Die Allianz Aktie (Ticker ALV, ISIN DE0008404005) schloss am Montag, 23. November 2026, bei 456,10 Euro – ein Plus von 1,74 Prozent zum Vortag (letzter Kurs 22:52 Uhr, Lang & Schwarz). Damit liegt sie rund 4 bis 5 Prozent unter dem Rekordhoch vom 12. November, als sie nach den Quartalszahlen auf knapp 474 bis 479 Euro stieg; das 52-Wochen-Hoch wird mit rund 477 Euro angegeben. Am Dienstag stehen DAX-Werte unter Druck: Der Leitindex gab am Nachmittag nach. Diese Allianz Aktienanalyse fragt, was der Rekordgewinn wert ist und warum die Meinungen so weit auseinanderliegen.
Allianz Aktienanalyse: Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, 219 Prozent Solvenz – warum liegen die Kursziele der Allianz Aktie von 385 bis 684 Euro auseinander?
Die Allianz Aktie (ALV, DE0008404005) liegt nach dem Rekordhoch vom 12. November rund 4 bis 5 Prozent darunter. Die Allianz Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Dividende und die weit gestreute Allianz Aktienprognose der Analysten.
Was ist passiert?
Warum bleibt die Allianz Aktie im Fokus?
Der Versicherer hat Mitte November sein Jahresziel am oberen Ende angehoben und so viel verdient wie nie zuvor in den ersten neun Monaten. Doch der Kurs hat den Sprung nicht gehalten.
Laut Mitteilung vom 11. November erzielte die Allianz in den ersten neun Monaten ein operatives Ergebnis von 14,1 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent). Den Ausblick für das operative Ergebnis 2026 hob der Konzern auf 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro an, zuvor waren es 16,4 bis 18,4 Milliarden – nur das obere Ende wurde also um 0,2 Milliarden erhöht. Der Finanzchef erwartet nach Presseberichten das obere Ende der Spanne, sofern keine größeren Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse eintreten. Im dritten Quartal übertraf das operative Ergebnis mit 4,7 Milliarden Euro den Konsens von rund 4,2 Milliarden.
Dass die Allianz Aktie trotzdem nachgab, hat zwei Gründe: Der Sektor wurde von Analysten teils abgestuft, und im Schaden-Unfall-Geschäft verschlechterte sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal um 2,0 Punkte auf 93,8 Prozent, belastet von Naturkatastrophenschäden von 1,1 Milliarden Euro.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient die Allianz ihr Geld?
Die Allianz ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: Schaden- und Unfallversicherung (P&C), Lebens- und Krankenversicherung und Asset Management mit Pimco und Allianz Global Investors. Im dritten Quartal steuerte P&C ein operatives Ergebnis von 2,2 Milliarden Euro bei (minus 8 Prozent), Leben/Kranken 1,5 Milliarden (plus 4 Prozent) und das Asset Management 1,1 Milliarden (plus 35 Prozent). Der Konzern will seinen Anteil an Pimco von gut 90 auf 95 Prozent erhöhen.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie hoch wird die Allianz Aktie bewertet?
|Kennzahl
|3Q 2026
|Veränderung
|9M 2026
|Veränderung
|Geschäftsvolumen
|44,4 Mrd. €
|+3,8 %
|143,0 Mrd. €
|+1,2 %
|Operatives Ergebnis
|4,71 Mrd. €
|+6,2 %
|14,10 Mrd. €
|+7,8 %
|Periodenüberschuss
|2,96 Mrd. €
|−1,7 %
|9,59 Mrd. €
|+11,4 %
|Schaden-Kosten-Quote P&C
|93,8 %
|+2,0 Prozentpunkte
|92,2 %
|+0,6 Prozentpunkte
Dritte Quartal 2026 und erste neun Monate laut Quartalsmitteilung vom 12.11.2026.
Quelle: Allianz Investor Relations
Die Kapitalausstattung ist solide: Die Solvency-II-Quote lag Ende September bei 219 Prozent, nach 218 Prozent Ende 2025. Die Dividende für 2025 betrug 17,10 Euro je Aktie nach 15,40 Euro im Vorjahr, ein Plus von 11 Prozent. Die Politik sieht eine Ausschüttung von 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses vor; zusätzlich sollen 2025 bis 2027 im Schnitt mindestens 15 Prozent per Rückkauf zurückfließen. Das im Februar angekündigte Programm über 2,5 Milliarden Euro wurde Berichten zufolge schon im September abgeschlossen; ein neues Programm ist nicht bekannt.
Auf die Gewinnerwartung bezogen kostet die Allianz Aktie das 14,0-Fache der Gewinne für 2026 und das 12,9-Fache für 2027 (FactSet-Konsens, Stand 21.11.). Die erwartete Dividendenrendite beträgt 4,4 Prozent für 2026 und 4,7 Prozent für 2027.
|Unternehmen
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2027e
|Allianz
|12,9
|4,7 %
|Munich Re
|11,2
|4,8 %
KGV auf Basis der Gewinnschätzung 2027; unterschiedliche Datenquellen und Stichtage, daher nur Näherung.
Quelle: Konsensdaten, Stand 11.11. bis 21.11.2026
Die Analysten
Wie sieht die Allianz Aktienprognose der Analysten aus?
Der Konsens ist uneinheitlich. Laut FactSet-Konsens aus sieben Analysen der vergangenen drei Monate raten 2 zum Kauf, 4 zum Halten und 1 zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 484,83 Euro – gut 6 Prozent über dem Kurs vom 23. November. Die Spanne der Einzelziele ist mit 385 bis 684 Euro ungewöhnlich breit: Das niedrigste Ziel liegt rund 16 Prozent unter, das höchste mehr als 50 Prozent über dem Kurs. Hinter der Streuung steht die Sektorfrage: Ein skeptisches Haus sieht Versicherer wegen der Naturkatastrophenlast und der Bewertung nach dem Kursanstieg zurückhaltender, andere verweisen auf Kapitalstärke, Dividendenwachstum und das hohe Asset-Management-Ergebnis. Ein weiteres Datenangebot zählt abweichend 17 Analysten mit einem Durchschnittsziel von rund 455 Euro; die Zahlen unterscheiden sich je nach Erhebung und Stichtag.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Allianz Aktie?
Die Allianz Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 26 Prozent zugelegt (Stand 23.11.2026) und notiert nach dem Rekordhoch vom 12. November in einer Korrektur. Beschreibend: Das Rekordhoch um 474 bis 479 Euro bildet die obere Marke, die Tagesspanne vom 23. November (450,20 bis 459,50 Euro) zeigt, wie eng sich die Aktie zuletzt bewegt. Der DAX war am Freitag unter seine 200-Tage-Linie gefallen. Werte zur 50- und 200-Tage-Linie der Allianz Aktie liegen uns nicht belegt vor; daher keine Aussage zu Unterstützungen.
Ausblick
Worauf kommt es bei der Allianz Aktienprognose an?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Märkte und Analysten spielen drei Szenarien durch. Im ersten bleiben Naturkatastrophen im vierten Quartal moderat, die Allianz erreicht das obere Ende der Spanne von 18,6 Milliarden Euro, und die Aktie testet das Rekordhoch erneut. Im zweiten pendelt sie zwischen dem Rekordhoch und der Marke um 450 Euro, bis der Markt das Risiko von Zinsschritten und Sektorrotation neu bewertet. Im dritten belasten Großschäden oder fallende Kapitalmärkte die Kapitalquote. Wichtige Termine: die Veranstaltung „Inside Allianz“ am 8. Dezember 2026 in London, die Jahreszahlen am 24. Februar 2027 und die Hauptversammlung am 5. Mai 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie steht die Allianz Aktie aktuell? Zuletzt wurde die Allianz Aktie am 23. November 2026 um 22:52 Uhr bei 456,10 Euro gehandelt, rund 4 bis 5 Prozent unter dem Rekordhoch vom 12. November.
Was zeigt die Allianz Aktienanalyse zu den Zahlen? Das operative Ergebnis stieg in den ersten neun Monaten um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, die Solvency-II-Quote liegt bei 219 Prozent.
Welche Allianz Aktienprognose erwarten Analysten? Der FactSet-Konsens nennt ein durchschnittliches Kursziel von 484,83 Euro bei einer Spanne von 385 bis 684 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie? Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie; für 2026 erwartet der Konsens eine Rendite von rund 4,4 Prozent.
Wann legt die Allianz die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 24. Februar 2027 angesetzt, die Hauptversammlung für den 5. Mai 2027.
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