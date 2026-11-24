Alnylam selbst hat am Dienstag nichts gemeldet. Der Kursgewinn hat zwei Quellen. Die erste ist eine Übernahme: Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Es ist der größte Zukauf in der Pharmabranche seit drei Jahren. Die Insmed-Aktie sprang um gut 14 Prozent.

Solche Geschäfte wirken wie ein Preisschild für die ganze Branche. Anleger fragen sich sofort, welches Unternehmen als Nächstes ein Angebot bekommen könnte. Biotech-Aktien stiegen deshalb am Dienstag auf breiter Front, viele ohne eigene Nachricht. Die zweite Quelle ist die Flucht aus Technologiewerten. Geld, das aus Chip-Aktien abgezogen wurde, floss zum Teil in den Gesundheitssektor.