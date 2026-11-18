Die Allianz SE ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das operative Ergebnis speist sich aus drei Säulen: der Schaden- und Unfallversicherung, der Lebens- und Krankenversicherung sowie der Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors. Gerade diese Mischung macht die Aktie für viele Anleger interessant: Wenn Naturkatastrophen die Schadenversicherung belasten, kann die Vermögensverwaltung ausgleichen, und umgekehrt.

Im dritten Quartal war genau das zu sehen. Naturkatastrophen kosteten rund 1,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis der Schaden- und Unfallsparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro. Die Vermögensverwaltung legte dagegen um 35,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu, bei Nettozuflüssen von 47 Milliarden Euro. Die Lebens- und Krankenversicherung steigerte ihr Ergebnis um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro.