Wie entwickeln sich die globalen Märkte im Jahr 2027? Die Experten von Allspring Global Investments Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen; John Campbell, Leiter des Bereichs Systematic Core Equity; Alison Shimada, Leiterin des Bereichs Total Emerging Markets Equity; sowie Noah Wise, Leiter der Global Macro Strategy für Global Fixed Income, teilen ihren Ausblick auf das kommende Jahr.
Allspring Ausblick 2027: KI kann gleichzeitig eine Produktivitätsrevolution und eine Anlageblase sein
Allspring sieht für 2027 Chancen bei KI-Anwendern und Anleihen, warnt aber vor Investitionsblasen und hartnäckiger Inflation.
Zu den Themen würden Chancen und Risiken im Zusammenhang mit KI-Investitionen und die Erwartungen für Zinssätze und Anleihen gehören.
1. Könne KI die Wirtschaft verändern, ohne zuvor zu einem Problem für die Finanzmärkte zu werden?
Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen: "KI kann gleichzeitig eine Produktivitätsrevolution und eine Anlageblase sein. Die Eisenbahn und das Internet haben die Produktivität verändert, aber nicht jedes Unternehmen, das die Infrastruktur finanzierte, hat eine attraktive Rendite erzielt oder überhaupt überlebt. Anleger sollten darauf achten, Umsatzwachstum von wirtschaftlichem Gewinn zu unterscheiden.
Wir streben ein breites Engagement in den Bereichen an, die von KI profitieren. Dazu gehören beispielsweise Halbleiter, Stromverbrauch, Energieinfrastruktur, Industrie und Rohstoffe. Wir halten nicht nur eine Diversifizierung zwischen Wegbereitern und Anwendern für wichtig, sondern auch ein Verständnis dafür, wer letztendlich das Infrastrukturrisiko trägt."
John Campbell, Leiter des Bereichs Systematic Core Equity: "Für mich wird es 2027 darum gehen, mehr Belege für die Kapitalrendite all dieser KI-Investitionen zu sehen. Es gibt viel Optimismus im Hinblick auf die möglichen Renditen. Mit fortschreitendem Ausbau könnten auch andere Unternehmen neben den Mega-Cap-Unternehmen und den industriellen Gewinnern profitieren. Wir suchen zunehmend nach Unternehmen, die aufkommende Engpässe in Bereichen wie Stromversorgung, Kühlung und Konnektivität lösen können.
Ein klassischer Indikator für eine Blase ist, wenn die Nettoaktienemissionen ins Positive drehen, was relativ selten vorkommt. Aufsehenerregende Börsengänge im KI-Bereich, die Nachfrage der Anleger danach und das Verhalten von Insidern nach Ablauf der Sperrfristen können uns ebenfalls viel darüber verraten, in welcher Phase des Zyklus' wir uns befinden."
Alison Shimada, Leiterin des Bereichs Total Emerging Markets Equity: "Wir konzentrieren uns auf frühe KI-Anwender in Schwellenländern, die ihre Produktivität durch schnellere Produktinnovationen, bessere Kundensegmentierung und effizientere Abläufe kontinuierlich steigern. China ist einer der führenden Märkte bei der KI-Einführung, während Taiwan und Korea weiterhin eine zentrale Rolle im Technologie- und Halbleiter-Ökosystem spielen.
Ob es uns gefällt oder nicht: Eine rasche Einführung neuer Technologien geht in der Regel mit Investitionsblasen einher. Hohe Erwartungen und Begeisterung ziehen die enormen Investitionen an, die für den Aufbau der Infrastruktur erforderlich sind, auch wenn viele Projekte über Jahre hinweg – wenn überhaupt – keine ausreichenden Gewinne erzielen werden.
Wir sind der Ansicht, dass günstigere Bewertungen in Verbindung mit anderen attraktiven strukturellen Faktoren wie geografischer Diversifizierung und den lokalen Marktzyklusbedingungen das KI-Anlagethema in dieser Phase attraktiver und in Schwellenländern weniger riskant machen als in Industrieländern."
Eine Schätzung diene lediglich als Anhaltspunkt und basiere auf Annahmen und den aktuellen Einschätzungen der Analysten, die sich ändern könnten. Quellen: Allspring und Bloomberg Finance L.P. Die Aktienkursdaten würden sich auf den Stand vom 5. Oktober 26 beziehen. Geschätzte Daten würden keine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die US-amerikanischen "Magnificent 7" würden die sieben nach Marktkapitalisierung größten Technologieunternehmen im S&P 500 zum 8. Juli 26 umfassen. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, NVIDIA und Tesla. Die "EM AI Big 10" sei eine von Allspring erstellte Liste der 10 größten Unternehmen mit KI-Bezug, gemessen an der Marktkapitalisierung im MSCI Emerging Markets Index (Net) zum 30. September 26. Die Liste umfasse Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics, SK Hynix, Tencent Holdings, Alibaba Group, MediaTek, Hon Hai Precision Industry, Meituan, BYD und Xiaomi. Die aufgeführten Wertpapiere seien nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers zu verstehen. Die Wertpapiere könnten im Portfolio enthalten sein oder auch nicht.
Was passiere, wenn die Zinsen höher bleiben oder schneller steigen würden, als die Märkte erwarten würden?
Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen: "Die anhaltende Inflation hat das traditionelle Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen weniger verlässlich gemacht, da die Zentralbanken bei nachlassendem Wachstum möglicherweise weniger Spielraum für Zinssenkungen haben. Gleichzeitig haben die derzeit höheren Ausgangsrenditen das Renditepotenzial von Anleihen verbessert.
Sollte eine straffere Geldpolitik, nachlassende fiskalische Unterstützung oder ein geopolitischer Schock zu einer ausgeprägteren Konjunkturabkühlung führen, könnten Anleihen angesichts der heutigen Ausgangsrenditen attraktive Gesamtrenditen erzielen. Die entscheidende Variable ist die Inflation. Wenn das Wachstum nachlässt und die Inflation damit sinkt, kann dies ein deutlich positiveres Umfeld für Anleiheinvestoren sein. Wenn das Wachstum nachlässt, während die Inflation hartnäckig hoch bleibt, ist das Ergebnis weniger günstig."
Noah Wise, Leiter der Global Macro Strategy für Global Fixed Income: "Unser Basisszenario ist eine Anpassung in der Mitte des Zyklus, bei der das Wirtschaftswachstum robust genug bleibt, um einige weitere Zinserhöhungen der Fed zu verkraften, ohne eine Rezession auszulösen. In diesem Szenario könnte das größere Risiko am langen Ende der Kurve liegen. Die Alternative ist eine hartnäckigere Inflation und ein langwieriger Zinserhöhungszyklus, was den Druck auf das kurze Ende der Kurve erhöhen wird. Der mittlere Bereich der Kurve ist in beiden Szenarien der Sweet Spot.
Wir sind der Ansicht, dass Anleger von den derzeit höheren Renditen profitieren können, ohne allzu aggressiv nach Spreads zu streben. Es ist zudem sinnvoll, die Duration etwas zu verlängern, insbesondere im mittleren Bereich der Kurve. Höhere Ausgangsrenditen verbessern zudem die Renditeaussichten für festverzinsliche Wertpapiere. In den vergangenen 40 Jahren war die Rendite des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index mit Blick auf die folgenden 3 Jahre in 100 Prozent der Fälle positiv, wenn der Index eine Rendite von mehr als 3 Prozent aufwies.
Wir glauben, dass die Unsicherheit einen aktiven Ansatz begünstigt. Im aktuellen Umfeld ist die Fähigkeit, die Duration und das Sektorexposure anzupassen, wichtiger als eine einseitige Prognose zur Zinsentwicklung."
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