agenten für Endverbraucher. Doug Anmuth sieht damit wichtige Kurstreiber, die er bereits zuvor erwartet hatte, nun tatsächlich in den Mittelpunkt rücken. Google setzt offenbar darauf, seine Aktivitäten im KI-Markt entschlossen auszubauen, statt Wettbewerbern Marktanteile zu überlassen. Gleichzeitig bleiben die Herausforderungen erheblich. Hohe Investitionen, intensiver Wettbewerb und Unsicherheiten über die zukünftige Monetarisierung neuer KI-Anwendungen könnten die Profitabilität belasten. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Kann Alphabet seine technologische Stärke in dauerhaft steigende Gewinne und Cashflows verwandeln? JPMorgan und Doug Anmuth bleiben optimistisch. Mit dem Rating "overweight" und dem Kursziel von 375 USD sieht die Investmentbank weiterhin erhebliches Potenzial für die Alphabet-Aktie. Ob die nächste große Google-Rally tatsächlich beginnt, wird sich jedoch an den wirtschaftlichen Erfolgen der KI-Offensive entscheiden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.