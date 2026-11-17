Es ist eine der seltsamsten Wochen in der Geschichte der Alphabet-Aktie (Ticker: GOOGL, Nasdaq; ISIN: US02079K3059). Die Google-Mutter hält laut den Börsenunterlagen mehr als 5 Prozent an Anthropic, einem der begehrtesten KI-Unternehmen der Welt – und genau dessen Börsengang lastet jetzt auf dem eigenen Kurs. Am Montag schloss die Alphabet Aktie 4,07 Prozent tiefer bei 283,72 US-Dollar und landete unter den größten Verlierern im Dow Jones. Am Mittwoch soll der Ausgabepreis für Anthropic feststehen, am Donnerstag der Handel an der Nasdaq beginnen. Dazwischen liegen heute Abend die Zahlen von Nvidia. Für Anleger stellt sich eine Frage, die über diese Woche hinausreicht: Ist Anthropic für Alphabet ein Milliardenschatz in der Bilanz – oder ein Magnet, der Kapital aus der eigenen Aktie zieht?