Rückschlag für das Robotaxi-Geschäft von Alphabet: Die Alphabet-Tochter Waymo hat ihre fahrerlosen Fahrten auf Autobahnen in allen US-Märkten ausgesetzt, nachdem die kalifornische Kfz-Behörde DMV ihr den Betrieb auf den Freeways des Bundesstaates untersagt hat. Für die Alphabet-Aktie (Kürzel GOOGL, ISIN US02079K3059) trifft die Nachricht einen der wichtigsten Zukunftsbereiche des Konzerns.
Alphabet-Aktie: Waymo stoppt Robotaxi-Fahrten auf allen US-Autobahnen – Kalifornien sieht „unmittelbare Gefahr“
Nach einer Anordnung der kalifornischen Verkehrsbehörde DMV hat die Alphabet-Tochter Waymo kommerzielle Robotaxi-Fahrten auf Autobahnen in allen US-Märkten ausgesetzt. Auslöser waren wiederholte Fahrten in aktive Baustellen. Im Stadtverkehr läuft der Dienst weiter.
Die DMV begründete die Einschränkung damit, dass Waymos fahrerloser Autobahnbetrieb eine „unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ darstelle. Die Anordnung wurde laut TechCrunch bereits am 11. November erlassen, aber erst am Dienstag öffentlich.
Waymo betont, dass der Dienst auf normalen Straßen weiterläuft. Nach Unternehmensangaben wickelt Waymo mehr als eine halbe Million Fahrten pro Woche ab.
Der Auslöser
Warum greift die kalifornische Behörde durch?
Nach Darstellung der DMV sind Waymo-Fahrzeuge wiederholt in aktive Baustellen eingefahren, in denen Bauarbeiter, Fahrzeuge und Geräte im Einsatz waren. Das geschah laut Behörde trotz einer früheren Einschränkung und Korrekturmaßnahmen nach ähnlichen Vorfällen am 18. Mai 2026.
TechCrunch nennt als konkrete Fälle drei Waymo-Fahrzeuge, die nahe Burlingame in eine Baustellensperrung auf dem U.S. Highway 101 fuhren, sowie einen separaten Zwischenfall mit Fahrzeugen der California Highway Patrol auf dem Highway 280 in San Francisco. Beim Vorfall auf dem Highway 101 gab es laut Waymo weder Verletzte noch Kollisionen.
Die Einschränkung gilt, bis Waymo nach Auffassung der Behörde wirksame Korrekturmaßnahmen nachweist. Einen Termin für die Wiederaufnahme nennen weder Behörde noch Unternehmen.
Die Reaktion
Warum stoppt Waymo auch außerhalb Kaliforniens?
Waymo hat die Autobahnfahrten nach eigenen Angaben vorübergehend in allen Märkten eingeschränkt, in denen dieser Service angeboten wurde, um die eigene Leistung zu überprüfen. Tests auf Autobahnen laufen laut Unternehmen mit geschulten Sicherheitsfahrern am Steuer weiter. Waymo arbeite mit der DMV und anderen Behörden an einer Wiederaufnahme.
Waymo ist nach Reuters-Angaben kommerziell in 15 US-Städten aktiv, bot Autobahnfahrten aber nur in einigen davon an, darunter San Francisco und Los Angeles. Es ist nicht der erste Rückzieher: Bereits im Mai 2026 hatte Waymo die Autobahnfahrten gestoppt und im Juli nach einem Software-Update für Baustellen wieder aufgenommen.
Was gestoppt ist
Kommerzielle Robotaxi-Fahrten auf Autobahnen in allen US-Märkten mit diesem Angebot.
Was weiterläuft
Fahrten im Stadtverkehr sowie Autobahntests mit Sicherheitsfahrern.
Was offen ist
Wann die DMV die Korrekturen akzeptiert und Autobahnfahrten wieder erlaubt.
Einordnung
Was bedeutet der Stopp für die Alphabet-Aktie?
Waymo gilt als einer der wichtigsten Wachstumsbausteine von Alphabet jenseits von Suche, Cloud und KI. Autobahnfahrten sind vor allem für längere Strecken wichtig, etwa zwischen San Francisco und dem Silicon Valley. Reuters wertet den Schritt als Rückschlag für Waymos Expansion, während Wettbewerber wie Tesla und Amazons Zoox aufholen.
Für Anleger ist entscheidend, wie schnell Waymo die Behörde überzeugen kann. Der Stadtverkehr als Kern des Fahrdienstes ist von der Anordnung nicht betroffen.
FAQ zur Alphabet-Aktie und Waymo
Warum hat Waymo die Autobahnfahrten gestoppt? Die kalifornische DMV hat Waymo den fahrerlosen Betrieb auf Freeways untersagt, nachdem Fahrzeuge wiederholt in aktive Baustellen gefahren waren. Waymo hat daraufhin die Autobahnfahrten in allen US-Märkten ausgesetzt.
Fahren Waymo-Robotaxis weiterhin? Ja, im Stadtverkehr läuft der Dienst weiter. Waymo nennt mehr als 500.000 Fahrten pro Woche.
Wie lange gilt der Stopp? Bis Waymo der Behörde wirksame Korrekturmaßnahmen nachweist. Einen Termin gibt es nicht.
Unter welchem Kürzel wird die Alphabet-Aktie gehandelt? Die Alphabet-A-Aktie notiert an der Nasdaq unter dem Kürzel GOOGL, ISIN US02079K3059.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.