Alphabet Aktie Dow Jones Verlierer: Google-Mutter fällt vor dem Anthropic-Börsengang auf 286 Dollar – wird das 52-Wochen-Tief zum nächsten Ziel?

Die Alphabet Aktie (Ticker: GOOGL, Nasdaq; ISIN: US02079K3059) rutscht im Tagesverlauf immer tiefer. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte die A-Aktie der Google-Mutter bei 286,65 USD, 3,08 Prozent unter dem Freitagsschluss von 295,77 USD; MarketScreener zeigte wenig später ein Minus von 2,95 Prozent. Kurz nach der Eröffnung hatte der Abschlag noch bei rund 2 Prozent gelegen, das Tagestief lag laut Blockonomi zwischenzeitlich bei 285,46 USD. Damit gehört Alphabet zu den fünf größten Dow Jones Verlierern.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte, die technologielastige Nasdaq gab deutlich stärker nach. Eine unternehmensspezifische Negativnachricht lag am Montag nicht vor.