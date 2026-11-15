Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände – und trotzdem ein Rekord nach dem anderen. Die Allianz-Aktie ist mit einem Plus von 5,75 Prozent einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 477,20 Euro – so hoch wie nie zuvor. Die magische Marke von 500 Euro ist nur noch knapp 5 Prozent entfernt. Den Ausschlag gaben ein operativer Rekordgewinn nach neun Monaten, ein angehobenes Jahresziel und ein Rekordquartal der Fondstochter Pimco. Unsere Allianz-Aktie Prognose zeigt, ob der Rekordlauf weitergeht – oder ob die Luft dünn wird.
Allianz Aktie: Rekordgewinn und Allzeithoch, plus 5,8 Prozent – Prognose: Fällt jetzt die 500-Euro-Marke?
Die Allianz-Aktie ist DAX Gewinner der Woche und schließt auf einem Allzeithoch: Plus 5,75 Prozent nach einem operativen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, einem angehobenen Jahresziel und einem Rekordquartal von Pimco. Unsere Allianz-Aktie Prognose zeigt, was die Allianz Chartanalyse jetzt signalisiert, warum die Analysten so weit auseinanderliegen und was mittel- bis langfristig für und gegen den Versicherer spricht.
Die Quartalszahlen
Pimco rettet das Quartal: die Zahlen hinter dem Rekord
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, Analysten hatten nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Der Kern-Nettogewinn der Aktionäre lag mit 2,89 Milliarden Euro ebenfalls klar über den Erwartungen. Nach neun Monaten wuchs das operative Ergebnis auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro. Das obere Ende des Jahresziels hob die Allianz per Ad-hoc-Mitteilung von 18,4 auf rund 18,6 Milliarden Euro an – im Schlussquartal muss der Konzern dafür nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen.
Pimco mit Rekordgewinn
Die Vermögensverwaltung steigerte den operativen Gewinn um 35,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Kunden vertrauten den Fondshäusern netto 47 Milliarden Euro an.
Katastrophen gut verkraftet
Naturkatastrophen kosteten rund 1,1 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent, das Ergebnis der Sparte lag trotzdem über den Erwartungen.
Lebensversicherung wächst
Das operative Ergebnis in Leben und Kranken stieg um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro.
Kapitalpolster für Ausschüttungen
Mit 219 Prozent Solvenzquote ist Raum für steigende Dividenden und weitere Rückkäufe.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Kurzfristige Prognose
Allianz Chartanalyse: Allzeithoch – und keine Hürde mehr außer 500 Euro
Die Allianz Chartanalyse ist so eindeutig, wie es ein Chart nur sein kann: Die Aktie steht auf einem Allzeithoch, über ihr gibt es keine historischen Widerstände mehr. Das einzige psychologische Hindernis ist die runde Marke von 500 Euro. Nach unten bildet die Zone um 465 Euro eine erste Unterstützung, darunter der Bereich um 450 Euro, von dem aus die Rally der Woche startete. Ein Monatsplus von fast 11 Prozent zeigt aber auch: Die Aktie ist kurzfristig weit gelaufen, eine Verschnaufpause wäre charttechnisch nicht ungewöhnlich.
Szenario 1: Sprung über 500 Euro
Bleibt das Schlussquartal ruhig und setzt sich die Umschichtung in Qualitätswerte fort, könnte die Allianz-Aktie die 500-Euro-Marke noch vor Jahresende angreifen.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 460 und 485 Euro
Nach dem Rekordlauf wären Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Eine Seitwärtsphase würde den Aufwärtstrend nicht gefährden.
Szenario 3: Rücksetzer Richtung 450 Euro
Ein schwerer Katastrophenschaden oder ein Einbruch an den Kapitalmärkten könnte die Aktie bis an den Ausgangspunkt der Woche zurückwerfen.
Die Analysten
Kursziele von 351 bis 684 Euro: selten war die Spanne so groß
Berenberg bestätigte nach den Zahlen sein Kursziel von 684 Euro und „Buy“. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 508 Euro, Oddo BHF sein Ziel auf 490 Euro. Zurückhaltender sind UBS und JPMorgan mit je 460 Euro, RBC mit 450 Euro und Jefferies mit 440 Euro. Am pessimistischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Mehrere Häuser sehen den fairen Wert damit bereits erreicht. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Allianz Aktienprognose: Qualität hat ihren Preis
Fundamental bleibt die Allianz Aktienprognose eine Geschichte von Verlässlichkeit. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 30,39 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,7. Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro Dividende, Analysten rechnen für 2026 im Schnitt mit rund 18,73 Euro – eine Rendite von knapp 4 Prozent. Dazu kommen regelmäßige Rückkäufe. Drei Ertragssäulen – Schaden-Unfall, Leben und Kranken sowie die Vermögensverwaltung – machen den Konzern widerstandsfähiger als reine Versicherer, steigende Zinsen helfen bei der Kapitalanlage. Nach knapp 30 Prozent Plus in einem Jahr ist allerdings viel Optimismus eingepreist. Für die langfristige Allianz-Aktie Prognose zählt deshalb vor allem, ob die Dividende weiter zweistellig wächst.
Häufige Fragen zur Allianz-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Allianz-Aktie Prognose?
Die Aktie steht auf einem Allzeithoch, das nächste Ziel der Bullen ist die Marke von 500 Euro. Unterstützungen liegen um 465 und um 450 Euro.
Warum ist die Allianz-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro nach neun Monaten, ein angehobenes Jahresziel und ein Rekordquartal von Pimco. Die Aktie stieg um 5,75 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 351 Euro (Barclays) über 440 bis 460 Euro (Jefferies, RBC, UBS, JPMorgan) und 508 Euro (DZ Bank) bis 684 Euro (Berenberg).
Wie hoch ist die Allianz-Dividende?
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro je Aktie. Analysten rechnen für 2026 im Schnitt mit rund 18,73 Euro.
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