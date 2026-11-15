Allianz Aktie: Rekordgewinn trotz Katastrophen-Milliarde, Allzeithoch – Aktienanalyse: Fällt jetzt die 500-Euro-Marke?

Auf Jahressicht hat die Allianz Aktie gut 31 Prozent zugelegt, im letzten Monat fast 13 Prozent. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das KGV bei etwa 15,7 – kein Schnäppchen mehr, für einen Konzern mit rund 20 Prozent Eigenkapitalrendite aber auch nicht überzogen. Bei der Bewertung gehen die Meinungen weit auseinander: Berenberg bestätigte 684 Euro, die DZ Bank hob auf 508 Euro, Oddo BHF auf 490 Euro. UBS und JPMorgan sehen je 460 Euro, RBC 450 Euro, Jefferies 440 Euro. Am skeptischsten bleibt Barclays mit „Underweight“ und 351 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.