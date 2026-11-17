Wer in diesen Tagen die Liste der Aktien auf Allzeithoch durchgeht, erlebt eine Überraschung. Apple erreichte 355,40 Dollar, Coca-Cola schloss bei 99,48 Dollar, Costco bei 1.113,74 Dollar, Eli Lilly bei 1.443,50 Dollar. In Deutschland stehen die Allianz mit rund 477 Euro und die Deutsche Börse mit 330 Euro auf Rekordniveau. Was fehlt, sind die Namen, die die Börse in den vergangenen Jahren angetrieben haben: Nvidia fiel am Montag auf 156 Dollar, Infineon liegt rund 40 Prozent unter dem Juni-Niveau. Die Rekordliste ist eine Botschaft – und sie ist eindeutig.
Allzeithoch-Liste November 2026: Apple, Coca-Cola, Costco, Eli Lilly, Allianz und Deutsche Börse auf Rekord – was die neuen Rekordhalter über die Börse verraten
Die Börse schreibt Rekorde, nur nicht dort, wo alle hinschauen. Während KI-Aktien wie Nvidia und Infineon abstürzen, erreichen Apple, Coca-Cola, Costco, Eli Lilly, die Allianz und die Deutsche Börse neue Allzeithochs. Die große Analyse: Was die Rekordaktien gemeinsam haben, welche Botschaft in der Liste steckt und warum die Nvidia-Nacht über die nächsten Rekorde entscheidet.
Die Liste
Sechs Rekordhalter, ein gemeinsamer Nenner
Apple: Der sichere Hafen der Tech-Börse
Rekordumsatz im September-Quartal, starke Nachfrage nach dem faltbaren iPhone Duo und keine Milliardenwetten auf KI-Rechenzentren.
Coca-Cola: Die Marke als Schutzschild
Plus 42 Prozent seit Jahresbeginn, Dividendenerhöhungen seit 64 Jahren und die 100-Dollar-Marke in Reichweite.
Costco: Die Geldmaschine
Größte Sonderdividende der Firmengeschichte mit 30 Dollar je Aktie und ein starker Oktober.
Eli Lilly: Wachstum ohne KI-Risiko
Rund 40 Prozent Plus in zwölf Monaten dank der Abnehmmedikamente Mounjaro und Zepbound.
Allianz: Rekordgewinn trotz Katastrophen
Operatives Rekordergebnis nach neun Monaten, angehobene Prognose und laufender Aktienrückkauf.
Deutsche Börse: Gewinner jeder Unruhe
Zweistelliges Wachstum im dritten Quartal und Profit aus steigenden wie fallenden Märkten.
Der gemeinsame Nenner ist offensichtlich: Keines dieser Unternehmen hängt am Ausbau der KI-Rechenzentren. Alle verdienen planbar Geld, schütten viel davon an die Aktionäre aus und haben Geschäftsmodelle, die auch in unsicheren Zeiten funktionieren. Die Börse belohnt 2026 nicht die größte Vision, sondern die verlässlichste Bilanz.
Das große Bild
Die Börse der zwei Geschwindigkeiten
Rekorde und Crashs gleichzeitig – das ist kein Widerspruch, sondern das Kennzeichen einer Rotation.
Die Rekordliste ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer großen Umschichtung. Der DAX erreichte am 12. November mit 27.001,67 Punkten ein Allzeithoch, der Schweizer SMI mit seinen Pharma- und Konsumwerten markierte am Montag ebenfalls einen Rekord – an einem Tag, an dem der Dow Jones um 1,41 Prozent fiel. Auch der Hotelkonzern IHG erreichte ein neues Hoch. Große Investoren ziehen Geld aus den teuren KI-Werten ab und parken es in Qualitätsaktien. Das schafft neue Rekorde und gleichzeitig tiefe Löcher in den Charts der bisherigen Stars. Heute Nacht legt Nvidia seine Zahlen vor. Überzeugen sie, könnte das Geld schnell zurückfließen und die defensiven Rekordhalter bremsen. Enttäuschen sie, dürfte die Liste der Allzeithochs noch länger werden.
Häufige Fragen zu Aktien auf Allzeithoch
Welche Aktien haben im November 2026 ein Allzeithoch erreicht?
Unter anderem Apple, Coca-Cola, Costco, Eli Lilly, die Allianz und die Deutsche Börse. Auch der DAX und der Schweizer SMI erreichten Rekordstände.
Warum erreichen gerade defensive Aktien Rekorde?
Investoren schichten aus Technologiewerten um, deren Zukunft vom KI-Investitionszyklus abhängt, und kaufen Unternehmen mit stabilen Gewinnen und hohen Ausschüttungen.
Ist ein Allzeithoch ein Verkaufssignal?
Nicht automatisch. Über einem Allzeithoch gibt es keine früheren Verkäufer zu Einstandskursen. Hohe Bewertungen und große Abstände zu den Durchschnittslinien erhöhen aber das Risiko von Rücksetzern.
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