Den Grundstein für den Rekordlauf legte der Versicherer am 11. November per Ad-hoc-Mitteilung. Die Allianz meldete ein Rekordergebnis für die ersten neun Monate und hob ihren Ausblick an. Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro – erwartet hatten Analysten rund 4,30 Milliarden Euro. Seither zog die Aktie bis auf 479,10 Euro an. Im Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen gelten Versicherer als Fluchtburg: stabile Erträge, hohe Ausschüttungen, wenig KI-Risiko.

Heute nun die Gegenbewegung in der Argumentation. Laut investing.com sieht Barclays den KGV-Abschlag der Versicherer gegenüber dem Gesamtmarkt nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich – der kleinste seit zehn Jahren. Historisch habe er bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für die Allianz bleibt Barclays bei „Underweight“, hebt das Kursziel aber von 351 auf 385 Euro an. Bereits am Montag hatte AlphaValue/Baader Europe die Aktie von „Add“ auf „Reduce“ gesenkt, obwohl das Ziel von 499 auf 505 Euro stieg – ein klassisches Signal, dass der Kurs dem Ziel zu nahe gekommen ist.