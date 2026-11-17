Eine Schätzung diene lediglich als Anhaltspunkt und basiere auf Annahmen und den aktuellen Einschätzungen der Analysten, die sich ändern könnten. Quellen: Allspring und Bloomberg Finance L.P. Die Aktienkursdaten würden sich auf den Stand vom 5. Oktober 26 beziehen. Geschätzte Daten würden keine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die US-amerikanischen "Magnificent 7" würden die sieben nach Marktkapitalisierung größten Technologieunternehmen im S&P 500 zum 8. Juli 26 umfassen. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, NVIDIA und Tesla. Die "EM AI Big 10" sei eine von Allspring erstellte Liste der 10 größten Unternehmen mit KI-Bezug, gemessen an der Marktkapitalisierung im MSCI Emerging Markets Index (Net) zum 30. September 26. Die Liste umfasse Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics, SK Hynix, Tencent Holdings, Alibaba Group, MediaTek, Hon Hai Precision Industry, Meituan, BYD und Xiaomi. Die aufgeführten Wertpapiere seien nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers zu verstehen. Die Wertpapiere könnten im Portfolio enthalten sein oder auch nicht.