Was sind TPUs?

Tensor Processing Units sind von Google entwickelte Spezialchips für künstliche Intelligenz.

Verkauft Google seine KI-Chips an andere?

Ja, Google vermietet und verkauft TPUs inzwischen auch an externe Kunden, darunter nach Medienberichten Meta.

Warum fiel die Alphabet Aktie nach den Quartalszahlen?

Wegen langsameren Suchwachstums und steigender Investitionen.