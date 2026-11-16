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Alphabet Aktie Dow Jones Verlierer: Google-Mutter fällt vor dem Anthropic-Börsengang auf 286 Dollar – wird das 52-Wochen-Tief zum nächsten Ziel?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die Alphabet Aktie zählt am Montagmittag zu den größten Dow Jones Verlierern: -3,08 Prozent auf 286,65 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). KI-Ausverkauf und Positionierung vor dem Anthropic-IPO belasten, eine eigene Negativnachricht gibt es nicht.

Google-Schriftzug an der Google-Konzernzentrale (Googleplex) in Mountain View, Kalifornien
Bild: Foto: Anthony Quintano / Flickr (CC BY 2.0)

Die Alphabet Aktie (Ticker: GOOGL, Nasdaq; ISIN: US02079K3059) rutscht im Tagesverlauf immer tiefer. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte die A-Aktie der Google-Mutter bei 286,65 USD, 3,08 Prozent unter dem Freitagsschluss von 295,77 USD; MarketScreener zeigte wenig später ein Minus von 2,95 Prozent. Kurz nach der Eröffnung hatte der Abschlag noch bei rund 2 Prozent gelegen, das Tagestief lag laut Blockonomi zwischenzeitlich bei 285,46 USD. Damit gehört Alphabet zu den fünf größten Dow Jones Verlierern.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte, die technologielastige Nasdaq gab deutlich stärker nach. Eine unternehmensspezifische Negativnachricht lag am Montag nicht vor.

Kurs der Alphabet Aktie (A), 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
286,65 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 4 der Dow-Verlierer
-3,08 %
Kursminus binnen eines Monats bis zum Freitagsschluss
-16,2 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), MarketScreener (Monatsentwicklung bis 13.11.2026)

Dow Jones Verlierer am Mittag

Warum fällt die Alphabet Aktie heute?

Alphabet wird am Montag vom Sog des gesamten KI-Komplexes erfasst. Drei Faktoren stehen im Vordergrund.

  1. Nvidia-Unsicherheit

    Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend reduzieren Investoren ihre KI-Positionen auf breiter Front. Der Technologiesektor verlor gegen 10:30 Uhr Ortszeit laut CNBC-Daten rund 3 Prozent.

  2. Anthropic-Börsengang am Donnerstag

    Alphabet ist laut den Börsenunterlagen mit mehr als 5 Prozent an Anthropic beteiligt und liefert Rechenleistung. Google hat zudem zugesagt, für rund 10 Mrd. USD Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis zu zeichnen. Vanda Research erwartet, dass die Nachfrage nach der neuen Aktie teilweise zulasten anderer KI-Werte geht.

  3. Investitionssorgen

    Alphabet plant 2026 Investitionen von 195 bis 205 Mrd. USD und hat für 2027 einen deutlichen Anstieg angekündigt. Im dritten Quartal war der Free Cashflow negativ.

Am Montag wurde zudem bekannt, dass Alphabet über zwei vorab bezahlte Energieanleihen mit zusammen 3 Mrd. USD Strom für seine Rechenzentren in Arizona sichern will. Als Kurstreiber nannten die Berichte diese Nachricht nicht.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Charttechnik

Wie angeschlagen ist die Alphabet Aktie im Chart?

Das Chartbild hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 408,61 USD ist die Aktie rund 30 Prozent entfernt, bis zum 52-Wochen-Tief bei 270,70 USD fehlen nur noch gut 5 Prozent. Die 50-Tage-Linie bei rund 328 USD ist unter die 200-Tage-Linie bei rund 339 USD gefallen – ein Signal, das Charttechniker als Schwäche deuten. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Berechnung rund 8 Prozent im Minus. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate ergibt sich laut stockanalysis.com ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15.

Fundament

Wie stark ist das Geschäft von Alphabet wirklich?

Operativ liefert Alphabet Rekordzahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Mrd. USD. Google Cloud verdoppelte den Umsatz mit einem Plus von 103 Prozent auf 30,7 Mrd. USD und steigerte den operativen Gewinn auf 11,1 Mrd. USD; der Auftragsbestand der Cloud-Sparte erreichte 561 Mrd. USD. Der operative Gewinn des Konzerns wuchs um 30 Prozent auf 40,6 Mrd. USD.

Der Gewinn je Aktie fiel mit 2,12 USD dennoch niedriger aus als im Vorjahr, belastet von einem Bewertungsverlust auf Beteiligungen von 8,7 Mrd. USD, vor allem durch eine Abwertung bei SpaceX. Die Investitionen erreichten im Quartal 51,4 Mrd. USD – genau dieser Punkt bereitet dem Markt Sorgen.

Termine

Welche Termine sind für die Alphabet Aktie wichtig?

Am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag soll Anthropic an der Nasdaq debütieren – beide Ereignisse dürften die Stimmung im KI-Sektor prägen. Für die Quartalsdividende von 0,22 USD je Aktie ist der 7. Dezember Stichtag, ausgezahlt wird am 14. Dezember 2026. Die Zahlen zum vierten Quartal legt Alphabet üblicherweise Anfang Februar vor; ein Termin steht noch nicht fest.

Häufige Fragen zur Alphabet Aktie

Warum fällt die Alphabet Aktie heute?

Eine unternehmensspezifische Negativnachricht gab es am 16. November nicht. Die Aktie (GOOGL, Nasdaq; ISIN US02079K3059) leidet unter dem Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen und der Positionierung vor dem Anthropic-Börsengang.

Ist Alphabet heute ein Dow Jones Verlierer?

Ja. Mit -3,08 Prozent auf 286,65 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) zählte Alphabet zu den fünf schwächsten Dow-Werten.

Wie ist Alphabet an Anthropic beteiligt?

Laut den Börsenunterlagen hält Alphabet mehr als 5 Prozent an Anthropic und hat zugesagt, für rund 10 Mrd. USD Aktien zum Ausgabepreis zu zeichnen.

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