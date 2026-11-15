Zwei Wochen nach dem schwärzesten Börsentag seiner Geschichte schöpft Alphabet neue Hoffnung. Ausgerechnet die Krise beim Chipriesen Nvidia wurde für den Google-Konzern zum Rückenwind: Anleger setzen darauf, dass große Cloudkunden nun verstärkt auf Googles selbst entwickelte KI-Chips umsteigen. Die Alphabet-Aktie gewann 3,86 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Gewinnern der Woche. Zum Wochenschluss notiert sie bei 295,77 Dollar – knapp unter der Marke von 300 Dollar, die sie zweimal kurz überwand. Unsere Alphabet-Aktie Prognose zeigt, ob der Sprung diesmal gelingt.
Alphabet Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner nach dem Nvidia-Beben – wird die 300-Dollar-Marke zum Sprungbrett?
Die Alphabet-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: plus 3,86 Prozent, angetrieben von der Hoffnung, dass Googles eigene KI-Chips nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang zur gefragten Alternative werden. Zweimal sprang die Aktie über 300 Dollar – und fiel wieder zurück. Unsere Alphabet-Aktie Prognose zeigt, was die Alphabet Chartanalyse jetzt signalisiert, warum der Anthropic-Börsengang zum Kurstreiber werden kann und wie günstig der KI-Riese fundamental bewertet ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- Ticker / ISIN
- GOOGL / US02079K3059
- Kurs
- 295,77 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 287,38 bis 298,70 Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 270,70 bis 408,61 Dollar
- Performance 1 Monat
- minus 16,40 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 6,17 Prozent
- KGV (Schätzung)
- rund 15
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV auf Basis von Schätzungen laut Kursdaten der Redaktion
Die Woche
Nvidias Krise, Googles Chance: die Woche der Alphabet-Aktie
Die Alphabet-Aktie profitierte in dieser Woche von einem Thema, das die gesamte KI-Branche umtreibt: Wer füllt die Lücke, wenn der Marktführer wankt?
Montag und Dienstag – vorsichtiger Auftakt. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie am Montag um 1,18 Prozent auf 288,15 Dollar, am Dienstag gab sie nach den heißen Inflationsdaten leicht auf 287,38 Dollar nach.
Mittwoch – KI-Rally. Starke Zahlen des Cloudanbieters CoreWeave entfachten die KI-Rally neu. Anders als Microsoft und Amazon konnte Alphabet zulegen: plus 2,11 Prozent auf 293,45 Dollar.
Donnerstag – der Huang-Effekt. Am Tag des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang war Alphabet mit 1,79 Prozent Plus der größte Dow Jones Gewinner. Die Aktie stieg zeitweise um rund 3 Prozent über 300 Dollar und schloss bei 298,70 Dollar. Anleger setzten darauf, dass Cloudkunden nun Alternativen zu Nvidia-Chips suchen – und Google bietet mit seinen Tensor Processing Units genau eine solche. Hinzu kamen Nachrichten: Laut einem geänderten Börsenprospekt von Anthropic will Google beim Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Zudem nahm Alphabet mit ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar knapp 4 Milliarden Dollar ein und stellte neue KI-Brillen vor.
Freitag – Rückschlag mit der Nasdaq. Die Chip-Verkaufswelle erfasste auch Alphabet. Die Aktie startete über 300 Dollar, drehte dann aber ins Minus und schloss 0,98 Prozent tiefer bei 295,77 Dollar.
Tatsächlich ist unsere Wachstumsrate bei Suchanfragen so hoch wie seit fünf Jahren nicht.
Kurzfristige Prognose
Alphabet Chartanalyse: zweimal über 300 – zweimal zurück
Die Alphabet Chartanalyse zeigt eine Aktie, die sich vom Kurssturz erholt, aber an der ersten großen Hürde hängt.
Nach dem Kurseinbruch um rund 12 Prozent am 29. Oktober fiel die Aktie in Richtung ihres 52-Wochen-Tiefs bei 270,70 Dollar. Seitdem hat sie sich schrittweise erholt. Die Marke von 300 Dollar hat sich in dieser Woche als harter Widerstand erwiesen: Am Donnerstag und Freitag stieg die Aktie jeweils darüber, schloss aber beide Male darunter. Erst ein Schlusskurs über 300 Dollar würde das Bild aus Sicht der Charttechnik verbessern. Unterstützung bietet die Zone um 284 bis 288 Dollar, wo die Aktie die Vorwoche und den Wochenstart abschloss. Darunter liegt das 52-Wochen-Tief. Vor einem Monat notierte die Aktie noch rund 16 Prozent höher, bei gut 350 Dollar – dort liegt die nächste große Zone, falls die Erholung weiterläuft.
Szenario 1: Ausbruch über 300 Dollar
Bestätigen die Nvidia-Zahlen am 17. November die ungebrochene Nachfrage nach KI-Rechenleistung und macht der Anthropic-Börsengang den Wert von Googles Beteiligung sichtbar, könnte die Alphabet-Aktie die 300-Dollar-Marke nachhaltig überwinden. Dann rückt die Zone um 330 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Pendeln zwischen 284 und 300 Dollar
Bleibt die Unsicherheit über die Investitionspläne für 2027 hoch, könnte die Aktie unter der Hürde konsolidieren und Kraft sammeln.
Szenario 3: Rückfall Richtung 52-Wochen-Tief
Fällt die Aktie unter 284 Dollar, wäre die Erholung vorerst gescheitert. Dann droht ein erneuter Test der Zone um 270 Dollar.
Mittel- bis langfristige Prognose
KGV um 15, Cloud plus 103 Prozent: der günstigste KI-Riese?
Für die mittel- bis langfristige Alphabet Aktienprognose stehen sich zwei Kräfte gegenüber: ein boomendes Cloud-Geschäft und Rekordinvestitionen, die den Cashflow belasten.
Im dritten Quartal steigerte Alphabet den Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, die operative Marge der Sparte stieg auf 36,2 Prozent, der Auftragsbestand auf 561 Milliarden Dollar. Fast 100 Kunden nutzen bereits Googles TPU-Chips, darunter Apple. Doch der Gewinn je Aktie sank auf 2,12 Dollar und verfehlte die Erwartungen deutlich, Suche und YouTube blieben hinter den Schätzungen. Vor allem aber stiegen die Investitionen auf 51,4 Milliarden Dollar in einem Quartal, der freie Cashflow war zum zweiten Mal in Folge negativ. Für 2027 kündigt das Management nochmals deutlich höhere Ausgaben an. Nach dem Kurssturz wird die Aktie mit einem KGV von rund 15 bewertet. Hinzu kommt die Beteiligung an Anthropic, die laut Reuters am oberen Ende der Preisspanne rund 139 Milliarden Dollar wert wäre.
TPU als zweites Standbein
Nach dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia rückt Googles eigene Chiptechnik stärker in den Fokus der Cloudkunden.
Anthropic macht Werte sichtbar
Der Börsengang am 18. und 19. November könnte den Marktwert der Google-Beteiligung erstmals transparent machen.
Investitionen als Bremsklotz
195 bis 205 Milliarden Dollar 2026 und noch mehr 2027 – solange der Cashflow negativ bleibt, dürfte die Bewertung gedrückt bleiben.
Alphabet-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 295,77 Dollar (Nasdaq). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: IT-Times, dpa-AFX, Medienberichte; Stand 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|TD Cowen
|460
|Goldman Sachs
|385
|Bank of America
|380
|JPMorgan
|375
|MoffettNathanson
|345
|UBS
|332
|Schlusskurs 13. November
|295,77
Die Analysten haben ihre Ziele nach den Zahlen zwar gesenkt, sehen aber weiterhin deutliches Potenzial: von 332 Dollar bei UBS über 375 bis 385 Dollar bei JPMorgan, der Bank of America und Goldman Sachs bis 460 Dollar bei TD Cowen. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Alphabet Aktienprognose heißt das: Die niedrige Bewertung bietet Spielraum, wenn die Cloud weiter so stark wächst und die KI-Suche ihre Ertragskraft beweist. Der Preis dafür sind hohe Schwankungen, solange die Investitionen den Cashflow aufzehren.
Die Alphabet-Aktie auf einen Blick
Alphabet Inc. Klasse A (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Symbol: GOOGL) – 295,77 US-Dollar (Nasdaq-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 3,86 Prozent, Platz 4 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 284 bis 288 und 270,70 Dollar, Widerstand 300 und rund 330 Dollar
Q3 2026: Umsatz 127,6 Mrd. Dollar, Google Cloud 30,7 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 2,12 Dollar
Investitionen 2026: 195 bis 205 Mrd. Dollar
Analystenziele: 332 Dollar (UBS) bis 460 Dollar (TD Cowen)
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie Prognose
Warum ist Alphabet Dow Jones Gewinner der Woche?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzten Anleger auf Googles eigene KI-Chips als Alternative. Zudem will Google beim Anthropic-Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Die Aktie stieg um 3,86 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Alphabet Aktienprognose?
Entscheidend ist die Marke von 300 Dollar. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, ein Rückfall unter 284 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Alphabet Chartanalyse?
Die Aktie erholt sich vom Kurssturz Ende Oktober, scheiterte aber zweimal an der 300-Dollar-Marke. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 270,70 Dollar.
Wie hoch ist Alphabet bewertet?
Mit einem KGV um 15 gehört Alphabet zu den günstigsten großen Technologiewerten.
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