Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie (ISIN: US02043Q1076, WKN: A0CBCK, Handelssymbol: DUL, US-Handelssymbol: ALNY) legte am Dienstag 5,53 Prozent auf 164,61 Dollar zu. Damit ist der Spezialist für RNA-Medikamente der zweitgrößte Nasdaq100 Gewinner des Tages, nur einen Hauch hinter Amgen. Während der Nasdaq unter dem Absturz der Chip-Aktien litt, erlebte die Biotech-Branche einen ihrer besten Tage seit Wochen.
Alnylam Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 5,5 Prozent – eine 41-Milliarden-Übernahme elektrisiert die Biotech-Branche
Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern des Tages: Der RNAi-Spezialist steigt um 5,53 Prozent auf 164,61 Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, wohl aber einen Mega-Deal in der Branche. Die Analyse zeigt, warum gerade Alnylam davon profitiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wenn einer gekauft wird, steigen alle
Alnylam selbst hat am Dienstag nichts gemeldet. Der Kursgewinn hat zwei Quellen. Die erste ist eine Übernahme: Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Es ist der größte Zukauf in der Pharmabranche seit drei Jahren. Die Insmed-Aktie sprang um gut 14 Prozent.
Solche Geschäfte wirken wie ein Preisschild für die ganze Branche. Anleger fragen sich sofort, welches Unternehmen als Nächstes ein Angebot bekommen könnte. Biotech-Aktien stiegen deshalb am Dienstag auf breiter Front, viele ohne eigene Nachricht. Die zweite Quelle ist die Flucht aus Technologiewerten. Geld, das aus Chip-Aktien abgezogen wurde, floss zum Teil in den Gesundheitssektor.
Übernahmefantasie
Große Pharmakonzerne brauchen neue Medikamente und zahlen dafür hohe Preise. Alnylam mit seiner eigenen Technologie gilt seit Jahren als möglicher Kandidat.
Umschichtung aus Chips
Der Gesundheitssektor gehörte am Dienstag zu den stärksten Branchen an der Wall Street.
Wachstum mit Amvuttra
Das Herzmedikament Amvuttra ist der wichtigste Umsatztreiber des Unternehmens.
Einordnung
Ein Pionier mit eigenem Verfahren
Alnylam hat eine Medikamentenklasse zur Marktreife gebracht, die lange als Zukunftsmusik galt. RNAi-Wirkstoffe schalten gezielt einzelne Gene stumm und verhindern so, dass der Körper krank machende Eiweiße herstellt. Mehrere Mittel sind zugelassen. Für den Nasdaq100 Gewinner ist das ein Vorteil gegenüber vielen kleineren Biotech-Firmen, die noch kein Produkt verkaufen.
Wichtig bleibt eine Unterscheidung: Am Dienstag stieg die Alnylam Aktie mit der Branche, nicht wegen einer konkreten Nachricht. Ein Hinweis auf ein Übernahmeinteresse an Alnylam liegt nicht vor.
Häufige Fragen zur Alnylam Aktie
Warum ist die Alnylam Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Sanofi kauft Insmed für 41 Milliarden Dollar. Das löste eine Rally bei Biotech-Aktien aus. Zugleich schichteten Anleger aus Chip-Aktien in Gesundheitswerte um. Die Alnylam Aktie stieg am 24. November 2026 um 5,53 Prozent.
Gab es eine Nachricht von Alnylam?
Nein. Das Unternehmen hat am Dienstag nichts gemeldet.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Alnylam Aktie?
Die ISIN lautet US02043Q1076, die WKN A0CBCK. An der Nasdaq wird die Aktie unter ALNY gehandelt, in Deutschland unter DUL.
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