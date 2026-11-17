Die Allianz Aktie (Ticker ALV, ISIN DE0008404005, WKN 840400) steht dort, wo Anleger sie selten gesehen haben: Am Montag kletterte der Versicherer auf Xetra bis auf 479,10 Euro – ein Allzeithoch. Am Dienstagmittag kostete die Aktie um 11:56 Uhr 473,30 Euro, 0,4 Prozent weniger. Die Allianz Aktienprognose der Analysten fällt dagegen nüchtern aus: Das durchschnittliche Kursziel von neun Experten liegt laut finanzen.net bei 463,75 Euro – und damit unter dem aktuellen Kurs.
Allianz Aktie Prognose: Rekordhoch bei 479 Euro, doch Barclays warnt vor dem ganzen Sektor – ist die Rally den Gewinnen davongelaufen?
Die Allianz Aktie hat am Montag ein Allzeithoch markiert, heute stuft Barclays Europas Versicherer auf „negativ“ ab. Die Allianz Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt unter dem Kurs, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. Was Guidance, Konsens, Kursziele und Szenarien jetzt sagen.
Ausgerechnet am Tag nach dem Rekord kommt Gegenwind von prominenter Stelle. Barclays hat am Dienstag den gesamten europäischen Versicherungssektor von „neutral“ auf „negative“ abgestuft. Die Begründung trifft den Kern der Allianz Aktie Prognose: Die Kursrally sei dem Gewinnwachstum davongelaufen. Ist der Rekord der Dax-Größe also schon das Ende der Fahnenstange – oder der Beginn eines neuen Bewertungsniveaus?
Rekord-Neunmonatsergebnis
Operatives Ergebnis +7,8 % auf 14,1 Mrd. Euro, Kern-Gewinn je Aktie +12,7 % auf 24,15 Euro.
Prognose angehoben
Das obere Ende der Spanne für das operative Ergebnis 2026 steigt auf rund 18,6 Mrd. Euro.
Sektor-Abstufung
Barclays stuft Europas Versicherer heute auf „negative“, Allianz bleibt bei „Underweight“ mit Ziel 385 Euro.
Kurs über Konsens
Der Kurs liegt über dem durchschnittlichen Kursziel – die Analysten sind dem Rekord nicht gefolgt.
Der Auslöser
Was ist bei der Allianz Aktie passiert?
Den Grundstein für den Rekordlauf legte der Versicherer am 11. November per Ad-hoc-Mitteilung. Die Allianz meldete ein Rekordergebnis für die ersten neun Monate und hob ihren Ausblick an. Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro – erwartet hatten Analysten rund 4,30 Milliarden Euro. Seither zog die Aktie bis auf 479,10 Euro an. Im Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen gelten Versicherer als Fluchtburg: stabile Erträge, hohe Ausschüttungen, wenig KI-Risiko.
Heute nun die Gegenbewegung in der Argumentation. Laut investing.com sieht Barclays den KGV-Abschlag der Versicherer gegenüber dem Gesamtmarkt nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich – der kleinste seit zehn Jahren. Historisch habe er bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für die Allianz bleibt Barclays bei „Underweight“, hebt das Kursziel aber von 351 auf 385 Euro an. Bereits am Montag hatte AlphaValue/Baader Europe die Aktie von „Add“ auf „Reduce“ gesenkt, obwohl das Ziel von 499 auf 505 Euro stieg – ein klassisches Signal, dass der Kurs dem Ziel zu nahe gekommen ist.
Geschäftsmodell
Womit verdient die Allianz ihr Geld?
Die Allianz ist einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management mit PIMCO und Allianz Global Investors. Gerade die dritte Säule macht die Aktie derzeit besonders: Steigende Kapitalmärkte und hohe Mittelzuflüsse treiben dort die Gebühreneinnahmen, während die Versicherungssparten für stabile, gut planbare Erträge sorgen.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Allianz Aktienprognose des Unternehmens?
Der Konzern verdient so viel wie nie – doch nicht alle Sparten tragen gleichermaßen dazu bei.
In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das operative Ergebnis den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent. Der Kern-Nettogewinn stieg um 10,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro, der Kern-Gewinn je Aktie um 12,7 Prozent auf 24,15 Euro. Die annualisierte Kern-Eigenkapitalrendite lag bei 20,1 Prozent, die Solvency-II-Quote bei 219 Prozent – ein komfortables Kapitalpolster.
Im dritten Quartal glänzte vor allem das Asset Management: Das operative Ergebnis sprang um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro, die Nettomittelzuflüsse betrugen 47 Milliarden Euro. Die Schaden-Unfall-Sparte musste dagegen einen Rückgang von 7,9 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro hinnehmen, die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 93,8 Prozent. Naturkatastrophen kosteten rund 1,07 Milliarden Euro.
Für das Gesamtjahr 2026 hob der Vorstand das obere Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis auf rund 18,6 Milliarden Euro an – unter dem Vorbehalt, dass keine unvorhergesehenen Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen eintreten. Ursprünglich hatte die Allianz 17,4 Milliarden Euro plus/minus eine Milliarde in Aussicht gestellt. Mittelfristig gelten die Ziele des Kapitalmarkttags vom Dezember 2024: 7 bis 9 Prozent Gewinnwachstum je Aktie pro Jahr, eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent und eine Ausschüttungsquote von durchschnittlich mindestens 75 Prozent.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Gewinn je Aktie
|27,67 €
|30,69 €
|32,77 €
|KGV
|–
|rund 15,4
|rund 14,4
|Dividende je Aktie
|17,10 €
|18,52 €
|–
|Dividendenrendite
|–
|rund 3,9 %
|–
Konsens laut MarketScreener, Stand 13.11.2026. KGV eigene Rechnung auf Basis von 473,30 EUR (17.11.2026, 11:56 Uhr). Dividende 2025 tatsächlich gezahlt, 2026e Konsens.
Quelle: Allianz, MarketScreener, boerse.de
Die Konsensschätzungen zeigen, worauf die Allianz Aktie Prognose aufbaut: weiter steigende Gewinne, aber ohne Sprünge. Der Gewinn je Aktie soll 2026 um rund 11 Prozent und 2027 um knapp 7 Prozent zulegen – ziemlich genau im Rahmen der eigenen Mittelfristziele.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Allianz Aktie zu?
Laut finanzen.net raten von neun Analysten drei zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 463,75 Euro, das höchste Ziel stammt von Berenberg mit 684 Euro, das niedrigste mit 351 Euro von Barclays – vor der heutigen Anhebung auf 385 Euro. MarketScreener kommt auf Basis von 16 Analysten auf ein durchschnittliches Ziel von 449,78 Euro und eine mittlere Einschätzung von „Halten“. Das Bild ist eindeutig: Die Mehrheit der Häuser mit Halten-Votum sieht ihr Ziel unter dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Barclays
|Underweight
|351 → 385
|17.11.2026
|investing.com
|AlphaValue/Baader
|Add → Reduce
|499 → 505
|16.11.2026
|finanznachrichten.de
|UBS
|Neutral
|460 → 470
|13.11.2026
|MarketScreener
|Berenberg
|Buy
|684 (bestätigt)
|13.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Kaufen
|495 → 508 (fairer Wert)
|12.11.2026
|goldesel/boerse-express
|LBBW
|Halten
|460 → 510
|12.11.2026
|goldesel
|JPMorgan
|Neutral
|460
|12.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Hold
|440
|12.11.2026
|finanzen.net
|RBC
|Sector Perform
|450
|12.11.2026
|finanzen.net
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datum der DZ-Bank-Studie laut Quellen 12. bzw. 13.11.
Quelle: investing.com, boerse-express, finanznachrichten.de, MarketScreener, goldesel, finanzen.net
Auffällig ist die enorme Spanne: Zwischen dem Ziel von Barclays und dem von Berenberg liegen rund 300 Euro. Die Optimisten setzen auf das starke Asset Management und die hohen Ausschüttungen, die Skeptiker auf eine Bewertung, die über dem historischen Durchschnitt liegt. Die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert nach den Zahlen von 495 auf 508 Euro und bleibt bei „Kaufen“, die LBBW hob ihr Ziel von 460 auf 510 Euro an, bleibt aber bei „Halten“.
Bewertung
Ist die Allianz Aktie im Branchenvergleich zu teuer?
Mit einem KGV von rund 15,4 auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt die Allianz laut wallstreet-online deutlich über ihrem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 12,0 und über dem Sektorschnitt von 11,1. Der Rückversicherer Munich Re wird laut derselben Quelle mit einem KGV von 11,2 für 2026 gehandelt und hat seit Jahresbeginn rund 7 Prozent zugelegt – die Allianz dagegen rund 21 Prozent. Barclays nennt AXA, Hiscox, Prudential und Unipol als bevorzugte Sektorwerte für 2027. Der Bewertungsaufschlag der Allianz ist also real; ob er durch die Qualität des Asset Managements und die Kapitalstärke gerechtfertigt ist, ist genau die Frage, an der sich die Analysten scheiden.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Allianz Aktie Prognose?
Charttechnisch ist der Trend eindeutig aufwärts gerichtet: Seit dem 52-Wochen-Tief von 346,60 Euro im März hat die Aktie rund 37 Prozent gewonnen. Laut wallstreet-online ist die Aktie im Tages- und im Wochenchart allerdings überkauft, der RSI liegt im entsprechenden Bereich. Die runde Marke von 500 Euro gilt als nächster psychologischer Widerstand und mögliche Zone für Gewinnmitnahmen. Nach unten markiert das heutige Tagestief bei 468,30 Euro eine erste Orientierung.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Allianz Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|505–684 EUR (AlphaValue, DZ Bank, LBBW, Berenberg)
|Rekord im Asset Management, angehobene Prognose, hohe Ausschüttungen
|Base-Case
|449,78–463,75 EUR (Konsens MarketScreener/finanzen.net)
|Gewinnwachstum im Rahmen der Mittelfristziele
|Bear-Case
|385–440 EUR (Barclays, Jefferies)
|Bewertung über dem historischen Schnitt, Rally schneller als die Gewinne
Kursziele Dritter; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten. Kein Haus hat explizite Bull/Base/Bear-Szenarien veröffentlicht; Zuordnung nach Höhe der Ziele.
Quelle: finanzen.net, goldesel, investing.com, MarketScreener
Termine
Was Anleger bei der Allianz Aktie jetzt beobachten
17. November, abends: Nvidia-Zahlen – entscheidend dafür, ob die Rotation aus Tech in defensive Werte wie Versicherer anhält.
Jahresende 2026: Vorstandsmitglied Günther Thallinger scheidet aus, Tomas Kunzmann rückt im Januar nach.
Ende Februar 2027: Jahreszahlen 2026, Dividendenvorschlag und Entscheidung über ein neues Rückkaufprogramm; ein genaues Datum hat aktiencheck.de nicht geprüft.
Mai 2027: Hauptversammlung.
FAQ
Häufige Fragen zur Allianz Aktienprognose
Wie lautet die Allianz Aktienprognose der Analysten? Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von neun Analysten bei 463,75 Euro, die Spanne reicht von 351 bis 684 Euro. MarketScreener nennt 449,78 Euro im Schnitt von 16 Analysten.
Warum stuft Barclays die Versicherer ab? Die Bank sieht die Rally dem Gewinnwachstum davongelaufen; der KGV-Abschlag zum Gesamtmarkt sei der kleinste seit zehn Jahren.
Was erwarten Analysten für die Allianz Aktie 2026 und 2027? Der Konsens rechnet mit einem Gewinn je Aktie von 30,69 Euro für 2026 und 32,77 Euro für 2027.
Welche Dividende zahlt die Allianz? Für 2025 schüttete die Allianz 17,10 Euro je Aktie aus, für 2026 erwartet der Konsens rund 18,52 Euro.
Welches Kursziel hat die DZ Bank für die Allianz Aktie? Die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert nach den Zahlen von 495 auf 508 Euro und bestätigte ihr Votum „Kaufen“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Kaufen“ mit einem fairen Wert von 508 Euro der DZ Bank vom 12.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quelle: DZ Bank – Pflichtangaben und Interessenkonflikte; weitere Häuser: Barclays, UBS, Berenberg, Jefferies. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allianz SE (ALV): Kaufen, Kursziel 508,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank Research vom 12.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.