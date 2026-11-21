Gleich nach dem Rekord meldete sich AlphaValue/Baader Europe zu Wort: Die Analysten stuften die Allianz Aktie am 16. November von „Add“ auf „Reduce“ ab – hoben das Kursziel aber zugleich von 499 auf 505 Euro an. Jefferies erhöhte am 19. November das Ziel von 440 auf 470 Euro, blieb aber bei „Hold“. Barclays bleibt mit „Underweight“ und 385 Euro der größte Skeptiker, die UBS sieht bei „Neutral“ 470 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.