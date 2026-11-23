Der Montag war ein Erholungstag: Nach den schweren Verlusten der Vorwoche zog der DAX um gut 2 Prozent an, getrieben von Technologie- und Chipwerten. Defensive Titel wie die Allianz Aktie spielten dabei eine Nebenrolle. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch Mitte November: Am Freitag hatte die Aktie bei 451,80 Euro geschlossen, ein Minus von 1,25 Prozent, und damit rund 6 Prozent unter dem Hoch. Eine eigene Allianz-Nachricht gab es am Montag nicht; die Redaktion ordnet die Bewegung als Folge von Rotation und Gewinnmitnahmen ein.

Wichtig für die Allianz Aktienanalyse bleibt der Anlass der Rally: Am 12. November hatte der Konzern mit der Quartalsmitteilung zum dritten Quartal seinen Ausblick für 2026 angehoben. Seither pendelt die Aktie zwischen 450 und 480 Euro.