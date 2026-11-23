Die Allianz Aktie (Xetra: ALV, ISIN DE0008404005) hat sich nach dem Rekordhoch von 479,10 Euro am 16. November in eine Verschnaufpause begeben: Am Montag lag sie gegen 14:09 Uhr im Xetra-Handel bei 454,60 Euro, ein Plus von 1,03 Prozent (Kursstand 15 Minuten verzögert), während der DAX bis zum Xetra-Schluss um 2,26 Prozent auf 25.363,70 Punkte stieg. Der Versicherer profitiert von der breiten Erholung also nur unterdurchschnittlich. Diese Allianz Aktienanalyse ordnet ein, wie solide die Zahlen sind, wie teuer die Allianz Aktie nach dem Lauf ist und welche Szenarien die Allianz Aktienprognose der Analysten derzeit abdeckt.
Allianz Aktienanalyse: Prognose angehoben, Rekordhoch bei 479 Euro – wie viel Luft bleibt nach der Rally?
Die Allianz Aktie liegt am Montag trotz DAX-Erholung nur leicht im Plus, knapp unter dem Rekordhoch von 479 Euro. Die Allianz Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Dividende, Analysten-Konsens und die Szenarien der Allianz Aktienprognose.
Allianz Aktie im Fokus
Was ist bei der Allianz Aktie los – und warum hinkt sie der DAX-Erholung hinterher?
Der Montag war ein Erholungstag: Nach den schweren Verlusten der Vorwoche zog der DAX um gut 2 Prozent an, getrieben von Technologie- und Chipwerten. Defensive Titel wie die Allianz Aktie spielten dabei eine Nebenrolle. Hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch Mitte November: Am Freitag hatte die Aktie bei 451,80 Euro geschlossen, ein Minus von 1,25 Prozent, und damit rund 6 Prozent unter dem Hoch. Eine eigene Allianz-Nachricht gab es am Montag nicht; die Redaktion ordnet die Bewegung als Folge von Rotation und Gewinnmitnahmen ein.
Wichtig für die Allianz Aktienanalyse bleibt der Anlass der Rally: Am 12. November hatte der Konzern mit der Quartalsmitteilung zum dritten Quartal seinen Ausblick für 2026 angehoben. Seither pendelt die Aktie zwischen 450 und 480 Euro.
Kurs
454,60 Euro im Xetra-Handel am Montag (14:09 Uhr, verzögert), rund 5 Prozent unter dem Rekordhoch.
Zahlen
Operatives Ergebnis nach neun Monaten 14,1 Milliarden Euro (+7,8 Prozent), Ausblick für 2026 angehoben.
Kapital
Solvency-II-Quote 219 Prozent, Dividende für 2025 von 17,10 Euro je Aktie, Rückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro abgeschlossen.
Analysten
Gemischter Konsens: fünf Kaufen, sechs Halten, sechs Verkaufen bei 17 Analysten.
Wie sieht das Geschäftsmodell der Allianz aus?
Die Allianz ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management mit den Gesellschaften PIMCO und Allianz Global Investors. Der Konzern verdient also sowohl mit Prämien als auch mit Gebühren auf verwaltetes Vermögen. Das macht die Allianz Aktie weniger konjunkturabhängig als viele Industriewerte, aber anfällig für Naturkatastrophen und für die Entwicklung der Kapitalmärkte.
Was zeigen die Zahlen in dieser Allianz Aktienanalyse?
Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis nach Unternehmensangaben um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, nach neun Monaten um 7,8 Prozent auf 14,10 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sank im Quartal leicht um 2,2 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro, legte aber über neun Monate um rund 12 Prozent auf 9,07 Milliarden Euro zu. In der Schaden- und Unfallversicherung verschlechterte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 93,8 Prozent nach 91,9 Prozent im Vorjahr, vor allem wegen höherer Naturkatastrophenschäden; das operative Ergebnis der Sparte sank laut Berichten um knapp 8 Prozent. Das Asset Management legte laut Berichten dagegen um mehr als ein Drittel auf 1,12 Milliarden Euro zu.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Operatives Ergebnis Q3
|4.709
|4.433
|Operatives Ergebnis 9 Monate
|14.099
|13.077
|Aktionärsergebnis Q3
|2.784
|2.847
|Aktionärsergebnis 9 Monate
|9.069
|8.111
|Solvency-II-Quote
|219 % (30.09.2026)
|218 % (31.12.2025)
Beträge in Millionen Euro. Aktionärsergebnis: auf Anteilseigner entfallender Periodenüberschuss.
Quelle: Allianz, Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 (12.11.2026)
Für das Gesamtjahr 2026 hob die Allianz ihren Ausblick an: Die Obergrenze der Zielspanne für das operative Ergebnis liegt nun bei rund 18,6 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern 17,4 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro, in Aussicht gestellt.
Zur Kapitalausstattung: Die Solvency-II-Quote lag Ende September bei 219 Prozent; würde die gesamte Jahresdividende bereits abgegrenzt, wäre sie vier Prozentpunkte niedriger. Das im Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro wurde bis zum 22. September vollständig umgesetzt.
Wie viel Dividende zahlt die Allianz Aktie?
Die Allianz schüttet 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses als Dividende aus und will zusätzlich im Schnitt mindestens 15 Prozent über weitere Kapitalmaßnahmen wie Rückkäufe zurückgeben. Für 2025 zahlte sie 17,10 Euro je Aktie nach 15,40 Euro im Vorjahr; das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 3,7 Prozent. Über ein neues Rückkaufprogramm soll nach Marktberichten Ende Februar 2027 entschieden werden. Die Dividende für 2026 steht noch nicht fest.
Wie teuer ist die Allianz Aktie?
Auf Basis des Konsens-Gewinns je Aktie von 30,69 Euro für 2026 und 32,77 Euro für 2027 ergibt sich beim Kurs von 454,60 Euro ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 für 2026 und rund 14 für 2027 (eigene Rechnung der Redaktion). Kritiker verweisen darauf, dass der Bewertungsabschlag der Versicherer gegenüber dem Gesamtmarkt auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren geschrumpft sei; die Allianz Aktie sei damit nicht mehr günstig. Befürworter halten dagegen, dass Wachstum, Kapitalstärke und Ausschüttung eine höhere Bewertung stützen. Für den Vergleich mit Wettbewerbern wie AXA, Zurich oder Munich Re liegen der Redaktion keine tagesaktuellen, belastbaren Vergleichswerte vor.
Wie steht es um die Allianz Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist ungewöhnlich gespalten. Nach den Daten, Stand 22. November 2026, beobachten 17 Analysten die Aktie: fünf empfehlen „Kaufen“, sechs „Halten“, sechs „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 474 Euro, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. Je nach Datenanbieter schwankt das Durchschnittsziel zwischen rund 450 und 474 Euro. Das zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen: Die Optimisten sehen Potenzial über 500 Euro, die Skeptiker verweisen auf die ausgereizte Bewertung nach dem Rekordhoch.
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|17
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|5 / 6 / 6
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 474 EUR
|Spanne der Kursziele
|351 bis 684 EUR
|Konsens-Gewinn je Aktie 2026 / 2027
|30,69 EUR / 32,77 EUR
Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag, nicht auf den aktuellen Kurs.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 22.11.2026
Was sagt die Charttechnik zur Allianz Aktie?
Der Chart zeigt nach dem Rekordhoch eine Konsolidierung. Marktbeobachter nennen eine Unterstützung zwischen 450 und 455 Euro, darunter bei 435 bis 440 Euro. Nach oben markiert das Hoch bei rund 480 Euro den Widerstand, die Marke von 500 Euro gilt als psychologische Hürde. Nach der Rally galt die Aktie Mitte November als überkauft. Werte für 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI konnten nicht belegt werden.
Was bedeutet das für die Allianz Aktienprognose – welche Szenarien sind denkbar?
Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien, die der Markt diskutiert: Im positiven Fall bestätigt die Allianz bis zum Jahresabschluss die angehobene Spanne, ein neues Rückkaufprogramm kommt, und die Aktie testet erneut das Hoch bei 480 Euro; der Konsens-Durchschnitt von rund 474 Euro läge dann in Reichweite. Im neutralen Fall bleibt die Allianz Aktie in der Spanne zwischen 450 und 480 Euro, bis neue Impulse kommen. Im negativen Fall belasten hohe Naturkatastrophenschäden oder ein schwächerer Kapitalmarkt, und die Skeptiker, die die Bewertung für ausgereizt halten, bekommen Recht. Die Aktie müsste dann die Unterstützung bei 450 Euro verteidigen.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Allianz Aktie?
|Datum
|Ereignis
|Ende Februar 2027
|Entscheidung über mögliches neues Rückkaufprogramm (laut Marktberichten)
|24.02.2027
|Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026
|05.05.2027
|Hauptversammlung (voraussichtlich)
Die Termine zur Hauptversammlung 2027 sind vorläufig; der offizielle Finanzkalender 2027 ist nicht belegt.
Quelle: Allianz
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie hoch ist die Allianz Aktie aktuell? Am 23. November 2026 lag sie um 14:09 Uhr im Xetra-Handel bei 454,60 Euro (15 Minuten verzögert), ein Plus von 1,03 Prozent.
Was sagen Analysten zur Allianz Aktienprognose? Der Konsens ist gespalten: fünf Kaufen, sechs Halten, sechs Verkaufen. Das Durchschnittsziel liegt bei rund 474 Euro, die Spanne bei 351 bis 684 Euro (Stand 22.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende der Allianz Aktie? Für 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie gezahlt, die Rendite liegt bei rund 3,7 Prozent. Die Dividende für 2026 steht noch nicht fest.
Wie teuer ist die Allianz Aktie? Das erwartete KGV beträgt auf Basis der Konsens-Gewinne rund 15 für 2026 und rund 14 für 2027.
Wann legt die Allianz die nächsten Zahlen vor? Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 sind für den 24. Februar 2027 angekündigt.
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