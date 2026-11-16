Feinjustierung beim Versicherungsriesen: J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt für die Allstate-Aktie bei „Overweight“ und senkt das Kursziel minimal von 292 auf 291 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 267,64 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 9 Prozent. Allstate hatte trotz hoher Unwetterschäden deutlich mehr verdient als erwartet.
Allstate-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 291 Dollar trotz Unwetterschäden
J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt bei „Overweight“ für die Allstate-Aktie und nimmt das Kursziel minimal von 292 auf 291 US-Dollar zurück. Zum Schlusskurs von 267,64 US-Dollar sind das knapp 9 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Allstate Corporation
- Handelssymbol
- ALL (NYSE)
- Analyst
- Pablo Singzon
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 291 US-Dollar (zuvor 292 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Allstate-Aktie
Kaum verändert – die Kaufempfehlung steht
Pablo Singzon gehört bei Allstate zu den Befürwortern. Die Senkung um einen Dollar ist kaum mehr als eine Modellanpassung.
Entscheidend ist die Botschaft: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan hält an „Overweight“ fest, obwohl das dritte Quartal von deutlich höheren Katastrophenschäden geprägt war.
Allstate ist der größte börsennotierte Sach- und Kfz-Versicherer der USA für Privatkunden.
Die Argumente von Pablo Singzon
Diese Punkte stützen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon:
Deutlicher Gewinnbeat
Der bereinigte Gewinn lag bei 9,76 US-Dollar je Aktie und damit fast 40 Prozent über der Erwartung von 6,96 US-Dollar.
Kfz-Geschäft profitabel
Die Schaden-Kosten-Quote in der Kfz-Versicherung lag bei 83,2 Prozent und damit deutlich unter dem Ziel im mittleren 90er-Bereich.
Mehr Kunden
Die Zahl der Policen stieg um 3,9 Prozent auf 217,6 Millionen.
Hohe Ausschüttungen
Allstate gab im Quartal rund 1,5 Milliarden US-Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück.
Unwetter belasten, Prämien tragen
Die Katastrophenschäden verdreifachten sich im dritten Quartal fast auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote im Sach- und Haftpflichtgeschäft stieg auf 86,6 Prozent, der Nettogewinn sank um rund 45 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar.
Höhere Prämien in der Hausratversicherung und steigende Kapitalerträge fingen einen Teil ab. Vom Rückkaufprogramm über 4 Milliarden US-Dollar sind noch 1,3 Milliarden US-Dollar übrig.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Pablo Singzon. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 291 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Allstate Corporation (ALL): Kaufen, Kursziel 291,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Pablo Singzon). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Pablo Singzon).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.