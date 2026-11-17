Allot steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 16 Prozent auf 30,6 Millionen US-Dollar. Die Erlöse mit Sicherheitsdiensten im Abo-Modell (Security-as-a-Service) wuchsen um 37 Prozent auf 9,9 Millionen US-Dollar, der jährlich wiederkehrende Umsatz dieses Bereichs um 41 Prozent auf 38,8 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich verdiente Allot 3,4 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar je Aktie. Die liquiden Mittel stiegen bis Ende September auf 112 Millionen US-Dollar.