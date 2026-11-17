Es ist eine der seltsamsten Wochen in der Geschichte der Alphabet-Aktie (Ticker: GOOGL, Nasdaq; ISIN: US02079K3059). Die Google-Mutter hält laut den Börsenunterlagen mehr als 5 Prozent an Anthropic, einem der begehrtesten KI-Unternehmen der Welt – und genau dessen Börsengang lastet jetzt auf dem eigenen Kurs. Am Montag schloss die Alphabet Aktie 4,07 Prozent tiefer bei 283,72 US-Dollar und landete unter den größten Verlierern im Dow Jones. Am Mittwoch soll der Ausgabepreis für Anthropic feststehen, am Donnerstag der Handel an der Nasdaq beginnen. Dazwischen liegen heute Abend die Zahlen von Nvidia. Für Anleger stellt sich eine Frage, die über diese Woche hinausreicht: Ist Anthropic für Alphabet ein Milliardenschatz in der Bilanz – oder ein Magnet, der Kapital aus der eigenen Aktie zieht?
Alphabet-Aktie vor dem Anthropic-Börsengang – Milliardenschatz oder Kapitalmagnet?
Die Alphabet-Aktie fiel am Montag um 4,07 Prozent auf 283,72 Dollar. Ausgerechnet der Börsengang von Anthropic, an dem Google mit mehr als 5 Prozent beteiligt ist, wird zum Härtetest.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc.
- Ticker
- GOOGL (Klasse A, Nasdaq)
- ISIN
- US02079K3059
- 52-Wochen-Spanne
- 272,11–408,61 USD
- Nächste Dividende
- 0,22 USD, Zahlung 14.12.2026
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 22:00 Uhr MEZ
Der Kurssturz vom Montag
Warum fiel die Alphabet-Aktie ausgerechnet jetzt?
Eine schlechte Nachricht aus Mountain View gab es am Montag nicht. Die Alphabet-Aktie geriet in einen Ausverkauf, der die gesamte KI-Branche erfasste.
Der Nasdaq Composite verlor 2,49 Prozent, der Halbleiterindex SOX sogar 5,28 Prozent. Nvidia führte die „Magnificent Seven“ mit einem Minus von 4,12 Prozent nach unten, Alphabet und Amazon folgten. Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 3,64 Billionen US-Dollar entspricht der Tagesverlust der Alphabet Aktie rechnerisch etwa 150 Milliarden US-Dollar – mehr, als viele DAX-Konzerne insgesamt wert sind.
Auffällig ist das Muster: Die beiden großen Anthropic-Aktionäre Alphabet und Amazon zählten zu den fünf schwächsten Dow-Werten, Microsoft (-1,12 %) und Apple (-0,98 %) kamen glimpflicher davon. Das Research-Haus Vanda Research erwartet für den Anthropic-Start Rekordkäufe von Privatanlegern, netto rund 250 Millionen US-Dollar am ersten Handelstag. Ein Teil dieses Geldes könnte nach Einschätzung von Vanda aus Big Tech und Rechenzentrumswerten abgezogen werden.
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Caterpillar
|570,49
|-4,95 %
|Nvidia
|156,14
|-4,12 %
|Alphabet (A)
|283,72
|-4,07 %
|Boeing
|165,22
|-3,66 %
|Amazon
|257,75
|-3,34 %
Schlusskurse 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Die Doppelrolle
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Alphabet Aktie?
Anthropic hat die Preisspanne für seine Aktien auf 70 bis 78 US-Dollar festgelegt. Am oberen Ende entspräche das laut The Motley Fool einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen US-Dollar – ein Börsenneuling in der Gewichtsklasse etablierter Tech-Giganten. Google geht dabei nicht nur als Altaktionär in den Börsengang: Laut dem aktualisierten Prospekt zeichnet der Konzern in einer parallelen Privatplatzierung gut 135 Millionen weitere Anthropic-Aktien. Bei der Mitte der Preisspanne sind das rund 10 Milliarden US-Dollar.
Was das für die Alphabet-Bilanz bedeutet, zeigt eine einfache Überschlagsrechnung: Schon eine Beteiligung von 5 Prozent wäre bei einer Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar rund 70 Milliarden US-Dollar wert. Hinzu kommt, dass Google Anthropic Rechenleistung aus der eigenen Cloud liefert. Jeder Dollar, den Anthropic für Training und Betrieb seiner Claude-Modelle ausgibt, kann so zum Teil wieder bei Google Cloud ankommen.
Beteiligung
Alphabet hält mehr als 5 Prozent an Anthropic und stockt mit rund 10 Milliarden US-Dollar auf. Ein hoher Ausgabepreis würde den Wert dieses Pakets sichtbar machen.
Cloud-Kunde
Anthropic bezieht Rechenleistung von Google. Das stützt das Geschäft, das zuletzt am schnellsten wuchs.
Konkurrent um Kapital
Gleichzeitig wird Anthropic als eigenständige Aktie handelbar. Wer bisher Alphabet als indirekte KI-Wette hielt, kann künftig direkt investieren.
Quartalszahlen
Wie stark ist das Kerngeschäft der Alphabet-Aktie wirklich?
Operativ gibt es wenig zu klagen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar. Google Cloud wuchs sogar um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar und hat sich damit binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Die Kehrseite: Allein im dritten Quartal investierte Alphabet 51,4 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und Chips, der freie Cashflow rutschte auf minus 9,1 Milliarden US-Dollar. Für 2026 plant der Konzern Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar.
Alphabet im dritten Quartal 2026
Mrd. USD
Quelle: Alphabet, Quartalsmitteilung Q3 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|127,6
|Google Cloud
|30,7
|Investitionen
|51,4
|Freier Cashflow
|-9,1
Genau hier setzt die Nervosität an der Wall Street an. Je mehr Geld in die KI-Infrastruktur fließt, desto drängender wird die Frage nach der Rendite. Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Montag öffentlich über das Risiko fallender Bewertungen nach dem KI-Investitionsboom – ein Satz, der an einem Tag mit fallenden Tech-Kursen besonders laut nachhallte. Ein erfolgreicher Anthropic-Börsengang wäre in diesem Umfeld auch ein Signal, dass Investoren für KI-Geschäftsmodelle weiter hohe Preise zahlen.
Bewertung und Chart
Wie günstig ist die Alphabet Aktie nach dem Kursrutsch?
Charttechnisch ist die Lage angespannt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 408,61 US-Dollar trennen die Aktie rund 30 Prozent, bis zum 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar fehlen nur noch gut 4 Prozent. Die 50-Tage-Linie bei rund 328 US-Dollar ist unter die 200-Tage-Linie bei rund 338 US-Dollar gefallen. Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Minus von gut 9 Prozent, auf Monatssicht von knapp 20 Prozent. Gleichzeitig ist die Bewertung gesunken: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate lag laut stockanalysis.com zuletzt bei rund 15 – für einen Konzern mit 25 Prozent Umsatzwachstum ein niedriger Wert im Vergleich zu vielen KI-Werten.
Die Analysten sind vorsichtiger geworden: JPMorgan hat die Alphabet-Aktie Anfang November von seiner Fokusliste genommen. Dazu kommen regulatorische Baustellen in Europa. Ein Gutachter am Gerichtshof der EU hielt es laut Reuters für möglich, dass die Nutzung von Presseartikeln in Gemini-Antworten unter Umständen gegen das Urheberrecht verstößt.
Der Kalender
Welche Termine bewegen die Alphabet-Aktie diese Woche?
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Wie viel von Anthropic gehört Alphabet?
Laut den Börsenunterlagen hält Alphabet mehr als 5 Prozent. Zusätzlich zeichnet Google in einer Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 10 Milliarden US-Dollar.
Wann geht Anthropic an die Börse?
Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch, den 18. November, erwartet, der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag, dem 19. November, beginnen. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie.
Warum fiel die Alphabet-Aktie am Montag?
Belastend waren der Ausverkauf bei Tech- und KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen und die Sorge, der Anthropic-Börsengang könne Kaufinteresse von etablierten KI-Aktien abziehen. Eine unternehmensspezifische Negativnachricht gab es nicht.
Zahlt die Alphabet-Aktie eine Dividende?
Ja. Die nächste Quartalsdividende beträgt 0,22 US-Dollar je Aktie, Stichtag ist der 7. Dezember, gezahlt wird am 14. Dezember.
Unter welcher ISIN wird die Alphabet-Aktie gehandelt?
Die Klasse-A-Aktie trägt die ISIN US02079K3059 und wird an der Nasdaq unter dem Ticker GOOGL gehandelt.
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