Der Rückblick zeigt eine Kette von Dämpfern. Am 12.11.2026 legte Almonty die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz lag bei 41,9 Mio. kanadischen Dollar und damit unter der Schätzung des Analystenhauses Stifel von 44,9 Mio. C$. Kurz darauf, am 13. und 16.11.2026, senkten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele, darunter Stifel, B. Riley und Sphene Capital. Der Grund: Die Wasseraufbereitung in der südkoreanischen Mine Sangdong, der letzte Schritt vor dem durchgehenden 24-Stunden-Betrieb, verzögert sich. Das drückt den erwarteten Beitrag im vierten Quartal. B. Riley erwartet nach eigenen Angaben für das Schlussquartal nur einen marginalen Beitrag und den Umsatzbeitrag erst ab dem ersten Quartal 2027.

Hinzu kam am 17.11.2026 die Ankündigung, dass die Verwaltungsratsmitglieder Hanick und Frazer das Gremium zum 31.12.2026 verlassen. Als neue unabhängige Mitglieder rücken Eugene Bae und Jim Rudyk nach, seit dem 18.11.2026. Laut Berichten bleiben Hanick und Frazer dem Unternehmen in anderen Rollen verbunden. Am Markt wurde die Personalie als weiterer Unsicherheitsfaktor gelesen.