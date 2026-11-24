Laut Mitteilung vom 11. November erzielte die Allianz in den ersten neun Monaten ein operatives Ergebnis von 14,1 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent). Den Ausblick für das operative Ergebnis 2026 hob der Konzern auf 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro an, zuvor waren es 16,4 bis 18,4 Milliarden – nur das obere Ende wurde also um 0,2 Milliarden erhöht. Der Finanzchef erwartet nach Presseberichten das obere Ende der Spanne, sofern keine größeren Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse eintreten. Im dritten Quartal übertraf das operative Ergebnis mit 4,7 Milliarden Euro den Konsens von rund 4,2 Milliarden.

Dass die Allianz Aktie trotzdem nachgab, hat zwei Gründe: Der Sektor wurde von Analysten teils abgestuft, und im Schaden-Unfall-Geschäft verschlechterte sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal um 2,0 Punkte auf 93,8 Prozent, belastet von Naturkatastrophenschäden von 1,1 Milliarden Euro.