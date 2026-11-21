Es ist ein Machtwechsel mit Fußnote. Die Google-Mutter Alphabet hat am Freitag Nvidia beim Börsenwert überholt – zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Die Alphabet-Aktie (A-Aktie, ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Handelssymbol Xetra: ABEA, US-Handelssymbol: GOOGL, Nasdaq) hat dafür allerdings nichts gewonnen. Sie schloss bei 265,29 Dollar, 2,70 Prozent tiefer. Platz drei gab es, weil der Konkurrent 14 Prozent verlor.
Alphabet-Aktie: Erstmals seit über zwei Jahren mehr wert als Nvidia – aber der Aufstieg hat einen Schönheitsfehler
Alphabet ist seit Freitag das drittwertvollste Unternehmen der USA. Die Alphabet-Aktie ist dafür nicht gestiegen: Sie fiel in der Woche um rund 10 Prozent. Nvidia fiel nur schneller.
Die Rangliste
Apple, Microsoft, Alphabet – dann erst Nvidia
Am Freitagvormittag lag Alphabet nach LSEG-Daten bei rund 3,44 Billionen Dollar Börsenwert, Nvidia bei 3,40 Billionen. Apple führte mit 5,08 Billionen vor Microsoft mit 3,72 Billionen. Bis zum Handelsschluss wuchs der Abstand: Nvidia kam nach einem Tagesverlust von 14 Prozent laut CNBC nur noch auf rund 3 Billionen Dollar. Noch im Oktober war der Chipkonzern das wertvollste Unternehmen der Welt.
Die Woche
Vier Verlusttage, ein neues Jahrestief
Montag: 283,72 Dollar, minus 4,07 Prozent
Dienstag: 280,20 Dollar, minus 1,24 Prozent
Mittwoch: 282,44 Dollar, plus 0,80 Prozent
Donnerstag: 272,66 Dollar, tiefster Schluss seit Oktober 2025
Freitag: 265,29 Dollar, Tagestief bei 264,22 Dollar und damit neues 52-Wochen-Tief
Einordnung der Redaktion
Relative Stärke ist noch keine Stärke
Dass die Alphabet-Aktie weniger verliert als Nvidia, AMD oder Micron, hat einen Grund: Alphabet verkauft KI nicht an andere, sondern nutzt sie im eigenen Geschäft – in der Suche, in der Cloud, in der Werbung. Zugleich gehört der Konzern zu den größten Käufern von Rechenleistung. Sollten Berichte zutreffen, wonach Google Bestellungen für eigene KI-Chips kürzt, wäre das für Zulieferer wie Broadcom eine Belastung, für Alphabets Kasse aber eine Entlastung. Für die Alphabet-Aktie entscheidet am Ende, ob sich die Milliardeninvestitionen in Gewinnen niederschlagen.
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Ist Alphabet jetzt mehr wert als Nvidia?
Ja. Seit dem 20.11. liegt Alphabet beim Börsenwert vor Nvidia und damit auf Platz drei in den USA.
Wie lief die Woche für die Alphabet-Aktie?
Sie verlor rund 10,3 Prozent und markierte am Freitag ein neues 52-Wochen-Tief.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Alphabet-Aktie?
A-Aktie: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, deutsches Kürzel ABEA, an der Nasdaq GOOGL. Die C-Aktie wird an der Nasdaq unter GOOG gehandelt.
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