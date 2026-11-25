Charttechnisch war der Tag wichtig: Die Marke von gut 264 US-Dollar, das Tief der vergangenen zwölf Monate, wurde getestet und hat gehalten. Vom Hoch bei 408,61 US-Dollar ist die Alphabet-Aktie allerdings weiter rund ein Drittel entfernt. Ob aus der Verteidigung des Tiefs ein Boden wird, hängt an den Themen, die den ganzen Sektor bewegen: den Zinsen, den vorgeschlagenen Zöllen und der Frage, ob sich die KI-Milliarden rechnen. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.