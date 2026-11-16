Die Alphabet Aktie (Klasse A, Ticker: GOOGL, Nasdaq; ISIN: US02079K3059) hat ihre Verluste am Montag bis zum Schluss ausgeweitet und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern. Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) kostete das Papier 283,72 US-Dollar, 4,07 Prozent oder rund 12 Dollar weniger als am Freitag. Damit belegt die Google-Mutter Platz 3 der Verliererliste im Dow Jones – hinter Caterpillar und Nvidia. Eine eigene Negativnachricht gab es nicht: Alphabet wurde im Ausverkauf der „Magnificent Seven“ verkauft, zusätzlich lastete der bevorstehende Börsengang von Anthropic auf der Aktie.
Alphabet Aktie Dow Jones Verlierer: Google-Mutter schließt 4 Prozent tiefer, rund 150 Milliarden Dollar Börsenwert weg – wird die eigene Anthropic-Wette zur Belastung?
Die Alphabet Aktie geht als drittgrößter Dow Jones Verlierer aus dem Handel: Schluss bei 283,72 USD, minus 4,07 Prozent (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ). Der Abverkauf der „Magnificent Seven“ und Sorgen, der Anthropic-Börsengang am Donnerstag könne Geld von anderen KI-Werten abziehen, drücken die Aktie unter jeden Schlusskurs der Vorwoche.
Dow Jones Verlierer zum Handelsschluss
Warum fällt die Alphabet Aktie heute so stark?
Der Tagesverlauf zeigt, wie sich der Druck aufbaute: Zum Handelsstart lag das Minus noch bei gut 2 Prozent, gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) bei rund 3 Prozent. Am Nachmittag rutschte die Aktie dann unter das zuvor markierte Zwischentief von 285,46 US-Dollar. Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 3,64 Billionen US-Dollar entspricht der Tagesverlust rechnerisch rund 150 Milliarden US-Dollar.
Abverkauf der Magnificent Seven
Laut Yahoo Finance führte Nvidia die Gruppe der Tech-Schwergewichte mit rund 4 Prozent Minus nach unten, Alphabet und Amazon folgten. Der Nasdaq Composite verlor 2,49 Prozent, der Halbleiterindex SOX 5,28 Prozent.
Anthropic-IPO als Kaufkraft-Magnet
Vanda Research erwartet für den Börsengang am Donnerstag Rekordkäufe von Privatanlegern – netto rund 250 Mio. USD am ersten Handelstag. Ein Teil dieses Geldes könnte laut Vanda bei Big Tech und Rechenzentrumswerten abgezogen werden.
Nervosität vor Nvidia
Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag reduzierten Anleger KI-Positionen. Fed-Chef Kevin Warsh sprach zudem über das Risiko fallender Bewertungen nach dem KI-Investitionsboom.
|Platz
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Gewinner 1
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|Gewinner 2
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|Gewinner 3
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|Verlierer 1
|Caterpillar
|570,49
|-4,95 %
|Verlierer 2
|Nvidia
|156,14
|-4,12 %
|Verlierer 3
|Alphabet (A)
|283,72
|-4,07 %
|Verlierer 4
|Boeing
|165,22
|-3,66 %
|Verlierer 5
|Amazon
|257,75
|-3,34 %
Schlusskurse 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Anthropic-Börsengang
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Alphabet Aktie?
Hier liegt die besondere Pointe des Tages. Alphabet ist laut den Börsenunterlagen mit mehr als 5 Prozent an Anthropic beteiligt und liefert dem KI-Entwickler Rechenleistung. Laut dem aktualisierten Börsenprospekt zeichnet Google in einer parallelen Privatplatzierung zusätzlich gut 135 Millionen Anthropic-Aktien – bei der Mitte der Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar rund 10 Milliarden US-Dollar. Die Preisfestsetzung wird für Mittwoch erwartet, der Handel soll am Donnerstag an der Nasdaq starten.
Für Alphabet ergibt sich damit eine Doppelrolle: Als Großaktionär profitiert der Konzern von einer hohen Bewertung des Neulings. Gleichzeitig konkurriert die Anthropic-Aktie um dasselbe Kapital, das bislang in die etablierten KI-Profiteure floss. Auffällig ist der Vergleich im Dow: Die beiden großen Anthropic-Aktionäre Alphabet und Amazon zählten zu den fünf schwächsten Werten, Microsoft (-1,12 %) und Apple (-0,98 %) kamen deutlich glimpflicher davon. Ein Hinweis zur Einordnung: Vanda hatte zugleich beobachtet, dass die Käufe von Call-Optionen auf Alphabet und Amazon in der Vorwoche wieder angezogen hatten.
Investitionen und Regulierung
Wie belasten Capex-Sorgen die Alphabet Aktie?
Operativ läuft es rund: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden. Doch die Investitionen von 51,4 Milliarden US-Dollar im Quartal drückten den freien Cashflow auf minus 9,1 Milliarden. Für 2026 plant Alphabet Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar. Je lauter an der Wall Street über die Rendite dieser Ausgaben diskutiert wird, desto empfindlicher reagiert die Aktie. Hinzu kommen regulatorische Baustellen: Ein Gutachter am Gerichtshof der EU hielt es laut Reuters für möglich, dass die Nutzung von Presseartikeln in Gemini-Antworten unter Umständen gegen Urheberrecht verstößt. JPMorgan hatte die Aktie Anfang November von seiner Fokusliste genommen.
Charttechnik
Wie nah ist die Alphabet Aktie am 52-Wochen-Tief?
Der Schlusskurs liegt unter jedem Schlusskurs der Vorwoche – das Wochenplus von 4,7 Prozent ist damit nahezu aufgezehrt. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar fehlen noch gut 4 Prozent, vom 52-Wochen-Hoch bei 408,61 US-Dollar trennen die Aktie rund 30 Prozent. Die 50-Tage-Linie bei rund 328 US-Dollar liegt unter der 200-Tage-Linie bei rund 338 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ergibt sich nach eigener Rechnung ein Minus von gut 9 Prozent, auf Sicht eines Monats von knapp 20 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate lag laut stockanalysis.com zuletzt bei rund 15.
Termine
Welche Termine sind jetzt für die Alphabet Aktie wichtig?
Am Dienstag gegen 16:20 Uhr Ortszeit (22:20 Uhr MEZ) legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch folgen das Fed-Protokoll und die erwartete Preisfestsetzung bei Anthropic, am Donnerstag der Handelsstart. Für die Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar je Aktie ist der 7. Dezember Stichtag, gezahlt wird am 14. Dezember.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Warum fällt die Alphabet Aktie heute?
Eine unternehmensspezifische Negativnachricht gab es am 16. November nicht. Belastend wirkten der Ausverkauf bei den großen Tech- und KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen sowie die Sorge, der Anthropic-Börsengang könne Kaufinteresse von anderen KI-Aktien abziehen.
Wie hat die Alphabet Aktie heute geschlossen?
Bei 283,72 US-Dollar, ein Minus von 4,07 Prozent zum Freitag (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ). Das bedeutete Platz 3 der Dow Jones Verlierer.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Alphabet Aktie gehandelt?
Die Klasse-A-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Ticker GOOGL gehandelt, die ISIN lautet US02079K3059.
Was hat Alphabet mit dem Anthropic-Börsengang zu tun?
Alphabet hält laut den Börsenunterlagen mehr als 5 Prozent an Anthropic und zeichnet in einer Privatplatzierung zusätzlich Aktien für rund 10 Milliarden US-Dollar.
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