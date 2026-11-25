Die Alphabet Aktie hat schwierige Wochen hinter sich. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober brach das Papier an einem Tag um 12,6 Prozent ein – schwächeres Wachstum der Google-Suche und steigende Investitionen verunsicherten die Anleger. Anfang November setzte der Mutterkonzern von Google ein Gegensignal: Mit den Systemen TPU 8tx und TPU 8i Max stellte er zwei neue spezialisierte KI-Chips vor und forderte Marktführer Nvidia damit offen heraus. Die Alphabet Aktie liegt dennoch rund 30 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 408,61 Dollar.
Alphabet Aktie: Zwei neue KI-Chips, Meta als Kunde, 30 Prozent unter dem Hoch – wird Google zum Nvidia-Jäger?
Google baut seit zehn Jahren eigene KI-Chips und verkauft sie inzwischen auch an andere. Mit zwei neuen TPU-Systemen greift der Konzern Nvidia direkt an. Was das für die angeschlagene Alphabet Aktie bedeutet.
Die Chip-Strategie
Vom Eigenbedarf zum Verkaufsschlager
Jahrelang nutzte Google seine Tensor Processing Units nur für eigene Dienste. Inzwischen verkauft und vermietet der Konzern die Chips auch an Dritte – Erlöse daraus fließen erstmals in den Cloud-Umsatz ein. Prominentester Kunde ist Meta: Der Facebook-Konzern hat nach Medienberichten einen Milliardenvertrag geschlossen, um Googles KI-Chips zu mieten. Nach Angaben von Google übersteigt die Nachfrage das Angebot, selbst ältere TPU-Generationen seien voll ausgelastet.
Der Preis
Milliarden für Rechenzentren
Die Kehrseite: Der Ausbau kostet enorme Summen. Im zweiten Quartal verdoppelten sich die Investitionen auf 44,9 Milliarden Dollar. Gleichzeitig wächst das Kerngeschäft mit der Suche langsamer. Anleger fragen deshalb, ob sich die Milliarden für Rechenzentren und eigene Chips schnell genug auszahlen. Zusätzlich belastet eine Klage rund um das KI-Modell Gemini die Stimmung.
Die Alphabet Aktie hat eine Trumpfkarte, die kaum ein anderer KI-Konzern besitzt: eigene, bewährte KI-Chips, die sich auch an Konkurrenten verkaufen lassen. Ob daraus ein zweites Standbein neben der Suche wird, dürfte über die nächsten Jahre entscheiden.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Was sind TPUs?
Tensor Processing Units sind von Google entwickelte Spezialchips für künstliche Intelligenz.
Verkauft Google seine KI-Chips an andere?
Ja, Google vermietet und verkauft TPUs inzwischen auch an externe Kunden, darunter nach Medienberichten Meta.
Warum fiel die Alphabet Aktie nach den Quartalszahlen?
Wegen langsameren Suchwachstums und steigender Investitionen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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