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Allstate-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 291 Dollar trotz Unwetterschäden

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt bei „Overweight“ für die Allstate-Aktie und nimmt das Kursziel minimal von 292 auf 291 US-Dollar zurück. Zum Schlusskurs von 267,64 US-Dollar sind das knapp 9 Prozent Potenzial.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur J.P.-Morgan-Einstufung der Allstate-Aktie: Overweight, Kursziel 291 Dollar
Bild: Foto: Greg Johnson / Unsplash (Medium 1735); Grafik: aktiencheck.de
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 292 $)
291 $
Schlusskurs 13.11.2026
267,64 $
Abstand zum Kursziel
+8,7 %

Steckbrief

Unternehmen
The Allstate Corporation
Handelssymbol
ALL (NYSE)
Analyst
Pablo Singzon
Bank
J.P. Morgan
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
291 US-Dollar (zuvor 292 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Feinjustierung beim Versicherungsriesen: J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon bleibt für die Allstate-Aktie bei „Overweight“ und senkt das Kursziel minimal von 292 auf 291 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 267,64 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 9 Prozent. Allstate hatte trotz hoher Unwetterschäden deutlich mehr verdient als erwartet.

J.P. Morgan zur Allstate-Aktie

Kaum verändert – die Kaufempfehlung steht

Pablo Singzon gehört bei Allstate zu den Befürwortern. Die Senkung um einen Dollar ist kaum mehr als eine Modellanpassung.

Entscheidend ist die Botschaft: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan hält an „Overweight“ fest, obwohl das dritte Quartal von deutlich höheren Katastrophenschäden geprägt war.

Allstate ist der größte börsennotierte Sach- und Kfz-Versicherer der USA für Privatkunden.

Die Argumente von Pablo Singzon

Diese Punkte stützen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Pablo Singzon:

  1. Deutlicher Gewinnbeat

    Der bereinigte Gewinn lag bei 9,76 US-Dollar je Aktie und damit fast 40 Prozent über der Erwartung von 6,96 US-Dollar.

  2. Kfz-Geschäft profitabel

    Die Schaden-Kosten-Quote in der Kfz-Versicherung lag bei 83,2 Prozent und damit deutlich unter dem Ziel im mittleren 90er-Bereich.

  3. Mehr Kunden

    Die Zahl der Policen stieg um 3,9 Prozent auf 217,6 Millionen.

  4. Hohe Ausschüttungen

    Allstate gab im Quartal rund 1,5 Milliarden US-Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück.

Unwetter belasten, Prämien tragen

Die Katastrophenschäden verdreifachten sich im dritten Quartal fast auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote im Sach- und Haftpflichtgeschäft stieg auf 86,6 Prozent, der Nettogewinn sank um rund 45 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar.

Höhere Prämien in der Hausratversicherung und steigende Kapitalerträge fingen einen Teil ab. Vom Rückkaufprogramm über 4 Milliarden US-Dollar sind noch 1,3 Milliarden US-Dollar übrig.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Pablo Singzon. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 291 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

The Allstate Corporation (ALL): Kaufen, Kursziel 291,00 USD.

Quelle
Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Pablo Singzon). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:41 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Pablo Singzon).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.