Alphabet Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner nach dem Nvidia-Beben – wird die 300-Dollar-Marke zum Sprungbrett?

Montag und Dienstag – vorsichtiger Auftakt. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie am Montag um 1,18 Prozent auf 288,15 Dollar, am Dienstag gab sie nach den heißen Inflationsdaten leicht auf 287,38 Dollar nach.

Mittwoch – KI-Rally. Starke Zahlen des Cloudanbieters CoreWeave entfachten die KI-Rally neu. Anders als Microsoft und Amazon konnte Alphabet zulegen: plus 2,11 Prozent auf 293,45 Dollar.

Donnerstag – der Huang-Effekt. Am Tag des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang war Alphabet mit 1,79 Prozent Plus der größte Dow Jones Gewinner. Die Aktie stieg zeitweise um rund 3 Prozent über 300 Dollar und schloss bei 298,70 Dollar. Anleger setzten darauf, dass Cloudkunden nun Alternativen zu Nvidia-Chips suchen – und Google bietet mit seinen Tensor Processing Units genau eine solche. Hinzu kamen Nachrichten: Laut einem geänderten Börsenprospekt von Anthropic will Google beim Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Zudem nahm Alphabet mit ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar knapp 4 Milliarden Dollar ein und stellte neue KI-Brillen vor.

Freitag – Rückschlag mit der Nasdaq. Die Chip-Verkaufswelle erfasste auch Alphabet. Die Aktie startete über 300 Dollar, drehte dann aber ins Minus und schloss 0,98 Prozent tiefer bei 295,77 Dollar.