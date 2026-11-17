Rekordzahlen, aber kein Kaufsignal: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die Allianz-Aktie das Rating „Underweight“ und hebt das Kursziel von 351 auf 385 Euro. Zum Kurs von 472,60 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 19 Prozent darunter.
Allianz-Aktie: Barclays bleibt bei Underweight – Ziel fast 20 Prozent unter dem Kurs
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Underweight“ für die Allianz-Aktie und hebt das Kursziel von 351 auf 385 Euro. Die Kursstärke der Versicherer hält sie für überzogen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allianz SE
- Handelssymbol
- ALV (Xetra)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 385 Euro (zuvor 351 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur Allianz-Aktie
Seelenfrieden hat seinen Preis – Gaspari bleibt bei Underweight
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Rekordergebnis
Das operative Ergebnis stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro.
Höhere Prognose
Die Allianz hob das obere Ende der Jahresspanne auf rund 18,6 Milliarden Euro an.
Starke Vermögensverwaltung
PIMCO und Allianz Global Investors steigerten das Quartalsergebnis um 35,1 Prozent.
Katastrophen belasten
Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 92,2 Prozent.
Quartal besser als erwartet
Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. In der Schaden- und Unfallversicherung drückten Naturkatastrophen das Ergebnis.
Eine unternehmensspezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 385 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allianz SE (ALV): Verkaufen, Kursziel 385,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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