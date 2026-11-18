Nach Darstellung der DMV sind Waymo-Fahrzeuge wiederholt in aktive Baustellen eingefahren, in denen Bauarbeiter, Fahrzeuge und Geräte im Einsatz waren. Das geschah laut Behörde trotz einer früheren Einschränkung und Korrekturmaßnahmen nach ähnlichen Vorfällen am 18. Mai 2026.

TechCrunch nennt als konkrete Fälle drei Waymo-Fahrzeuge, die nahe Burlingame in eine Baustellensperrung auf dem U.S. Highway 101 fuhren, sowie einen separaten Zwischenfall mit Fahrzeugen der California Highway Patrol auf dem Highway 280 in San Francisco. Beim Vorfall auf dem Highway 101 gab es laut Waymo weder Verletzte noch Kollisionen.

Die Einschränkung gilt, bis Waymo nach Auffassung der Behörde wirksame Korrekturmaßnahmen nachweist. Einen Termin für die Wiederaufnahme nennen weder Behörde noch Unternehmen.