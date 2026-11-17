Allegion stellt Schlösser, Türbeschläge und elektronische Zutrittssysteme her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar, organisch um 7,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 13 Prozent auf 2,60 US-Dollar zu und übertraf die Erwartungen.

Das Management hob die Gewinnprognose für 2026 zum dritten Mal in Folge an, auf nun 9,05 bis 9,10 US-Dollar je Aktie. Die Aktie stieg am Tag der Zahlen um rund 11 Prozent.