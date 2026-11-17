Während die Wall Street KI-Aktien in Serie verkauft, schreibt Alphabet einen Scheck über rund zehn Milliarden Dollar. Die Alphabet-Aktie (Handelssymbol GOOGL, ISIN US02079K3059) notierte am Dienstag bei rund 283 Dollar – etwa 31 Prozent unter dem Rekordhoch von 408,61 Dollar aus dem Mai. Doch zwei Tage vor dem Börsengang von Anthropic rückt eine Beteiligung in den Fokus, die in keiner Kursgrafik auftaucht.
Alphabet-Aktie: 10 Milliarden Dollar für Anthropic – der versteckte Schatz im KI-Ausverkauf?
Die Alphabet-Aktie notiert rund 31 Prozent unter dem Rekord. Gleichzeitig kauft Google für rund 10 Mrd. Dollar Anthropic-Aktien nach – am Donnerstag startet der Börsengang.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- Handelssymbol
- GOOGL (Nasdaq)
- ISIN
- US02079K3059
- Kurs
- rund 282–283 $
- 52-Wochen-Spanne
- 272,11 – 408,61 $
- Börsenwert
- ca. 3,48 Bio. $
- Dividende
- 0,22 $ je Quartal
Stand: 17.11.2026, Kurs vom Vormittag (New York), Börsenwert laut StockAnalysis
Der Google-Mutterkonzern kauft in einer Privatplatzierung parallel zum Börsengang 135.135.135 Anthropic-Aktien der Klasse N. Zum Mittelwert der Preisspanne von 74 Dollar entspricht das rund zehn Milliarden Dollar. Nach Berichten steigt der Anteil damit von etwa 12,6 auf rund 13,7 Prozent. Für Alphabet-Aktionäre stellt sich damit eine spannende Frage: Kauft man mit Google künftig ein Stück Anthropic gleich mit?
Der Börsengang
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Alphabet Aktie?
Anthropic will 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar platzieren und damit 57,75 bis 64,35 Milliarden Dollar einsammeln. Am oberen Ende der Spanne läge die Bewertung laut TechCrunch bei bis zu 1,404 Billionen Dollar. Die Preisfestsetzung ist für Mittwoch geplant, der Handel unter dem Kürzel „ANT“ an der Nasdaq soll am Donnerstag beginnen. Laut Bloomberg ist das Buch rund sechsfach überzeichnet.
Parallel fließen 26 Milliarden Dollar über eine Privatplatzierung von AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC in das Unternehmen. Google und Nvidia sind mit jeweils etwa zehn Milliarden Dollar die größten Zeichner. Amazon ist mit rund 14,7 Prozent noch etwas stärker beteiligt als Alphabet.
Was ist der Anteil wert? Nach einer Rechnung von TradingKey käme Google nach dem Zukauf auf rund 1,79 Milliarden Anthropic-Aktien – bei 74 Dollar je Aktie wären das etwa 132 Milliarden Dollar, je nach Ausgabepreis grob 125 bis 140 Milliarden Dollar. Gemessen am Börsenwert von Alphabet von rund 3,5 Billionen Dollar sind das knapp 4 Prozent. Ein Schatz, aber kein Gamechanger für die Gesamtbewertung.
Der Absturz
Warum ist die Alphabet-Aktie so weit vom Rekord entfernt?
Der Rückschlag hat wenig mit dem operativen Geschäft zu tun – und viel mit der Rechnung für die KI. Alphabet investiert in einem Tempo, das selbst Wachstumsinvestoren schwindlig macht. Allein im dritten Quartal flossen 51,4 Milliarden Dollar in Investitionen, für 2026 plant der Konzern 195 bis 205 Milliarden Dollar, für 2027 werden mehr als 300 Milliarden Dollar erwartet.
Gleichzeitig hat Alphabet seine Aktienrückkäufe im ersten Quartal 2026 erstmals seit einem Jahrzehnt auf null gesetzt. Laut 24/7 Wall St. verkauft der Konzern inzwischen sogar eigene Aktien über den Markt: 4,3 Milliarden Dollar in Klasse-A- und 8,1 Milliarden Dollar in Klasse-C-Papieren, weitere 27,6 Milliarden Dollar stehen noch zur Verfügung. Für eine Aktie, die jahrelang vom Rückkauf-Rückenwind lebte, ist das eine Zäsur. Seit Jahresbeginn liegt die Alphabet-Aktie rund 9 Prozent im Minus.
Das Geschäft
Wie stark ist Google Cloud wirklich?
Die Zahlen stehen im scharfen Kontrast zur Kursentwicklung. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Google Cloud verdoppelte sich mehr als – auf 30,71 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Konzernchef Sundar Pichai verwies auf die starke Nachfrage nach den eigenen KI-Chips, den Tensor Processing Units (TPU).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Umsatz
|127,6 Mrd. $ (+25 %)
|Google Cloud
|30,71 Mrd. $ (+103 %)
|Operatives Ergebnis
|40,58 Mrd. $
|Nettogewinn
|26,17 Mrd. $
|Investitionen Q3
|51,4 Mrd. $
Quelle: Alphabet, Quartalsbericht; 9to5Google
Genau hier liegt der Schulterschluss mit Anthropic. Im April vereinbarten beide Seiten, dass Anthropic über Google und Broadcom „mehrere Gigawatt“ an TPU-Rechenleistung erhält, die ab 2027 ans Netz gehen soll. Alphabet ist also Investor, Lieferant und Wettbewerber zugleich – ein Dreieck, das Chancen bietet, aber auch Abhängigkeiten schafft.
Analysten
Welches Kursziel nennen die Analysten für die Alphabet-Aktie?
Am Dienstag übernahm UBS-Analyst Karl Keirstead die Beobachtung mit „Neutral“ und einem Kursziel von 320 Dollar. Er senkte zugleich seine Schätzung für die Investitionen 2027 von 375 auf 340 Milliarden Dollar; die Aktie handle beim 16-Fachen des erwarteten GAAP-Gewinns 2027. Optimistischer sind Guggenheim (Buy, 450 Dollar), JPMorgan (Overweight, 425 Dollar), Truist (Buy, 410 Dollar) und Wedbush (Outperform, 387 Dollar). Der Durchschnitt von 55 Analysten liegt laut MarketBeat-Daten bei 412,51 Dollar.
Es handelt sich um Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Termine
Was kommt jetzt auf Alphabet-Aktionäre zu?
Die nächsten 48 Stunden sind entscheidend: Heute Abend die Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für die KI-Infrastruktur, am Mittwoch der Ausgabepreis von Anthropic, am Donnerstag der erste Kurs. Am 7. Dezember ist der Ex-Tag für die Quartalsdividende von 0,22 Dollar. Die Zahlen zum vierten Quartal werden Anfang Februar erwartet.
FAQ zur Alphabet-Aktie
Wie viel von Anthropic gehört Alphabet?
Nach Berichten rund 13,7 Prozent nach dem Börsengang, inklusive des Zukaufs von rund 135 Millionen Aktien.
Wann geht Anthropic an die Börse?
Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handel an der Nasdaq soll am 19. November beginnen.
Warum liegt die Alphabet Aktie so weit unter dem Hoch?
Vor allem wegen der stark steigenden KI-Investitionen und gestoppter Aktienrückkäufe.
Zahlt Alphabet eine Dividende?
Ja, 0,22 Dollar je Quartal; nächster Ex-Tag ist der 7. Dezember.
Welches Kursziel sehen Analysten?
UBS nennt 320 Dollar, der Durchschnitt liegt laut MarketBeat bei rund 413 Dollar.
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