Alphabet Aktie Dow Jones Verlierer: KI-Nervosität vor Nvidia-Zahlen und Anthropic-Börsengang drückt Google-Mutter unter 290 Dollar – wie lange hält der Druck an?

Für Alphabet ist der Börsengang von Anthropic mehr als ein Stimmungsthema. Laut Anthropics geändertem Börsenprospekt soll Google in einer Privatplatzierung Aktien für rund 10 Milliarden US-Dollar zeichnen; die Beteiligung ist auf 14,99 Prozent begrenzt. Bei einer Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar peilt Anthropic eine Bewertung von 1,3 bis 1,45 Billionen US-Dollar an. Am oberen Ende bezifferte Reuters den Wert der Google-Beteiligung auf rund 139 Milliarden US-Dollar – bei investierten 33,3 Milliarden. Ein holpriger Börsenstart könnte umgekehrt auf die Stimmung drücken.