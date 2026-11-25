Die Alphabet-Aktie (Klasse A, ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Symbol ABEA, US-Symbol GOOGL) gehört am Mittwochabend zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Google-Mutterkonzern 2,13 % tiefer bei 273,10 US-Dollar. Kurz nach Handelsbeginn hatte die Aktie bei 264,21 US-Dollar notiert – genau auf Höhe ihres Zwölfmonatstiefs.
Alphabet-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Das Zwölfmonatstief hat gehalten
Die Alphabet-Aktie schließt 2,13 % tiefer bei 273,10 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern. Am Morgen war der Google-Konzern noch auf sein Zwölfmonatstief gefallen – von dort erholte sich der Kurs um mehr als 3 %.
Dow Jones Verlierer Nr. 3
Warum die Alphabet-Aktie trotz Erholung im Minus schließt
Aus einem Minus von mehr als 5 % wurden am Ende gut 2 %. Für die Alphabet-Aktie ist das die bessere Hälfte der Nachricht. Die schlechtere: Es ist der zweite Verlusttag in Folge.
Der KI-Ausverkauf trifft die Plattformkonzerne
Technologiewerte fielen am Mittwoch, weil die Zweifel an der Tragfähigkeit des KI-Booms zurückkehrten. Der Ausverkauf griff von den Chipherstellern auf die Betreiber der großen Rechenzentren über.
Inflation und Zinsen
Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 % und damit stärker als erwartet. Das macht eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher und dämpft den Appetit auf Wachstumswerte.
Neue Klagen in Malaysia
Die malaysische Kommunikationsaufsicht hat nach einem Bericht von Investing.com zwei Klagen gegen Google angekündigt. Sie fordert zusammen rund 146 Millionen US-Dollar wegen schädlicher Inhalte auf YouTube.
Altlasten aus dem Quartalsbericht
Ende Oktober hatte die Aktie an einem Tag gut 12 % verloren, nachdem der Umsatz im Suchgeschäft die Erwartungen verfehlte und der freie Mittelzufluss mit 9,1 Milliarden US-Dollar negativ ausfiel.
Am Nachmittag griffen Käufer zu. Der Nasdaq Composite, der zeitweise 4,6 % verloren hatte, schloss nur noch 0,62 % im Minus. Alphabet machte die Erholung mit, aber nicht vollständig.
Einordnung
Ein Boden – oder nur eine Atempause?
Charttechnisch war der Tag wichtig: Die Marke von gut 264 US-Dollar, das Tief der vergangenen zwölf Monate, wurde getestet und hat gehalten. Vom Hoch bei 408,61 US-Dollar ist die Alphabet-Aktie allerdings weiter rund ein Drittel entfernt. Ob aus der Verteidigung des Tiefs ein Boden wird, hängt an den Themen, die den ganzen Sektor bewegen: den Zinsen, den vorgeschlagenen Zöllen und der Frage, ob sich die KI-Milliarden rechnen. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet-Aktie
Warum ist die Alphabet-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Der Ausverkauf bei KI-Aktien, höhere Inflationsdaten und neue Klagen der malaysischen Kommunikationsaufsicht gegen Google belasten den Kurs.
Wie hat die Alphabet-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,13 % tiefer bei 273,10 US-Dollar.
Hat das Zwölfmonatstief gehalten?
Ja. Die Aktie fiel am Morgen bis auf rund 264 US-Dollar und erholte sich von dort um mehr als 3 %.
Welche ISIN und WKN hat die Alphabet-Aktie?
Klasse A: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F. Handelssymbol in Deutschland ABEA, in den USA GOOGL (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- ISIN
- US02079K3059
- WKN
- A14Y6F
- Handelssymbol
- ABEA
- US-Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- Kurs
- 273,10 US-Dollar (-2,13 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 3 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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