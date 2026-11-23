Die Almonty Aktie verlor am Freitag, 20.11.2026, rund 15 Prozent und erholt sich am Montag um 7,16 Prozent auf 6,29 Euro. Eine einzelne Nachricht als Auslöser des Freitags ist nicht belegt.
Almonty Aktienanalyse: Umsatz +382 Prozent, Sangdong läuft an – und die Aktie liegt trotzdem rund 68 Prozent unter dem Hoch: Wolfram-Wette oder Wertfalle?
Die Almonty Aktie (ALM, ISIN CA0203987072) erholt sich am Montagvormittag um gut 7 Prozent auf 6,29 Euro, nachdem sie am Freitag 15 Prozent verloren hatte. Die Almonty Aktienanalyse ordnet Zahlen, Sangdong-Anlauf, Analystenkursziele und Risiken ein.
Rutsch und Erholung
Zahlen mit Schönheitsfehler
Der Gewinn im dritten Quartal speist sich fast vollständig aus nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinnen. Die neue Sangdong-Mine trug nur 0,1 Mio. C$ zum Umsatz bei.
Der Markt will Beweise
Kursziele wurden zuletzt gesenkt, der Anlauf der Wasseraufbereitung verzögert sich. Entscheidend für die Almonty Aktienprognose ist, wann Sangdong im 24-Stunden-Betrieb liefert.
Die Almonty Aktie (ISIN CA0203987072, Nasdaq: ALM) ist am Montagvormittag einer der meistgesuchten Rohstoffwerte im deutschsprachigen Raum: Um 10:31 Uhr MEZ notiert das Papier in Frankfurt bei 6,29 Euro, ein Plus von 7,16 Prozent. Das ist eine Gegenbewegung nach einem schwarzen Freitag, an dem der Wolfram-Produzent rund 15 Prozent verloren hatte; an der Nasdaq schloss die Aktie am 20.11.2026 bei 6,39 US-Dollar (-15,48 Prozent). Auf Wochensicht stehen minus 14,9 Prozent zu Buche, auf Monatssicht minus 22,1 Prozent. Dieser Artikel ist unsere Almonty Aktienanalyse zu der Frage, was hinter dem Absturz steckt, was die Zahlen wirklich zeigen und wie Analysten die Almonty Aktienprognose derzeit diskutieren.
Eine Besonderheit vorab: Für den Freitag lässt sich keine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser belegen. Marktbeobachter verweisen auf technische Gründe, also das Unterschreiten einer Unterstützung, und auf ein schwieriges Umfeld für Rohstoff- und Wachstumswerte mit starkem US-Dollar und steigenden Zinserwartungen. Das ist eine Einordnung, kein Beleg für eine Ursache. Belegt sind dagegen mehrere Belastungsfaktoren aus den vergangenen zwei Wochen, die wir unten einzeln durchgehen.
Was ist passiert?
Warum ist die Almonty Aktie so stark gefallen?
Der Rückblick zeigt eine Kette von Dämpfern. Am 12.11.2026 legte Almonty die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz lag bei 41,9 Mio. kanadischen Dollar und damit unter der Schätzung des Analystenhauses Stifel von 44,9 Mio. C$. Kurz darauf, am 13. und 16.11.2026, senkten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele, darunter Stifel, B. Riley und Sphene Capital. Der Grund: Die Wasseraufbereitung in der südkoreanischen Mine Sangdong, der letzte Schritt vor dem durchgehenden 24-Stunden-Betrieb, verzögert sich. Das drückt den erwarteten Beitrag im vierten Quartal. B. Riley erwartet nach eigenen Angaben für das Schlussquartal nur einen marginalen Beitrag und den Umsatzbeitrag erst ab dem ersten Quartal 2027.
Hinzu kam am 17.11.2026 die Ankündigung, dass die Verwaltungsratsmitglieder Hanick und Frazer das Gremium zum 31.12.2026 verlassen. Als neue unabhängige Mitglieder rücken Eugene Bae und Jim Rudyk nach, seit dem 18.11.2026. Laut Berichten bleiben Hanick und Frazer dem Unternehmen in anderen Rollen verbunden. Am Markt wurde die Personalie als weiterer Unsicherheitsfaktor gelesen.
Geschäftsmodell
Was macht Almonty eigentlich?
Almonty fördert und verarbeitet Wolfram, ein extrem hartes, hitzebeständiges Metall, das in Werkzeugen, in der Rüstungsindustrie, in Halbleiter- und Energietechnik eingesetzt wird. Das Herzstück ist die Sangdong-Mine in Südkorea. Dort wurden im September 2026 die Genehmigungen für den kommerziellen Betrieb erteilt und das erste Konzentrat erzeugt; der erste Container wurde Mitte November verschifft. Läuft die Mine nach Plan, soll Phase I zu mehr als 90 Prozent vertraglich an Abnehmer wie Global Tungsten & Powders gebunden sein, und eine Phase II ist für 2027 avisiert. Gehandelt wird die Almonty Aktie an der Nasdaq, in Kanada sowie an deutschen Börsenplätzen.
Der Wolframpreis ist ein zentraler Werttreiber. Im dritten Quartal lag der durchschnittliche Preis für Ammoniumparawolframat (APT) in Europa laut Almonty-Mitteilung bei 2.800 US-Dollar je Tonneneinheit, nach 615 Dollar im Vorjahresquartal. Am 12.11.2026 bezifferte eine Marktbeobachtung die Spanne auf 2.500 bis 3.000 Dollar. Ein aktueller Preis für den 23.11.2026 liegt uns nicht belegt vor.
Zahlen und Bewertung
Was sagen die Zahlen zur Almonty Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz
|41,9 Mio. C$
|+382 % zum Vorjahresquartal (8,7 Mio. C$)
|Umsatz 9 Monate
|110,3 Mio. C$
|–
|Nettogewinn
|50,2 Mio. C$
|davon 47,9 Mio. C$ nicht zahlungswirksam
|Bereinigtes EBITDA
|14,6 Mio. C$
|9 Monate: 38,3 Mio. C$
|Liquidität (Cash)
|1,15 Mrd. C$
|Ende 2025: 268,4 Mio. C$
|Wandelanleihen
|800 Mio. US-Dollar
|emittiert im Juni 2026
Angaben in Mio. kanadischen Dollar (C$), Quartal bis 30.09.2026. Das Ergebnis enthält nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne.
Quelle: Almonty-Quartalsmitteilung vom 12.11.2026 (SEC-Meldung)
Auf den ersten Blick wirken die Zahlen beeindruckend: Der Umsatz hat sich im Jahresvergleich mehr als vervierfacht, die Kasse ist dank der im Sommer ausgegebenen Wandelanleihe prall gefüllt. Doch die Qualität des Gewinns ist ein Streitpunkt. Von den 50,2 Mio. C$ Nettogewinn sind 47,9 Mio. C$ Bewertungsgewinne, die nicht als Geld zufließen. Das operative Bild zeichnet das bereinigte EBITDA von 14,6 Mio. C$ besser. Zudem trug die neue Mine Sangdong im Berichtsquartal erst 0,1 Mio. C$ zum Umsatz bei; das aktuelle Geschäft stammt aus anderen Quellen. Eine Umstellung der Rechnungslegung von IFRS auf US-GAAP ist zum 01.01.2027 vorgesehen.
Zur Bewertung: Die Marktkapitalisierung liegt nach den uns vorliegenden Angaben bei rund 1,8 Mrd. US-Dollar. Auf Basis des 52-Wochen-Hochs von 19,90 Euro und des aktuellen Kurses von 6,29 Euro ergibt sich ein Abschlag von rund 68 Prozent (eigene Rechnung); das Rekordhoch an der Nasdaq lag bei 24,39 US-Dollar. Auf Jahressicht steht die Almonty Aktie mit plus 31,5 Prozent dennoch im Plus. Kennzahlen wie KGV oder KUV sind bei einem Unternehmen im Anlauf mit schwankenden Bewertungsgewinnen wenig aussagekräftig; belastbare Konsensschätzungen für Vergleichswerte liegen uns nicht vor.
Analysten
Wie sieht die Almonty Aktienprognose der Analysten aus?
Die uns bekannten Analystenhäuser Stifel, B. Riley und Sphene Capital haben ihre Kursziele zuletzt jeweils gesenkt, am 13.11. beziehungsweise am 16.11.2026. Sie bleiben dabei insgesamt positiv gestimmt; die neuen Ziele liegen in einer Spanne von 18 bis 22,40 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kursniveau von rund 6,4 US-Dollar. B. Riley hat zudem die Erwartung für das bereinigte EBITDA im vierten Quartal von 31,3 auf 3,6 Mio. US-Dollar gekappt. Wichtig für die Einordnung: Diese Ziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Weitere Analystenhäuser und ein Gesamtkonsens liegen uns nicht belegt vor; die Stichprobe ist klein.
|Messgröße
|Wert
|Abstand zum Nasdaq-Schluss (6,39 $)
|Niedrigstes genanntes Kursziel
|18,00 $
|rund 2,8-fach
|Höchstes genanntes Kursziel
|22,40 $
|rund 3,5-fach
|52-Wochen-Tief (EUR)
|5,24 €
|Kurs liegt rund 20 % darüber
|52-Wochen-Hoch (EUR)
|19,90 €
|Kurs liegt rund 68 % darunter
Kursziele von Analystenhäusern, Stand 13. bis 16.11.2026; Kurs Nasdaq-Schluss vom 20.11.2026. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Quelle: Analystenstudien von Stifel, B. Riley und Sphene Capital
Charttechnik
Wie sieht die Almonty Aktie im Chart aus?
Technisch ist das Bild angeschlagen. Die Aktie hat am Freitag nach Beobachtung von Marktkommentatoren eine wichtige Unterstützung unterschritten und liegt deutlich unter ihrem Rekordhoch. Das 52-Wochen-Tief von 5,24 Euro ist mit knapp 20 Prozent Abstand der nächste markante Orientierungspunkt nach unten; der Freitagsschluss bei 5,82 Euro (Frankfurt) markiert die jüngste Schwelle der Panikphase. Nach oben wären die zuletzt gesehenen Kurse der Vorwoche, etwa 7,37 Euro am 16.11.2026, Marken, an denen sich eine Erholung messen lassen muss. Belastbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht belegt vor; wir verzichten deshalb auf Angaben dazu. Die Volatilität ist hoch: Ein Tagesminus von 15 Prozent gefolgt von einem Plus von gut 7 Prozent zeigt, wie schnell sich die Stimmung bei dem Wert dreht.
Szenarien
Was bedeutet das für die Almonty Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Wie der Markt die Almonty Aktienprognose diskutiert, lässt sich aber an den Stellschrauben ablesen. Im optimistischen Szenario, das die Analystenhäuser mit ihren Kurszielen von 18 bis 22,40 US-Dollar unterlegen, läuft Sangdong ab dem ersten Quartal 2027 im vollen Betrieb, die Wolframpreise bleiben hoch und die Gewinne werden zunehmend operativ statt aus Bewertungseffekten erzielt. Im skeptischen Szenario verzögert sich der Anlauf weiter, der Wolframpreis gibt nach und der Streit mit Deutsche Rohstoff bindet Kapital und Aufmerksamkeit. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass der Markt auf Verzögerungen derzeit empfindlich reagiert. Die Almonty Aktie bleibt damit ein Wert, dessen Kurs stärker von Meldungen zur Mine als von Quartalszahlen getrieben wird.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der Almonty Aktie jetzt achten?
Einen Termin für die Zahlen zum vierten Quartal hat das Unternehmen nach unseren Informationen noch nicht genannt. Beobachten lassen sich bis dahin vor allem Meldungen zur Wasseraufbereitung, der Fortgang des Verfahrens mit Deutsche Rohstoff, der Wolframpreis und das Verhalten der Aktie rund um die 52-Wochen-Tiefs.
Häufige Fragen
FAQ zur Almonty Aktie
Was ist die Almonty Aktie? Die Almonty Aktie ist das Wertpapier von Almonty Industries Inc., einem Wolfram-Produzenten mit Hauptprojekt Sangdong in Südkorea (ISIN CA0203987072, Nasdaq: ALM).
Warum ist die Almonty Aktie gefallen? Belegt sind eine Verzögerung bei der Wasseraufbereitung in Sangdong, gesenkte Kursziele von Analysten und ein Streit mit Deutsche Rohstoff. Für den Freitag, 20.11.2026, ist keine einzelne Nachricht belegt; Marktkommentatoren nennen technische Gründe.
Wie sehen die Almonty Aktienprognose und die Almonty Aktienanalyse der Analysten aus? Stifel, B. Riley und Sphene Capital haben ihre Kursziele zuletzt gesenkt und sehen sie in einer Spanne von 18 bis 22,40 US-Dollar (Stand 13. bis 16.11.2026). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist der Umsatz von Almonty? Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 41,9 Mio. kanadischen Dollar, ein Plus von 382 Prozent zum Vorjahr. Der Nettogewinn von 50,2 Mio. C$ enthält 47,9 Mio. C$ nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Einen Termin für die Zahlen zum vierten Quartal 2026 gibt es nach unseren Informationen noch nicht.
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