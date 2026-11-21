Die Allianz Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Handelssymbol Xetra: ALV, US-Handelssymbol: ALIZY, OTC) hat eine Woche der Extreme hinter sich. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Münchner Versicherer auf Xetra bei 451,80 Euro, ein Minus von 1,25 Prozent. Mit rund 852.000 Aktien lag das Handelsvolumen fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt.
Allianz Aktie: Montag Rekordhoch, Freitag 27 Euro tiefer – kippt jetzt die Lieblingsaktie der Anleger?
Am Montag markiert die Allianz Aktie mit 479,10 Euro ein Rekordhoch, am Freitag schließt sie bei 451,80 Euro. Ein Analyst stuft sofort auf „Reduce“ ab, andere heben ihre Ziele an. Warum ausgerechnet der DAX-Fels in einer Krisenwoche wackelt.
Die Woche
Vom Rekord in den Rückwärtsgang
Am Montag, 16. November, kletterte die Allianz Aktie bis auf 479,10 Euro – ein neues Rekordhoch. Danach ging es fast jeden Tag abwärts. Zum Freitag stand ein Minus von 27,30 Euro gegenüber dem Rekord. Auf Wochensicht verlor die Allianz Aktie laut finanzen.net rund 5 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Die Allianz Aktie gilt als defensiver Wert, der in unruhigen Phasen gefragt ist. Doch in einer Woche, in der der DAX deutlich nachgab und die Anleihe-Renditen stiegen, nahmen viele Anleger Gewinne mit – nach einem Jahresplus von über 25 Prozent gab es davon reichlich.
Analysten
Abstufung trotz höherem Kursziel
Gleich nach dem Rekord meldete sich AlphaValue/Baader Europe zu Wort: Die Analysten stuften die Allianz Aktie am 16. November von „Add“ auf „Reduce“ ab – hoben das Kursziel aber zugleich von 499 auf 505 Euro an. Jefferies erhöhte am 19. November das Ziel von 440 auf 470 Euro, blieb aber bei „Hold“. Barclays bleibt mit „Underweight“ und 385 Euro der größte Skeptiker, die UBS sieht bei „Neutral“ 470 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das Bild ist bemerkenswert: Die meisten Häuser halten die Allianz Aktie für fair bewertet, kaum einer sieht noch großes Potenzial nach oben. Jefferies formulierte es so, dass gerade das Fehlen von Kurstreibern die Aktie bislang getragen habe.
Dividende
Warum Anleger trotzdem treu bleiben
Das wichtigste Argument für die Allianz Aktie bleibt die Ausschüttung. Die Dividendenrendite liegt bei rund 4,4 Prozent, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 14. Die Jahreszahlen für 2026 legt die Allianz am 24. Februar 2027 vor – dann wird auch der Dividendenvorschlag erwartet.
Ausblick
Konsolidierung statt Absturz?
Gemessen am Jahresplus ist der Rückgang der Allianz Aktie bislang überschaubar. Entscheidend wird, ob die Marke um 450 Euro hält. Bis zu den Jahreszahlen im Februar fehlen große Termine – die Aktie dürfte damit vor allem der allgemeinen Marktstimmung folgen.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktie
Wann erreichte die Allianz Aktie ihr Rekordhoch?
Am 16. November 2026 mit 479,10 Euro.
Wann legt die Allianz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 erscheinen am 24. Februar 2027.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Allianz Aktie?
ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol Xetra ALV, US-Handelssymbol ALIZY (OTC).
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