Allianz Aktie: Rekordgewinn und Allzeithoch, plus 5,8 Prozent – Prognose: Fällt jetzt die 500-Euro-Marke?

Die Allianz Chartanalyse ist so eindeutig, wie es ein Chart nur sein kann: Die Aktie steht auf einem Allzeithoch, über ihr gibt es keine historischen Widerstände mehr. Das einzige psychologische Hindernis ist die runde Marke von 500 Euro. Nach unten bildet die Zone um 465 Euro eine erste Unterstützung, darunter der Bereich um 450 Euro, von dem aus die Rally der Woche startete. Ein Monatsplus von fast 11 Prozent zeigt aber auch: Die Aktie ist kurzfristig weit gelaufen, eine Verschnaufpause wäre charttechnisch nicht ungewöhnlich.