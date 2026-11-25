Die Rendite einer Anleihe ist nicht der Kupon, sondern die Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Notiert eine Anleihe über 100 Prozent, liegt die Rendite unter dem Kupon. Für die 2032er nennt finanzen.net eine Rendite von rund 3,82 Prozent. Für die 2036er gibt es keine verlässliche Angabe; bei einem Kurs von rund 100 bis 101 Prozent und einem Kupon von 4,125 Prozent liegt sie nach einer eigenen groben Überschlagsrechnung bei etwa 4,0 bis 4,1 Prozent.

Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 25.11.2026 laut Trading Economics bei 3,22 Prozent (ohne Uhrzeit), laut ROIC um 15:35 Uhr MEZ bei 3,21 Prozent. Der Abstand zur Allianz-Anleihe 2036 beträgt damit grob 80 bis 90 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Das ist eine Überschlagsrechnung, kein Marktwert, denn die Laufzeiten und Handelsplätze unterscheiden sich. Die Differenz ist die Risikoprämie, die Anleger für das Emittentenrisiko gegenüber dem Staat erhalten.