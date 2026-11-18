Die Allianz Aktie (ISIN DE0008404005, Ticker ALV) hat einen starken Lauf hinter sich: Nach den Zahlen zum dritten Quartal schloss sie die vergangene Woche mit 477,20 Euro auf einem Allzeithoch, zuletzt belegt waren 472,60 Euro (16. November, Xetra laut finanzen.net). Jetzt kommt ein Thema hinzu, das die Börse mag und fürchtet zugleich: Das Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro ist laut Marktberichten komplett durch. Diese Allianz Aktienanalyse ordnet ein, was die Aktie trägt, was Analysten sagen und welche Szenarien in der Allianz Aktienprognose des Marktes diskutiert werden.
Allianz Aktienanalyse: Milliarden-Rückkauf durch, Rekordhoch im Rücken – wer trägt die Aktie jetzt?
Die Allianz Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch, das 2,5-Milliarden-Euro-Aktienrückkaufprogramm ist laut Marktberichten abgeschlossen, die Analystenziele reichen von 385 bis 684 Euro. Die Allianz Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Aktienprognose der Analysten und den Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- ISIN
- DE0008404005
- Ticker
- ALV (Xetra)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Nächster Termin
- Jahreszahlen 2026 im Februar 2027
Stand: 16.11.2026, Letzter belegter Kurs; aktueller Xetra-Kurs vom 18.11.2026 nicht verifiziert
Was ist passiert?
Rekordzahlen und ein Rückkauf, der zu Ende geht
Die Allianz hat im November geliefert: mehr Gewinn als erwartet, ein höheres Jahresziel, volle Kapitalpolster. Dazu kommt das Ende des laufenden Rückkaufs.
Am 11. November hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung ihr Jahresziel an, am 12. November folgten die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, der von der Allianz erhobene Analystenkonsens hatte bei 4,30 Milliarden Euro gelegen. Nach neun Monaten steht ein Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent). Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun rund 18,6 Milliarden Euro an, das obere Ende der Spanne wurde angehoben.
Parallel meldeten Finanzportale, dass das Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro abgeschlossen ist. Für die Allianz Aktie ist das mehr als eine Randnotiz: Ein Rückkauf ist ein regelmäßiger Käufer am Markt, und sein Ende nimmt diese Stütze weg. Ob und wann ein neues Programm folgt, hat der Konzern nach den vorliegenden Quellen nicht verbindlich angekündigt; üblich ist, dass das Management Ausschüttungen und Rückkäufe mit den Jahreszahlen im Februar konkretisiert.
Geschäftsmodell
Wie verdient die Allianz Aktie ihr Geld – und warum Pimco so wichtig ist
Die Allianz SE ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das operative Ergebnis speist sich aus drei Säulen: der Schaden- und Unfallversicherung, der Lebens- und Krankenversicherung sowie der Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors. Gerade diese Mischung macht die Aktie für viele Anleger interessant: Wenn Naturkatastrophen die Schadenversicherung belasten, kann die Vermögensverwaltung ausgleichen, und umgekehrt.
Im dritten Quartal war genau das zu sehen. Naturkatastrophen kosteten rund 1,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis der Schaden- und Unfallsparte sank um 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro. Die Vermögensverwaltung legte dagegen um 35,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu, bei Nettozuflüssen von 47 Milliarden Euro. Die Lebens- und Krankenversicherung steigerte ihr Ergebnis um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro.
Operatives Ergebnis Allianz im dritten Quartal 2026 nach Segmenten
Mrd. €
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Operatives Ergebnis
|Schaden- und Unfallversicherung
|2,20
|Vermögensverwaltung
|1,12
|Leben- und Krankenversicherung
|1,47
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Allianz Aktie nach dem Rekordlauf?
Seit Jahresbeginn hat die Allianz Aktie rund ein Viertel zugelegt. Auf Basis der Gewinnschätzung von 30,39 Euro je Aktie für 2026 (ad-hoc-news) ergibt sich beim Kurs von 477,20 Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 15,7; die erwartete Dividendenrendite liegt bei knapp 4 Prozent. Die Solvency-II-Quote von 219 Prozent zum 30. September zeigt ein dickes Kapitalpolster, die Grundlage für Dividenden und Rückkäufe.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Operatives Ergebnis Q3 2026
|4,71 Mrd. €
|+6,2 %, Konsens 4,30 Mrd. €
|Kern-Nettogewinn Q3 2026
|2,89 Mrd. €
|Konsens rund 2,5 Mrd. €
|Operatives Ergebnis 9 Monate
|14,1 Mrd. €
|+7,8 %, Rekord
|Jahresziel 2026
|rund 18,6 Mrd. €
|oberes Ende angehoben (zuvor 18,4 Mrd. €)
|Solvency-II-Quote
|219 %
|Stand 30.09.2026
|Naturkatastrophen Q3
|rund 1,1 Mrd. €
|belasten Schadenversicherung
Konsens laut Allianz-Erhebung bzw. goldesel.de (Konsens Kern-Nettogewinn rund 2,5 Mrd. €).
Quelle: Allianz SE, Mitteilung vom 12.11.2026; cash-online; goldesel.de
Ein Vergleich mit Rückversicherer Munich Re zeigt, wie hoch der Sektor derzeit gehandelt wird: Auch die Münchener Rück markierte zuletzt ein Rekordhoch bei 602,80 Euro. Barclays-Analystin Claudia Gaspari hält die Kursstärke der europäischen Versicherer angesichts schwächelnder Fundamentaldaten für übertrieben, so ihr Sektorkommentar vom 16. November.
Analysten
Wie sieht die Allianz Aktienprognose der Analysten aus?
Die Spanne der Kursziele ist ungewöhnlich breit. Die folgende Übersicht gibt Einschätzungen Dritter wieder, keine Prognose von aktiencheck.de. Der Abstand ist rechnerisch zum Kurs von 472,60 Euro (16. November) berechnet.
|Analystenhaus
|Kursziel
|Abstand zum Kurs
|Berenberg (13.11.2026)
|684 €
|+44,7 %
|DZ Bank (13.11.2026)
|508 €
|+7,5 %
|Oddo BHF (13.11.2026)
|490 €
|+3,7 %
|UBS / JPMorgan (13./14.11.2026)
|460 €
|−2,7 %
|RBC (13./14.11.2026)
|450 €
|−4,8 %
|Jefferies (13./14.11.2026)
|440 €
|−6,9 %
|Barclays (16.11.2026, zuvor 351 €)
|385 €
|−18,5 %
Abstand rechnerisch zu 472,60 € (Xetra, 16.11.2026). Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX Analyser/finanzen.net; Berenberg 13.11., Barclays 16.11.2026
Aufschlussreich ist, wie unterschiedlich die Häuser denselben Rekord lesen. Berenberg verweist auf mehr Gewinn, mehr Barmittel und mehr Aktienrückkäufe. Mehrere andere Häuser sehen den fairen Wert nach dem Lauf schon weitgehend erreicht. Barclays hob das Ziel von 351 auf 385 Euro an, liegt damit aber weiter fast 19 Prozent unter dem Kurs. Wer die Allianz Aktienprognose der Analysten liest, sollte also weniger auf den Durchschnitt achten als auf die Streuung: Sie zeigt, wie stark die Bewertung vom Zins- und Kapitalmarktumfeld abhängt.
Charttechnik
Wie steht die Allianz Aktie im Chart?
Charttechnisch ist das Bild klar: Die Aktie notiert nahe ihrem Allzeithoch, über dem Hoch gibt es keine Widerstandsmarken mehr. Als psychologische Hürde gilt die runde Marke von 500 Euro, die rund 5 Prozent entfernt ist. Nach einem Lauf von rund 6 Prozent in einer Woche und einem Plus von etwa einem Viertel seit Jahresbeginn gilt die Aktie vielen Marktbeobachtern als technisch gut gelaufen, ein Rücksetzer zur Konsolidierung ist nach solchen Phasen nicht ungewöhnlich. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Handelsempfehlung.
Szenarien
Was bedeutet das für die Allianz Aktienprognose? Drei Lesarten des Marktes
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden aber drei Lesarten diskutiert, die sich aus den Aussagen der Analysten ergeben.
Die Optimisten
Sie stützen sich auf Häuser wie Berenberg (684 Euro): Gewinnwachstum, Kapitalstärke und weitere Ausschüttungen rechtfertigen aus dieser Sicht auch höhere Bewertungen.
Die Mittleren
Mehrere Häuser mit Zielen zwischen 440 und 508 Euro sehen die Aktie nach dem Lauf in der Nähe des fairen Werts: gute Qualität, aber wenig Abstand zu den eigenen Schätzungen.
Die Skeptiker
Barclays (385 Euro) hält die Bewertung der Versicherer insgesamt für überzogen, weil die Fundamentaldaten schwächeln und der Sektor als defensiver Hafen zu teuer geworden sei.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Allianz Aktie jetzt?
Ob die Allianz ein neues Rückkaufprogramm ankündigt und in welcher Größenordnung.
Die Jahreszahlen 2026 im Februar 2027 mit Dividendenvorschlag.
Großschäden im Schlussquartal: Das Jahresziel von rund 18,6 Milliarden Euro verlangt noch rund 4,5 Milliarden Euro operatives Ergebnis im vierten Quartal (eigene Rechnung: 18,6 minus 14,1).
Zinsen und Börsenstimmung: Sie beeinflussen sowohl die Kapitalanlagen als auch das Pimco-Geschäft.
Die weiteren Aussagen der Analysten zur Bewertung der europäischen Versicherer.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wie lautet die Allianz Aktienanalyse zum Rückkaufprogramm?
Das Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro ist laut Marktberichten abgeschlossen. Damit fällt ein regelmäßiger Käufer am Markt weg. Ein neues Programm ist nach den vorliegenden Quellen nicht verbindlich angekündigt.
Wie lautet die aktuelle Allianz Aktienprognose der Analysten?
Die Kursziele reichen von 385 Euro (Barclays, 16.11.2026) bis 684 Euro (Berenberg, 13.11.2026). Dazwischen liegen unter anderem DZ Bank mit 508 Euro, Oddo BHF mit 490 Euro und UBS sowie JPMorgan mit je 460 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Allianz Aktie bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzung von 30,39 Euro je Aktie für 2026 beträgt das KGV rund 15,7, die erwartete Dividendenrendite liegt bei knapp 4 Prozent.
Welche ISIN und welches Handelssymbol hat die Allianz Aktie?
Die ISIN lautet DE0008404005, die Aktie wird an der Xetra unter dem Symbol ALV gehandelt.
Wann legt die Allianz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 mit dem Dividendenvorschlag folgen im Februar 2027.
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