Alphabet Aktie: Rettung in letzter Sekunde - vom Jahrestief springt der Google-Konzern um 4,3 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:20 3 Min.

Am Freitag fehlte der Alphabet Aktie nur noch ein Dollar bis zum tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Montag dreht sie mit der Nvidia-Rally um 4,3 Prozent auf 276,71 Dollar nach oben. Die Investmentbank Truist nennt den Ausverkauf überzogen und sieht fast 50 Prozent Luft. Was für die Wende spricht und was dagegen.

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18 Prozent hat die Alphabet Aktie (ISIN: US02079K3059, FSE: ABEA, NASDAQ: GOOGL) seit ihren jüngsten Quartalszahlen verloren. Am Freitag schloss sie bei 265,29 Dollar, gerade einen Dollar über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 Dollar. Am Montag kommt die Gegenbewegung. Um 16:06 Uhr deutscher Zeit steht die A-Aktie bei 276,71 Dollar, ein Plus von 4,30 Prozent. Damit ist Alphabet der viertstärkste Wert in der Dow-Jones-Liste. Auslöser ist die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den gesamten KI-Sektor nach oben zieht. Alphabet Aktie, 16:06 Uhr MEZ 276,71 $ Plus gegenüber Freitag +4,30% 52-Wochen-Tief 264,22 $ Kursziel von Truist 410 $ Quelle : comdirect/Société Générale, Truist, MarketBeat; Stand 23. November 2026 Die Analysten Truist: Ausverkauf überzogen Die US-Bank Truist hat am Montag ihre Kaufempfehlung für die Alphabet Aktie bekräftigt und das Kursziel bei 410 Dollar belassen. Das liegt rund 48 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Der Kursrückgang sei zu weit gegangen, schreiben die Analysten. Im Durchschnitt nennen die Analysten ein Ziel von rund 413 Dollar. Einige Häuser sind zuletzt aber vorsichtiger geworden: Wedbush senkte sein Ziel von 445 auf 387 Dollar, Citizens JMP stufte die Aktie auf Halten zurück. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Nachrichten Milliarden für KI-Medizin und eine neue Anleihe Abseits des Kurses gab es zwei Meldungen. Die Alphabet-Tochter Isomorphic Labs, die mit künstlicher Intelligenz neue Medikamente entwickelt, hat eine Finanzierungsrunde über 5 Milliarden Dollar angekündigt. Alphabet beteiligt sich daran. Außerdem hat der Konzern über eine Anleihe in vier Tranchen 6 Milliarden kanadische Dollar aufgenommen. Beides zeigt, worum sich die Debatte dreht: Alphabet investiert enorme Summen in KI. Im jüngsten Quartal reichten die Einnahmen nicht mehr aus, um die Investitionen zu decken, der freie Cashflow war negativ. Was für die Alphabet Aktie spricht Erholung direkt am 52-Wochen-Tief

Truist bekräftigt Kaufempfehlung

Eigene KI-Chips und wachsendes Cloudgeschäft

Über 130 Milliarden Dollar Jahresgewinn Was Anleger bedenken sollten Negativer freier Cashflow im jüngsten Quartal

Mehrere Analysten haben Kursziele gesenkt

Neue Schulden für den KI-Ausbau

Ein Tag Erholung ist noch keine Wende Einordnung der Redaktion: Die Alphabet Aktie spaltet derzeit die Profis. Die heute erschienenen Depotmeldungen zeigen das deutlich: Stephen Mandel hat seine Position im dritten Quartal verzehnfacht, Terry Smith hat fast die Hälfte verkauft. Beide blicken auf dasselbe Unternehmen und kommen zu gegensätzlichen Urteilen. Kurzfristig ist entscheidend, dass das Tief bei 264 Dollar gehalten hat. Fällt die Aktie wieder darunter, wäre die heutige Erholung nur eine Atempause gewesen. FAQ Häufige Fragen zur Alphabet Aktie Warum steigt die Alphabet Aktie heute?

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat eine breite Erholung der KI-Werte ausgelöst. Zudem hat Truist die Kaufempfehlung bekräftigt. Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Alphabet Aktie?

Bei 264,22 Dollar. Am Freitag schloss die Aktie nur rund einen Dollar darüber. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Alphabet Aktie?

A-Aktie: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).

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