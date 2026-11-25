Allianz Finance II B.V. hat am 23. November 2026 gleich zwei Euro-Anleihen an den Markt gebracht: die 3,875-Prozent-Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A4E3804) und die 4,125-Prozent-Anleihe 2026/2036 (ISIN DE000A4E3812), jeweils mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Beide Allianz-Anleihen notieren nach den ersten Handelstagen knapp über 100 Prozent des Nennwerts. Damit stellt sich die Frage, was Anleger für den Versicherungskonzern, dessen Aktie im DAX notiert ist, im Vergleich zum Bund bekommen.
Allianz Anleihe: Zwei neue Euro-Anleihen mit 3,875 und 4,125 Prozent Kupon, je 500 Millionen Euro – was verlangt der Markt vom Versicherer?
Allianz Finance II hat am 23. November zwei Euro-Anleihen über je 500 Millionen Euro begeben: die 3,875-Prozent-Anleihe 2026/2032 und die 4,125-Prozent-Anleihe 2026/2036. Die Kurse notieren knapp über 100 Prozent. Was die Konditionen im Vergleich zur Bundesanleihe verraten und welche Risiken bleiben.
Neuemission vom 23. November
Welche Konditionen haben die neuen Allianz-Anleihen?
Beide Papiere sind laut onvista als Medium Term Notes (MTN) von Allianz Finance II B.V. aufgelegt, die Emission war am 23.11.2026. Der Kupon ist der feste Jahreszins auf den Nennwert: 3,875 Prozent bei der Anleihe mit Fälligkeit 23.05.2032, 4,125 Prozent bei der Anleihe mit Fälligkeit 23.11.2036. Der Zinslauf beginnt am 23.11.2026. Für die 2032er nennt finanzen.net eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2032 zu 100 Prozent und jährliche Zinstermine, nächster Termin der 23.05.2027.
|Merkmal
|Anleihe 2026/2032
|Anleihe 2026/2036
|ISIN
|DE000A4E3804
|DE000A4E3812
|Kupon
|3,875 %
|4,125 %
|Fälligkeit
|23.05.2032
|23.11.2036
|Volumen
|500 Mio. €
|500 Mio. €
|Kurs 23.11.2026
|100,41 % bis 100,56 %
|100,95 % (gettex, 21:40 Uhr)
Kurse in Prozent des Nennwerts. Quellen: finanzen.net (Kopfzeile 23.11.2026, 22:41 Uhr für die 2032er) und onvista (Tradegate 21:02 Uhr für die 2032er; gettex 21:40 Uhr für die 2036er, jeweils 23.11.2026).
Quelle: finanzen.net, onvista
Wie hoch ist die Rendite der Allianz Anleihe im Vergleich zum Bund?
Die Rendite einer Anleihe ist nicht der Kupon, sondern die Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Notiert eine Anleihe über 100 Prozent, liegt die Rendite unter dem Kupon. Für die 2032er nennt finanzen.net eine Rendite von rund 3,82 Prozent. Für die 2036er gibt es keine verlässliche Angabe; bei einem Kurs von rund 100 bis 101 Prozent und einem Kupon von 4,125 Prozent liegt sie nach einer eigenen groben Überschlagsrechnung bei etwa 4,0 bis 4,1 Prozent.
Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 25.11.2026 laut Trading Economics bei 3,22 Prozent (ohne Uhrzeit), laut ROIC um 15:35 Uhr MEZ bei 3,21 Prozent. Der Abstand zur Allianz-Anleihe 2036 beträgt damit grob 80 bis 90 Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Das ist eine Überschlagsrechnung, kein Marktwert, denn die Laufzeiten und Handelsplätze unterscheiden sich. Die Differenz ist die Risikoprämie, die Anleger für das Emittentenrisiko gegenüber dem Staat erhalten.
Was prüfen Anleger bei Anleihen von Versicherern?
Allianz Finance II B.V. ist die niederländische Finanzierungsgesellschaft des Konzerns. Ob die Allianz SE die Anleihen garantiert, geht aus den ausgewerteten Seiten nicht hervor; auch ein Rating mit Agentur und Datum nennen sie nicht. Das steht in den endgültigen Bedingungen und im Basisprospekt, die jeder Anleger vor einem Kauf selbst lesen sollte. Auch die Stückelung ist offen: finanzen.net nennt 100.000, was auf eine Zielgruppe institutioneller Anleger hindeutet, ohne dass die Quelle das belegt.
Die Aktie der Allianz notiert an der Börse getrennt von der Anleihe. Für Aktionäre zählt der Gewinn, für Anleihegläubiger die Fähigkeit des Emittenten, Zinsen und Rückzahlung zu leisten. Beide Perspektiven hängen am selben Konzern, aber nicht im Gleichschritt: Bei fallenden Aktienkursen können Anleihen stabil bleiben, solange die Bonität unverändert ist. Eine öffentliche Zeichnung ist hier nicht Thema dieses Artikels; wer sich für eine Anleihe interessiert, findet die Rechtsgrundlage im gebilligten Prospekt.
Zinstermine
Die 2032er zahlt den ersten Kupon am 23.05.2027, die Zinsen fließen jährlich.
Kursentwicklung
Liegen die Kurse dauerhaft über 100 Prozent, signalisiert das eine Nachfrage über die Emissionskonditionen hinaus.
Bund-Rendite
Fällt oder steigt die zehnjährige Bundesanleihe, verändert sich auch der Maßstab für Unternehmensanleihen.
FAQ: Häufige Fragen zur Allianz Anleihe
Welche Allianz Anleihen wurden am 23.11.2026 begeben? Allianz Finance II B.V. hat die 3,875-Prozent-Anleihe 2026/2032 (DE000A4E3804) und die 4,125-Prozent-Anleihe 2026/2036 (DE000A4E3812) mit je 500 Millionen Euro begeben.
Wie hoch ist die Rendite der Allianz Anleihe 2026/2032? Laut finanzen.net rund 3,82 Prozent bei einem Kurs von etwa 100,3 Prozent; die Angaben der Seite sind teils widersprüchlich.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kurs und die Restlaufzeit.
Ist die Allianz Anleihe sicher? Keine Anleihe ist ohne Risiko: Zins- und Kursrisiko, Emittentenrisiko und Liquiditätsrisiko bestehen; ein Rating nennen die Quellen nicht.
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