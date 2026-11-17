Warum steigt die Allianz-Aktie?

Die Allianz meldete nach neun Monaten ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro und stellte das obere Ende ihrer Jahresprognose in Aussicht. Dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 2,5 Milliarden Euro.

Wo liegt das Allzeithoch der Allianz-Aktie?

Die Aktie erreichte am 13. November 2026 rund 477 Euro. Das bisherige Hoch hatte bei 469,10 Euro gelegen.

Ist die Allianz eine Trendfolge-Aktie?

Aus charttechnischer Sicht ja: Sie notiert auf Rekordniveau, deutlich über ihrer steigenden 200-Tage-Linie, und entwickelt sich stärker als der DAX.