Die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F) gehört zu den großen Verlierern des KI-Ausverkaufs: Am Montag schloss die Google-Mutter an der Nasdaq bei 283,72 Dollar, 4,1 Prozent tiefer. Am Dienstagmorgen kostete das Papier bei Lang & Schwarz um 8:16 Uhr 257,50 Euro, weitere 1,9 Prozent weniger. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten steht in scharfem Kontrast dazu: Das durchschnittliche Kursziel von 58 Experten liegt laut StockAnalysis bei 400,37 Dollar – rund 41 Prozent über dem Montagsschluss.
Alphabet Aktie Prognose: 30 Prozent unter dem Hoch, doch Analysten sehen im Schnitt 400 Dollar – zahlt Anthropic jetzt die Rechnung?
Die Alphabet Aktie ist am Montag um gut 4 Prozent eingebrochen und notiert rund 30 Prozent unter ihrem Rekord. Die Alphabet Aktienprognose der Wall Street sieht dennoch über 40 Prozent Luft. Was Cloud-Boom, Capex-Sorgen, der Anthropic-Börsengang und die Kursziele der Analysten verraten.
Damit ist Alphabet eine der spannendsten Wetten der Woche. Heute Abend legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch wird der Ausgabepreis von Anthropic festgelegt, am Donnerstag startet der KI-Entwickler an der Nasdaq. Alphabet hält einen der größten Anteile an Anthropic – und gleichzeitig wächst die Sorge, dass die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren die Rendite auffressen. Wie passt eine Alphabet Aktie Prognose von 400 Dollar zu einem Kurs, der 30 Prozent unter dem Rekord liegt?
Cloud-Boom
Google Cloud wuchs im dritten Quartal um 103 % auf 30,7 Mrd. Dollar, der Auftragsbestand stieg auf 561 Mrd. Dollar.
Anthropic-Schatz
Der Anteil an Anthropic wäre beim Mittelwert der Preisspanne laut Trefis rund 126 bis 139 Mrd. Dollar wert.
Capex-Druck
Investitionen von 51,4 Mrd. Dollar im Quartal, Free Cashflow zum zweiten Mal in Folge negativ.
Kursziele gekappt
Goldman, Morgan Stanley, Jefferies und Cantor senkten nach den Zahlen ihre Ziele – alle bleiben aber bei Kaufen.
Der Auslöser
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Der Absturz hat eine Vorgeschichte. Am 29. Oktober, einen Tag nach den Zahlen zum dritten Quartal, verlor die Alphabet Aktie 12,6 Prozent – laut CNN der schwächste Tag ihrer Geschichte. Auslöser war eine Kombination aus enttäuschendem Suchgeschäft und explodierenden Investitionen. Seither hat sich das Papier nicht erholt. Am Montag kam der breite Tech-Ausverkauf hinzu: Der Nasdaq fiel um rund 2,5 Prozent, belastet von neuen US-Exportregeln für KI-Chips, der Führungskrise bei Nvidia und Zweifeln an der Rentabilität der KI-Ausgaben.
Gleichzeitig rückt der Anthropic-Börsengang näher. Laut Trefis und Yahoo Finance liegt die Preisspanne bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handel unter dem Kürzel „ANT“ soll am 19. November beginnen. Google beteiligt sich an einer parallelen Privatplatzierung mit rund 135 Millionen Aktien, also etwa 10 Milliarden Dollar zum Mittelwert der Spanne. Anthropic setzte im Septemberquartal laut Yahoo Finance 17 Milliarden Dollar um.
Geschäftsmodell
Womit verdient Alphabet sein Geld?
Alphabet ist die Holding hinter Google. Den Großteil des Umsatzes erwirtschaftet der Konzern mit Werbung in der Google-Suche und auf YouTube. Dazu kommen Abonnements, Plattformen und Geräte wie Play Store, YouTube-Abos und Pixel-Smartphones. Der am schnellsten wachsende Bereich ist Google Cloud mit Rechenzentrumsleistung, eigenen KI-Chips (TPU) und dem KI-Modell Gemini. Unter „Other Bets“ laufen Zukunftsprojekte wie das Robotaxi-Geschäft Waymo; hinzu kommen große Finanzbeteiligungen, darunter Anthropic.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose des Unternehmens?
Zwei Welten in einer Bilanz: eine Cloud, die sich verdoppelt, und ein Kerngeschäft, das langsamer wird.
Im dritten Quartal 2026 steigerte Alphabet den Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Google Cloud verdoppelte sich mit einem Plus von 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, der operative Cloud-Gewinn erreichte 11,1 Milliarden Dollar bei einer Marge von 36,2 Prozent. Der Auftragsbestand der Cloud kletterte auf 561 Milliarden Dollar, nach 514 Milliarden Ende Juni. Die Gemini-App kommt laut Yahoo Finance auf eine Milliarde Nutzer.
Die Schattenseite: Die Google-Suche wuchs nur um 12 Prozent auf 63,3 Milliarden Dollar und blieb hinter den Erwartungen, YouTube-Werbung legte um 9 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie fiel auf 2,12 Dollar, auch wegen eines Verlusts von 8,7 Milliarden Dollar aus Wertpapieren. Die Investitionen verdoppelten sich auf 51,4 Milliarden Dollar, der Free Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden Dollar zum zweiten Mal in Folge negativ.
Für 2026 hält Alphabet laut Yahoo Finance und CNBC an Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar fest. Für 2027 stellt der Konzern einen „deutlichen Anstieg“ in Aussicht, ohne eine Zahl zu nennen. Aktienrückkäufe gab es 2026 nicht; stattdessen nahm Alphabet in neun Monaten rund 62 Milliarden Dollar Eigenkapital auf.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|Umsatz
|402,8 Mrd. $
|499,7 Mrd. $
|Wachstum
|+15 %
|+24 %
|Gewinn je Aktie
|10,80 $
|13,09 $
|KGV
|–
|rund 21,7
|Dividende je Aktie
|–
|0,88 $
2025 Ist laut StockAnalysis; 2026e Konsens laut StockAnalysis, Stand 13.11.2026 (bereinigt). Konsens 2027 frei nicht verfügbar. KGV eigene Rechnung auf Basis von 283,72 USD.
Quelle: Alphabet, StockAnalysis
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Alphabet Aktie zu?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich optimistisch. Laut StockAnalysis bewerten 53 von 58 Analysten die Aktie mit Kauf oder Strong Buy, fünf mit Halten, kein Haus mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 400,37 Dollar, der Median bei 400 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. TipRanks kommt laut Finbold auf einen ähnlichen Wert von 400,47 Dollar. Selbst das niedrigste Ziel liegt über dem Montagsschluss.
Nach den Quartalszahlen haben jedoch viele Häuser ihre Ziele gesenkt – ein Zeichen, dass der Optimismus Kratzer bekommen hat.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Bernstein
|Hold
|325
|06.11.2026
|StockAnalysis
|DBS
|Buy
|460 → 400
|05.11.2026
|StockAnalysis
|Jefferies
|Buy
|445 → 400
|02.11.2026
|StockAnalysis
|Cantor Fitzgerald
|Buy
|420 → 350
|02.11.2026
|StockAnalysis
|Wells Fargo
|Overweight
|371 → 365
|02.11.2026
|StockAnalysis/Finbold
|BMO
|Buy
|425
|02.11.2026
|StockAnalysis
|Goldman Sachs
|Buy
|435 → 385
|29.10.2026
|MarketScreener
|Morgan Stanley
|Overweight
|400 → 375
|29.10.2026
|investing.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: StockAnalysis, MarketScreener, investing.com, Finbold
Goldman Sachs begründete die Senkung laut MarketScreener mit nachlassender Dynamik in der Suche und hohen Investitionen in Rechenzentren. Morgan Stanley sieht eine Neubewertung 2027 laut investing.com abhängig vom Erfolg der KI-Agenten und einer Wachstumsbeschleunigung; die Wachstumslücke zwischen Google-Suche und Meta-Werbung liege mit rund 13 Prozentpunkten auf Rekordniveau. Wells Fargo erwartet laut Finbold für die Suche nur noch 9 Prozent Wachstum im vierten Quartal und 4 Prozent im ersten Quartal 2027.
Bewertung
Ist die Alphabet Aktie im Vergleich zu Microsoft, Meta und Amazon günstig?
Auf Basis der Schätzungen für 2026 kommt die Alphabet Aktie auf ein KGV von rund 21,7. Laut StockAnalysis (Kurse vom 13.11.) lag das erwartete KGV von Microsoft bei 25,2, das von Amazon bei 27,0 und das von Meta bei 19,5. Der Zehn-Jahres-Durchschnitt von Alphabet liegt laut TradingNews bei 28,7. Gemessen daran ist die Aktie so günstig wie selten. Der Abschlag hat allerdings Gründe: Kein anderer der vier Konzerne steckt so tief in negativen Free Cashflows, und die Suche als wichtigste Ertragsquelle steht durch KI-Antworten unter Druck.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Ø Kursziel
|Capex 2026
|Cloud-Wachstum Q3
|Alphabet
|21,5
|400,37 $
|195–205 Mrd. $
|+103 %
|Microsoft
|25,2
|636,12 $
|rund 170 Mrd. $
|Azure +48 %
|Meta
|19,5
|850,10 $
|135–145 Mrd. $
|–
|Amazon
|27,0
|326,29 $
|rund 220 Mrd. $
|AWS +39 %
Kurse und KGV vom Schluss 13.11.2026; Capex-Prognosen 2026 und Cloud-Wachstum Q3 laut Unternehmensangaben (valueaddvc, Stand 15.11.).
Quelle: StockAnalysis, valueaddvc
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Alphabet Aktie Prognose?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Laut StockAnalysis verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 328 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 338 Dollar – die Aktie notiert deutlich unter beiden. Der RSI lag vor dem Montag bei rund 41. Laut TradingNews bildet die Zone um 272 bis 275 Dollar mit dem Tief vom März die wichtigste Unterstützung, darunter folgen 270,70 und 250 Dollar. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Marken um 296 und 300 Dollar zurückerobern. Das Rekordhoch vom Juni liegt bei 408,61 Dollar – nur knapp über dem Konsens-Kursziel.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Alphabet Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|425–500 USD (BMO, Höchstziel laut StockAnalysis)
|Cloud-Auftragsbestand, Gemini, Wert der Beteiligungen
|Base-Case
|400,37 USD (Ø von 58 Analysten)
|Umsatz +24 % 2026, KGV unter dem historischen Schnitt
|Bear-Case
|300–325 USD (Bernstein, Tiefstziel)
|Suche verliert an Dynamik, hoher Capex, negativer Free Cashflow
Kursziele Dritter; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten. Keine expliziten Bull/Base/Bear-Ziele eines Hauses gefunden; Zuordnung nach Höhe der Ziele.
Quelle: StockAnalysis, MarketScreener, investing.com, Finbold, Trefis
Termine
Was Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss (ab 22:00 MEZ): Nvidia-Zahlen – Stimmungstest für alle KI-Investitionen.
18. November: Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang.
19. November: Erstnotiz von Anthropic an der Nasdaq – Bewertungsanker für den Alphabet-Anteil.
7. Dezember: Ex-Dividenden-Tag laut StockAnalysis.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und mögliche Capex-Zahl für 2027; ein genaues Datum steht noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienprognose
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 58 Analysten bei 400,37 Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar.
Warum fällt die Alphabet Aktie? Enttäuschendes Suchwachstum, stark steigende Investitionen, ein negativer Free Cashflow und der breite KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen belasten.
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Alphabet Aktie? Alphabet hält laut Trefis rund 9,9 % an Anthropic; beim Mittelwert der Preisspanne wäre das ein dreistelliger Milliardenbetrag.
Was erwarten Analysten für die Alphabet Aktie 2026? Der Konsens rechnet laut StockAnalysis mit 499,7 Mrd. Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 13,09 Dollar.
Zahlt Alphabet eine Dividende? Ja, 0,22 Dollar je Quartal; die Rendite liegt bei rund 0,3 %.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 375 US-Dollar von Morgan Stanley vom 29.10.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quelle: Morgan Stanley Research Disclosures; weitere Häuser: Goldman Sachs, Jefferies, Cantor Fitzgerald, BMO, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alphabet Inc. (Class A) (GOOGL): Kaufen, Kursziel 375,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley Research vom 29.10.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:37 MEZ
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- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.