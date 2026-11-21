Dass die Alphabet-Aktie weniger verliert als Nvidia, AMD oder Micron, hat einen Grund: Alphabet verkauft KI nicht an andere, sondern nutzt sie im eigenen Geschäft – in der Suche, in der Cloud, in der Werbung. Zugleich gehört der Konzern zu den größten Käufern von Rechenleistung. Sollten Berichte zutreffen, wonach Google Bestellungen für eigene KI-Chips kürzt, wäre das für Zulieferer wie Broadcom eine Belastung, für Alphabets Kasse aber eine Entlastung. Für die Alphabet-Aktie entscheidet am Ende, ob sich die Milliardeninvestitionen in Gewinnen niederschlagen.