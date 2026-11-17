Genau hier setze die Kritik der Allianz-Aktienanalyse an: Nach Einschätzung von Claudia Gaspari habe die jüngste Kursstärke den Sektor zu weit nach oben getragen. Gleichzeitig hätten sich die Fundamentaldaten abgeschwächt. Damit öffne sich aus ihrer Sicht eine problematische Lücke zwischen Kursentwicklung und wirtschaftlicher Grundlage.