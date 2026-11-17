Der Absturz hat eine Vorgeschichte. Am 29. Oktober, einen Tag nach den Zahlen zum dritten Quartal, verlor die Alphabet Aktie 12,6 Prozent – laut CNN der schwächste Tag ihrer Geschichte. Auslöser war eine Kombination aus enttäuschendem Suchgeschäft und explodierenden Investitionen. Seither hat sich das Papier nicht erholt. Am Montag kam der breite Tech-Ausverkauf hinzu: Der Nasdaq fiel um rund 2,5 Prozent, belastet von neuen US-Exportregeln für KI-Chips, der Führungskrise bei Nvidia und Zweifeln an der Rentabilität der KI-Ausgaben.

Gleichzeitig rückt der Anthropic-Börsengang näher. Laut Trefis und Yahoo Finance liegt die Preisspanne bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handel unter dem Kürzel „ANT“ soll am 19. November beginnen. Google beteiligt sich an einer parallelen Privatplatzierung mit rund 135 Millionen Aktien, also etwa 10 Milliarden Dollar zum Mittelwert der Spanne. Anthropic setzte im Septemberquartal laut Yahoo Finance 17 Milliarden Dollar um.