Zwei Zahlen erzählen die Geschichte der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, FSE: ABEA, NASDAQ: GOOGL) in diesem November. Die erste: mehr als 17 Milliarden Euro Nachfrage für eine Anleihe über 6 Milliarden Euro. Die zweite: minus 12,29 Prozent an einem einzigen Handelstag, der größte Tagesverlust der Börsengeschichte des Konzerns, rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert wurden vernichtet. Die Kreditgeber vertrauen Google, die Aktionäre zweifeln. Was passiert da?
Alphabet-Aktie: Rekordnachfrage nach Schulden, Rekordsturz nach Zahlen - Wer zahlt die KI-Rechnung?
Alphabet holt 6 Mrd. Euro per Anleihe, die Nachfrage lag bei über 17 Mrd. Euro. Doch die Aktie brach nach den Zahlen um 12 Prozent ein. Was hinter dem KI-Spagat steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Class A)
- Symbol
- GOOGL (Nasdaq)
- ISIN
- US02079K3059
- Cloud-Umsatz
- 30,7 Mrd. $ (verdoppelt)
- Cloud-Auftragsbestand
- gut 560 Mrd. $
Stand: 18.11.2026, Angaben laut Sekundärquellen, Kurs nicht tagesaktuell
Der Absturz
Warum ist die Alphabet-Aktie nach den Zahlen eingebrochen?
Nach den Quartalszahlen fiel die Alphabet-Aktie laut finanztrends.de um 12,29 Prozent auf 282,32 Dollar. Umsatz und Gewinn je Aktie lagen unter den Erwartungen, der Suchumsatz wuchs mit 12 Prozent langsamer als erhofft, und der freie Cashflow im dritten Quartal war negativ. Gleichzeitig verdoppelte sich der Cloud-Umsatz auf 30,7 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand liegt bei gut 560 Milliarden Dollar. Das Wachstum ist da, aber es kostet.
Die Schulden
Was steckt hinter der Alphabet-Anleihe über 6 Milliarden Euro?
Anfang November platzierte Alphabet eine Euro-Anleihe über 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, vorrangig und unbesichert. Die Laufzeiten reichen von 2 bis 19 Jahren, sechs Tranchen sind fest, eine ist variabel verzinst. Die Nachfrage lag laut Quellen bei über 17 Milliarden Euro, fast dem Dreifachen. Konsortialführer waren laut aktien.news Barclays, BNP Paribas und die Deutsche Bank. Es ist die zweite Euro-Anleihe des Jahres nach 9 Milliarden Euro im Mai. Kupons, Spreads und Ratings der Euro-Tranchen nennen die Quellen nicht. Als Verwendungszweck gelten allgemeine Unternehmenszwecke, auch die Rückzahlung bestehender Schulden.
Dazu kommt die Finanzierung rund um den Globus. Im November sondierte Alphabet in Hongkong- und Singapur-Dollar. Die Orderbücher summierten sich laut aktien.news (mit Verweis auf Reuters) auf rund 5 Milliarden Dollar, die Abwicklung war für den 19. November geplant. Zuvor hatte der Konzern im Februar unter anderem eine 100-jährige Pfund-Tranche begeben und im August bis zu 25 Milliarden Dollar in US-Dollar-Anleihen platziert.
|Zeitpunkt
|Emission
|Volumen bzw. Nachfrage
|Februar 2026
|USD, GBP, CHF (u. a. 100-jährige Pfund-Tranche)
|laut aktien.news u. a. 20 Mrd. $ in den USA
|Mai 2026
|Euro-Anleihe
|9 Mrd. €
|August 2026
|USD- und AUD-Anleihen
|bis 25 Mrd. $ sowie 5,5 Mrd. AUD
|November 2026
|Euro-Anleihe, 7 Tranchen
|6 Mrd. €, Nachfrage über 17 Mrd. €
|November 2026
|HKD und SGD
|Orderbücher rund 5 Mrd. $
Angaben laut Sekundärquellen, nicht gegen Emissionsunterlagen geprüft.
Quelle: aktien.news, goldesel.de, finanztrends.de
Die Rechnung
Wie teuer ist der KI-Ausbau für die Alphabet-Aktie?
Die langfristigen Schulden stiegen laut finanztrends.de seit Ende 2025 von 46,5 auf 125,1 Milliarden Dollar. Das Investitionsbudget für 2026 beziffert die Quelle auf bis zu 205 Milliarden Dollar, dazu kommen Mietverpflichtungen für Rechenzentren von 130,5 Milliarden Dollar (aktien.news). Für 2027 hat Finanzchefin Anat Ashkenazi laut finanztrends.de noch höhere Ausgaben angekündigt; mehr Klarheit soll es mit den Zahlen zum vierten Quartal geben.
Das Dilemma: Die Anleihen zeigen, dass der Kapitalmarkt Alphabet fast unbegrenzt Geld leiht. Sie beweisen aber nicht, dass die Investitionen sich rechnen.
Die Sorge
Was bedeutet der KI-Modus für das Werbegeschäft der Alphabet-Aktie?
Die Kernfrage lautet, ob KI die Suche stärkt oder aushöhlt. Laut finanztrends.de bringen Werbeplätze im KI-Modus bislang weniger ein als die klassische Trefferliste. Zugleich konkurriert Alphabet mit anderen Hyperscalern um dieselben Anleger. BNP Paribas erwartet laut aktien.news Netto-Emissionen von 192 Milliarden Euro an Euro-Unternehmensanleihen bis 2027, überwiegend von US-Techkonzernen. Das kann Spreads ausweiten.
Die Analysten
Wie bewerten Analysten die Alphabet-Aktie nach dem Rücksetzer?
Laut finanztrends.de kappten mehrere Häuser ihre Ziele: Goldman Sachs auf 385 Dollar, JPMorgan auf 375 Dollar, UBS auf 332 Dollar bei „Neutral“; Citizens stufte auf „Market Perform“ ab. Die meisten Analysten blieben dem Bericht zufolge aber bei Kaufvoten. Das sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Warum fiel die Alphabet-Aktie um 12 Prozent? Umsatz und Gewinn lagen laut finanztrends.de unter den Erwartungen, der Suchumsatz wuchs langsamer, der freie Cashflow war negativ.
Wie groß war die Alphabet-Anleihe? 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen bei einer Nachfrage von über 17 Milliarden Euro.
Wofür braucht Alphabet das Geld? Genannt werden allgemeine Unternehmenszwecke, auch die Rückzahlung von Schulden; der Konzern investiert in 2026 laut finanztrends.de bis zu 205 Milliarden Dollar.
Wie hoch sind die Kursziele der Analysten? Goldman Sachs nennt 385 Dollar, JPMorgan 375 Dollar, UBS 332 Dollar, jeweils laut finanztrends.de.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.