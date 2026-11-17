Kleiner Abschlag, großer Abstand: Freedom-Analyst Almas Almaganbetov bestätigt für die Allot-Aktie das Rating „Buy“ und nennt ein Kursziel von 12,70 US-Dollar, nach zuvor 13,90 US-Dollar. Beim Kurs von 7,81 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 63 Prozent.
Allot-Aktie: Freedom senkt das Ziel – und sieht trotzdem über 60 Prozent Luft
Freedom-Analyst Almas Almaganbetov bleibt bei „Buy“ für die Allot-Aktie, senkt das Kursziel aber von 13,90 auf 12,70 US-Dollar. Das Sicherheitsgeschäft des Netzwerkspezialisten wächst kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allot Ltd.
- Handelssymbol
- ALLT (Nasdaq)
- Analyst
- Almas Almaganbetov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 12,70 US-Dollar (zuvor 13,90 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur Allot-Aktie
Sicherheitsabos wachsen – Almaganbetov bleibt beim Kauf
Almas Almaganbetov setzt auf das Abo-Geschäft des israelischen Anbieters.
Allot steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 16 Prozent auf 30,6 Millionen US-Dollar. Die Erlöse mit Sicherheitsdiensten im Abo-Modell (Security-as-a-Service) wuchsen um 37 Prozent auf 9,9 Millionen US-Dollar, der jährlich wiederkehrende Umsatz dieses Bereichs um 41 Prozent auf 38,8 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich verdiente Allot 3,4 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar je Aktie. Die liquiden Mittel stiegen bis Ende September auf 112 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Almas Almaganbetov zu lesen ist:
Wachstum
Der Umsatz legte im dritten Quartal um 16 Prozent zu.
Wiederkehrende Erlöse
Das Abo-Geschäft mit Sicherheitsdiensten wächst mit über 40 Prozent.
Solide Bilanz
Allot verfügt über 112 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Anlagen.
Leicht niedrigeres Ziel
Freedom senkt das Kursziel um 1,20 US-Dollar.
Wachstumstempo im Blick
Das Branchenportal Earnings Whispers merkte an, dass sich das Wachstum im Abo-Geschäft zuletzt etwas verlangsamt habe. Das dürfte ein Grund für die vorsichtigere Zielsetzung sein, die Begründung der Studie liegt aber nicht öffentlich vor.
Im Juni hatte Allot zudem ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 40 Millionen US-Dollar beschlossen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Almas Almaganbetov. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12,70 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allot Ltd. (ALLT): Kaufen, Kursziel 12,70 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Almas Almaganbetov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Almas Almaganbetov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.