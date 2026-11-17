Das Ziel holt den Kurs ein: Evercore-ISI-Analyst Alexander … bestätigt für die Allegion-Aktie das Rating „Outperform“ und hebt das Kursziel von 180 auf 190 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 190,97 US-Dollar am 16. November liegt der Kurs damit sogar leicht über dem Ziel.
Allegion-Aktie: Evercore ISI hebt das Ziel – doch der Kurs ist schon weiter
Evercore ISI hebt das Kursziel für die Allegion-Aktie von 180 auf 190 US-Dollar und bestätigt „Outperform“. Die Aktie notiert bereits knapp darüber.
Steckbrief
- Unternehmen
- Allegion plc
- Handelssymbol
- ALLE (NYSE)
- Analyst
- Alexander …
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 190 US-Dollar (zuvor 180 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Evercore ISI zur Allegion-Aktie
Dritte Prognoseanhebung in Folge – Evercore bleibt positiv
Evercore ISI zieht das Kursziel nach dem Kursanstieg nach.
Allegion stellt Schlösser, Türbeschläge und elektronische Zutrittssysteme her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar, organisch um 7,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 13 Prozent auf 2,60 US-Dollar zu und übertraf die Erwartungen.
Das Management hob die Gewinnprognose für 2026 zum dritten Mal in Folge an, auf nun 9,05 bis 9,10 US-Dollar je Aktie. Die Aktie stieg am Tag der Zahlen um rund 11 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Alexander … zu lesen ist:
Starkes Amerika-Geschäft
Die Region Amerika wuchs um 11,7 Prozent, getragen von Gewerbebauten.
Höhere Prognose
Allegion hob den Ausblick zum dritten Mal in Folge an.
Höheres Ziel
Evercore ISI hebt das Kursziel um 10 auf 190 US-Dollar.
Kein Abstand
Der Kurs liegt bereits leicht über dem neuen Ziel.
Schwäche außerhalb Amerikas
Das internationale Geschäft schrumpfte organisch leicht. Das Wachstum hängt damit stark an einer Region.
Im Quartal profitierte Allegion zudem von Zollrückerstattungen in Höhe von 19,9 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Alexander …. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 190 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Allegion plc (ALLE): Kaufen, Kursziel 190,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Alexander …, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Alexander …, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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