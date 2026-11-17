Welche Aktien haben im November 2026 ein Allzeithoch erreicht?

Unter anderem Apple, Coca-Cola, Costco, Eli Lilly, die Allianz und die Deutsche Börse. Auch der DAX und der Schweizer SMI erreichten Rekordstände.

Warum erreichen gerade defensive Aktien Rekorde?

Investoren schichten aus Technologiewerten um, deren Zukunft vom KI-Investitionszyklus abhängt, und kaufen Unternehmen mit stabilen Gewinnen und hohen Ausschüttungen.

Ist ein Allzeithoch ein Verkaufssignal?

Nicht automatisch. Über einem Allzeithoch gibt es keine früheren Verkäufer zu Einstandskursen. Hohe Bewertungen und große Abstände zu den Durchschnittslinien erhöhen aber das Risiko von Rücksetzern.