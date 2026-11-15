Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände – und trotzdem ein Rekord. Die Allianz hat in dieser Woche gezeigt, warum sie als einer der widerstandsfähigsten Konzerne Europas gilt. Mit einem Plus von 5,79 Prozent ist die Allianz Aktie einer der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 477,20 Euro – einem Allzeithoch. Bis zur Marke von 500 Euro fehlen knapp 5 Prozent. Diese Allianz Aktienanalyse zeigt, wie belastbar der Rekordlauf ist und was die Allianz Aktienprognose bestimmt.
Allianz Aktie: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde, Allzeithoch – Aktienanalyse: Fällt jetzt die 500-Euro-Marke?
Die Allianz Aktie gewinnt 5,79 Prozent, belegt Platz sieben der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche und schließt auf einem Allzeithoch. Ein operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro nach neun Monaten, ein angehobenes Jahresziel und ein Rekordquartal der Fondstochter Pimco treiben den Kurs. Unsere Allianz Aktienanalyse zeigt Zahlen, Dividende, Analystenziele und die Allianz Aktienprognose.
Das Geschäft
Pimco rettet das Quartal: was die Allianz Aktie antreibt
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro – Analysten hatten nur 4,30 Milliarden Euro erwartet. Nach neun Monaten wuchs es um 7,8 Prozent auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro. Das obere Ende des Jahresziels hob die Allianz von 18,4 auf rund 18,6 Milliarden Euro an. Schon am Mittwochabend hatte der Konzern das per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt.
Pimco mit Rekordgewinn
Die Vermögensverwaltung steigerte den operativen Gewinn um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro, bei 47 Milliarden Euro Nettozuflüssen.
Katastrophen gut verkraftet
Naturkatastrophen kosteten rund 1,1 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote stieg auf 93,8 Prozent, das Spartenergebnis lag dennoch über den Erwartungen.
Lebensversicherung wächst
Leben und Kranken legte operativ um 4,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zu.
Kapitalstärke für Ausschüttungen
Für 2025 zahlte die Allianz 17,10 Euro Dividende je Aktie; Analysten rechnen für 2026 im Schnitt mit rund 18,73 Euro – knapp 4 Prozent Rendite.
Diese Entwicklung zeigt die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsmodells.
Die Bewertung
Plus 31 Prozent in einem Jahr: wie viel ist eingepreist?
Auf Jahressicht hat die Allianz Aktie gut 31 Prozent zugelegt, im letzten Monat fast 13 Prozent. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das KGV bei etwa 15,7 – kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite aber auch nicht überzogen. Bei der Bewertung gehen die Meinungen weit auseinander: Berenberg bestätigte 684 Euro, die DZ Bank hob auf 508 Euro, Oddo BHF auf 490 Euro. UBS und JPMorgan sehen je 460 Euro, RBC 450 Euro, Jefferies 440 Euro. Am skeptischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Allianz Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Xetra-Schluss am 13. November 2026: 477,20 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Medienberichte; Stand 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|684
|DZ Bank
|508
|Oddo BHF
|490
|UBS
|460
|JPMorgan
|460
|RBC
|450
|Jefferies
|440
|Barclays
|351
Die Szenarien
Allianz Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die 500 fällt
Ein ruhiges Schlussquartal und starke Ausschüttungspläne im Februar tragen die Aktie über 500 Euro.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach dem Rekordlauf konsolidiert die Aktie zwischen 450 und 490 Euro.
Szenario 3: Rückschlag
Ein schwerer Großschaden oder ein Einbruch an den Kapitalmärkten trifft Versicherungsgeschäft und Pimco gleichzeitig.
Häufige Fragen zur Allianz Aktienanalyse
Warum gehört die Allianz Aktie zu den Gewinnern der Woche?
Operativer Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro nach neun Monaten, ein höheres Jahresziel und ein Rekord bei Pimco. Die Aktie stieg um 5,79 Prozent auf ein Allzeithoch.
Wie hoch ist die Dividende?
Für 2025 wurden 17,10 Euro gezahlt; Analysten erwarten für 2026 im Schnitt rund 18,73 Euro.
Wie weit ist die Allianz Aktie von 500 Euro entfernt?
Mit 477,20 Euro fehlen knapp 5 Prozent.
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