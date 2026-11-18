Anfang November platzierte Alphabet eine Euro-Anleihe über 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, vorrangig und unbesichert. Die Laufzeiten reichen von 2 bis 19 Jahren, sechs Tranchen sind fest, eine ist variabel verzinst. Die Nachfrage lag laut Quellen bei über 17 Milliarden Euro, fast dem Dreifachen. Konsortialführer waren laut aktien.news Barclays, BNP Paribas und die Deutsche Bank. Es ist die zweite Euro-Anleihe des Jahres nach 9 Milliarden Euro im Mai. Kupons, Spreads und Ratings der Euro-Tranchen nennen die Quellen nicht. Als Verwendungszweck gelten allgemeine Unternehmenszwecke, auch die Rückzahlung bestehender Schulden.

Dazu kommt die Finanzierung rund um den Globus. Im November sondierte Alphabet in Hongkong- und Singapur-Dollar. Die Orderbücher summierten sich laut aktien.news (mit Verweis auf Reuters) auf rund 5 Milliarden Dollar, die Abwicklung war für den 19. November geplant. Zuvor hatte der Konzern im Februar unter anderem eine 100-jährige Pfund-Tranche begeben und im August bis zu 25 Milliarden Dollar in US-Dollar-Anleihen platziert.