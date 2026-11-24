Alphabet Aktie: Am Freitag ein Dollar vor dem Jahrestief – jetzt hält der Google-Konzern die Erholung

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:19 2 Min.

Die Alphabet Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 259,95 Euro leicht im Plus und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Während Nvidia und andere Chipwerte wieder nachgeben, verteidigt der Google-Konzern den Gewinn vom Montag. Am Freitag fehlte nur ein Dollar bis zum 52-Wochen-Tief.

Bild: Google (Unternehmensbild, Google Cloud Blog), Zuschnitt ohne Schrift aus Medium 2383

Stabil sein ist an manchen Tagen schon eine Nachricht. Die Alphabet Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 259,95 Euro, ein Plus von 0,39 Prozent. Während Chipwerte nach der Rally vom Montag wieder nachgeben, hält der Google-Konzern seinen Gewinn. Auf den Finanzportalen gehört Alphabet zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Alphabet Aktie am Vormittag 259,95 EUR Tagesgewinn in Stuttgart +0,39 % 52-Wochen-Tief an der Nasdaq 264,22 USD Schlusskurs am Freitag 265,29 USD Quelle : Börse Stuttgart (09:50 Uhr); aktiencheck.de; ad-hoc-news Die Wende Rettung in letzter Sekunde Am Freitag schloss die A-Aktie an der Nasdaq bei 265,29 Dollar, gerade einen Dollar über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 Dollar. Am Montag drehte sie mit der Nvidia-Rally nach oben und stand im Handelsverlauf bei 276,71 Dollar, ein Plus von 4,30 Prozent. In Frankfurt schloss sie auf Xetra bei 259,25 Euro. Die Investmentbank Truist nannte den Ausverkauf überzogen und sieht fast 50 Prozent Luft nach oben. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Treiber Eigene Chips, eigene Modelle und ein Anteil an Anthropic Alphabet ist in der KI-Welt breiter aufgestellt als viele Wettbewerber. Der Konzern entwickelt eigene KI-Chips, betreibt mit Gemini ein eigenes Modell und ist an Anthropic beteiligt. Gerade diese Beteiligung macht die Aktie interessant, seit Anthropic an der Börse notiert ist. Zur Finanzierung der Investitionen hat Alphabet Anleihen über sechs Milliarden kanadische Dollar platziert, die heute abgewickelt werden. Unsere Lesart: Weil Alphabet weniger von Nvidia abhängt, schwankt die Aktie an Tagen wie diesem weniger. Was für die Alphabet Aktie spricht Erholung vom 52-Wochen-Tief hält

Truist sieht den Ausverkauf als überzogen

Eigene KI-Chips und eigenes Modell

Beteiligung an Anthropic Was Anleger bedenken sollten 52-Wochen-Tief erst am Freitag fast erreicht

Hohe Investitionen in KI-Infrastruktur

Neue Schulden zur Finanzierung

Abhängig von der Stimmung für KI-Werte Einordnung der Redaktion: Die Alphabet Aktie hat am Freitag eine Marke getestet und am Montag verteidigt. Dass sie am Dienstag hält, während Chipwerte fallen, spricht für relative Stärke. Bewiesen ist die Wende erst, wenn der Kurs sich deutlich vom Tief entfernt. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet Aktie Warum ist die Alphabet Aktie heute gefragt?

Die Aktie hat sich am Montag vom 52-Wochen-Tief gelöst und hält die Erholung am Dienstag, während Chipwerte nachgeben. Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Alphabet Aktie?

Bei 264,22 Dollar für die A-Aktie an der Nasdaq. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Alphabet Aktie?

ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F (A-Aktie). US-Handelssymbol: GOOGL (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: ABEA.

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