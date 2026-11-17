Produktion gestartet: B.-Riley-Analyst Nick Giles bestätigt für die Almonty-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 20 auf 18 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,15 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 120 Prozent.
Almonty-Aktie: Wolfram aus Korea fließt – B. Riley sieht trotz Zielsenkung 120 Prozent Potenzial
B.-Riley-Analyst Nick Giles senkt das Kursziel für die Almonty-Aktie von 20 auf 18 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Die Mine Sangdong hat die Produktion aufgenommen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Almonty Industries Inc.
- Handelssymbol
- ALM (Nasdaq)
- Analyst
- Nick Giles
- Bank
- B. Riley
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 18 US-Dollar (zuvor 20 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
B. Riley zur Almonty-Aktie
Wolfram für den Westen – Giles bleibt positiv
Nick Giles setzt auf die neue Wolframmine in Südkorea.
Almonty hat im September 2026 in der Mine Sangdong in Südkorea das erste Wolframkonzentrat produziert, erstmals seit 1993. Die erste Exportladung verließ das Land nach Quartalsende. Mehr als 90 Prozent der Produktion der ersten Phase sind an den Abnehmer GTP verkauft.
Dank höherer Preise stieg der Umsatz im dritten Quartal um 382 Prozent. Der Wolframpreis lag Anfang November allerdings unter seinem Niveau von Ende September.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von B.-Riley-Analyst Nick Giles zu lesen ist:
Produktionsstart
Sangdong liefert erstmals seit Jahrzehnten wieder Wolfram.
Abnahme gesichert
Der Großteil der ersten Produktionsphase ist verkauft.
Strategischer Rohstoff
Neue US-Regeln für Rüstungsbeschaffung ab 2027 begünstigen Wolfram außerhalb Chinas.
Niedrigeres Ziel
B. Riley senkt das Kursziel um 2 auf 18 US-Dollar.
Wolfram als Rüstungsmetall
Wolfram wird für Munition, Werkzeuge und Elektronik benötigt. China dominiert die Weltproduktion, westliche Staaten suchen andere Quellen.
Der zuletzt gesunkene Wolframpreis könnte ein Grund für die leichte Zielsenkung sein, die Begründung liegt aber nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist B. Riley Securities, Inc., Analyst Nick Giles. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.brileysecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Almonty Industries Inc. (ALM): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Nick Giles, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nick Giles, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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