Die Allianz-Aktienanalyse von Jefferies vom 18. November 2026 liefert eine ebenso ungewöhnliche wie aufschlussreiche Botschaft. Analyst Philip Kett erhöht das Kursziel von 440 auf 470 Euro und bestätigt gleichzeitig das Rating "hold". Die Begründung ist bemerkenswert: Die Allianz gilt unter kontinentaleuropäischen Anlegern als verlässlicher Portfolio-Stabilisator, dessen kontinuierlicher Bewertungsanstieg gerade durch seine Berechenbarkeit unterstützt wird. Mit seinem Originalzitat "Das Fehlen von Kurstreibern ist der Kurstreiber" bringt Philip Kett die besondere Attraktivität des Versicherungskonzerns auf den Punkt. Doch Anleger sollten die zweite Seite der Medaille nicht übersehen. Bei einem Tradegate-Schlusskurs von 454,60 Euro verbleibt bis zum Kursziel 470 Euro lediglich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 3,4 Prozent. Die Allianz bleibt damit ein interessanter Qualitätswert, dessen Bewertung allerdings bereits viele positive Eigenschaften berücksichtigt. Für bestehende Aktionäre könnte das Rating "hold" von Jefferies ein Argument sein, an ihrer Position festzuhalten. Für Neueinsteiger erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts des begrenzten Kurspotenzials weniger eindeutig. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob die Allianz ein gutes Unternehmen ist, sondern wie viel Anleger bereit sein sollten, für diese Qualität zu bezahlen. Die Antwort von Philip Kett und Jefferies lautet vorerst: Kursziel 470 Euro, Rating "hold" – und keine übertriebene Euphorie!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.