Warum fällt die Alphabet Aktie heute?

Eine unternehmensspezifische Negativnachricht gab es am 16. November nicht. Belastend wirkten der Ausverkauf bei den großen Tech- und KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen sowie die Sorge, der Anthropic-Börsengang könne Kaufinteresse von anderen KI-Aktien abziehen.

Wie hat die Alphabet Aktie heute geschlossen?

Bei 283,72 US-Dollar, ein Minus von 4,07 Prozent zum Freitag (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ). Das bedeutete Platz 3 der Dow Jones Verlierer.

Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Alphabet Aktie gehandelt?

Die Klasse-A-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Ticker GOOGL gehandelt, die ISIN lautet US02079K3059.

Was hat Alphabet mit dem Anthropic-Börsengang zu tun?

Alphabet hält laut den Börsenunterlagen mehr als 5 Prozent an Anthropic und zeichnet in einer Privatplatzierung zusätzlich Aktien für rund 10 Milliarden US-Dollar.