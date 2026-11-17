Almonty hat im September 2026 in der Mine Sangdong in Südkorea das erste Wolframkonzentrat produziert, erstmals seit 1993. Die erste Exportladung verließ das Land nach Quartalsende. Mehr als 90 Prozent der Produktion der ersten Phase sind an den Abnehmer GTP verkauft.

Dank höherer Preise stieg der Umsatz im dritten Quartal um 382 Prozent. Der Wolframpreis lag Anfang November allerdings unter seinem Niveau von Ende September.