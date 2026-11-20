Alibaba hat den operativen Gewinn im Septemberquartal mehr als verfünffacht, doch die in New York gehandelte Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker: BABA) schloss am 19. November bei 83,31 US-Dollar, ein Minus von 1,06 US-Dollar oder 1,26 %. Im nachbörslichen Handel sei das Papier bis 19:59 Uhr New Yorker Zeit um weitere 0,31 US-Dollar oder 0,37 % auf 83,00 US-Dollar gefallen. Der am selben Tag vorgelegte Quartalsbericht liefere für beide Seiten der Anlagedebatte eine bemerkenswerte Zahl. Mit seinen KI-Produkten erziele Alibaba bereits 17,92 Milliarden Yuan Quartalsumsatz. Zugleich seien aus dem Konzern auf Basis des freien Cashflows 34,47 Milliarden Yuan abgeflossen. Für Aktionäre werde damit eine Frage wichtiger als das Wachstum allein. Wie viel müsse Alibaba heute für jeden Yuan ausgeben, den das Cloudgeschäft morgen verdienen solle?
Alibaba-Quartalszahlen überraschen mit 443% mehr operativem Gewinn – Cloudumsatz wächst um 53%
Alibaba steigert den operativen Quartalsgewinn um 443 %, doch der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur belastet den freien Cashflow und die Aktie schließt im Minus.
Der Gewinnsprung habe zwei sehr unterschiedliche Quellen
In den drei Monaten bis zum 30. September 2026 sei der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 % auf 271,52 Milliarden Yuan gestiegen, umgerechnet 40,50 Milliarden US-Dollar. Beim operativen Gewinn habe Alibaba aus diesen zusätzlichen Erlösen überproportional viel herausgeholt. Er sei von 5,37 Milliarden auf 29,12 Milliarden Yuan geklettert, ein Plus von 443 %. Die operative Marge habe sich von rund 2 % auf 11 % erhöht. Im Vorjahr seien Alibaba von 100 Yuan Umsatz also rund zwei Yuan operativer Gewinn geblieben, diesmal rund elf. Vor allem der geringere Verlust im chinesischen Sofortliefergeschäft und das bessere Ergebnis der Cloudsparte hätten dazu beigetragen.
Der Nettogewinn sei um 213 % auf 64,42 Milliarden Yuan gestiegen. Wer daraus auf die laufende Ertragskraft schließen wolle, müsse allerdings das Beteiligungsportfolio mitlesen. Das Nettoergebnis aus Zinsen und Investitionen habe 73,31 Milliarden Yuan erreicht, nach 20,09 Milliarden Yuan ein Jahr zuvor. Den größten Beitrag zu diesem Anstieg hätten höhere Gewinne aus der Bewertung von Aktienbeteiligungen zu Marktpreisen geleistet. Solche Wertzuwächse könnten sich mit den Börsenkursen wieder umkehren. Für das operative Geschäft sei deshalb eine andere Zahl aufschlussreich. Selbst nach den Bereinigungen des Unternehmens, die unter anderem Beteiligungsgewinne ausklammern würden, sei der Nettogewinn um 92 % auf 19,91 Milliarden Yuan gestiegen.
Alibaba Cloud wachse am schnellsten bei externen Kunden
Der Umsatz der Sparte AI Cloud and Compute Services sei um 53 % auf 60,97 Milliarden Yuan gestiegen. Besonders aussagekräftig sei der Blick auf die Herkunft des Wachstums. Mit externen Kunden habe Alibaba 64 % mehr umgesetzt als vor einem Jahr. Die wiederkehrenden Erlöse mit diesen Kunden hätten sogar um 67 % zugelegt. Verkäufe von Rechenausrüstung seien in dieser letzten Kennzahl ausgeklammert. Sie erfasse unter anderem laufend nach Verbrauch abgerechnete Clouddienste, Abonnements und Softwareverlängerungen. Für Anleger spreche das dafür, dass externe Kunden Alibabas Infrastruktur zunehmend für ihren laufenden Betrieb einsetzen würden. Wie beständig diese Erlöse seien, hänge bei der verbrauchsabhängigen Abrechnung allerdings auch davon ab, wie viel Rechenleistung die Kunden künftig tatsächlich abrufen würden.
Mit KI-Produkten allein habe Alibaba 17,92 Milliarden Yuan erlöst, umgerechnet 2,67 Milliarden US-Dollar. Das entspreche bereits rund 29 % des gesamten Spartenumsatzes. Zum 13. Quartal in Folge sei dieser Produktumsatz gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum dreistellig gewachsen. Die Nachfrage komme laut Konzernchef Eddie Wu inzwischen auch von Unternehmen aus der Autoindustrie, der Finanzbranche und der Biotechnologie. Für die Aktie liege darin eine Chance. Je mehr Kunden Rechenleistung dauerhaft in ihren Geschäftsabläufen einsetzen würden, desto weniger hänge die Auslastung neuer Kapazitäten von einzelnen großen Trainingsläufen der KI-Labore ab.
Auch bei der Rentabilität habe die Cloudsparte Fortschritte gemacht. Finanzchef Toby Xu zufolge sei ihre EBITA-Marge auf 14,5 % gestiegen. Damit liefere Alibaba erstmals in dieser Rechnung zwei Antworten zugleich. Die KI-Nachfrage schlage sich in den Erlösen nieder, und das Segment könne mit dem zusätzlichen Geschäft seine Marge verbessern. Für die Rendite der Aktionäre bleibe allerdings entscheidend, ob die über mehrere Jahre erzielten Erträge auch die enormen Vorleistungen für Chips, Server und Rechenzentren rechtfertigen würden.
Der eigene KI-Chip müsse den Praxistest bestehen
Eine wichtige Rolle spiele dabei Alibabas Chipentwickler T-Head. Dessen neuer Zhenwu V900 sei für das Training und den Einsatz von KI-Modellen ausgelegt. Die kommerzielle Einführung sei für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ebenfalls für diesen Zeitraum plane Alibaba ein System, das den V900 mit eigenen Netzwerk-, Verbindungs- und Speicherchips kombiniere. Dahinter stehe ein wirtschaftliches Kalkül. Wer Chip, Software und Cloudplattform aufeinander abstimmen könne, habe die Chance, die Kosten je Rechenaufgabe zu senken. Bei stark wachsender Nutzung könne bereits eine kleine Ersparnis je Anfrage ins Gewicht fallen.
Mit der Veröffentlichung der Softwareplattform T-Head SAIL wolle der Konzern Entwicklern den Umstieg auf die eigenen Chips erleichtern. Ob die Technik im großen Maßstab einen Kostenvorteil bringe, werde sich jedoch erst im kommerziellen Einsatz zeigen. Für die Einordnung der Septemberzahlen sei die zeitliche Trennung wichtig. Das Wachstum der Cloudsparte habe Alibaba bereits erzielt. Der Beitrag des V900 zur künftigen Rendite sei dagegen noch offen. Verzögere sich die Einführung oder dauere die Umstellung der Kunden länger als geplant, müsse Alibaba die Entwicklungskosten über einen längeren Zeitraum vorfinanzieren.
Taobao verdiene an der schnellen Lieferung besser
Den größten absoluten Ergebnisbeitrag unter den ausgewiesenen Sparten habe weiterhin der Handel geliefert. Das bereinigte EBITA der Alibaba E-commerce Group sei von 11,34 Milliarden auf 38,85 Milliarden Yuan gestiegen, ein Plus von 243 %. Hinter dem Sprung stehe vor allem eine Veränderung im chinesischen Schnellliefergeschäft. Taobao Instant Commerce habe seine Verluste bei stabilem Marktanteil deutlich gesenkt. Kunden hätten im Schnitt für höhere Beträge bestellt, nachdem Alibaba das Angebot stärker auf höherwertige Lebensmittel und andere Waren ausgerichtet habe. Für einen Lieferdienst sei das ein entscheidender Hebel. Ein höherer Warenkorb könne die Kosten einer Zustellung besser decken, auch wenn der Fahrer dieselbe Strecke zurücklegen müsse.
Der Umsatz im chinesischen Quick Commerce sei um 22 % auf 58,76 Milliarden Yuan gewachsen, vor allem dank der Einzelhandelskette Freshippo. Für Aktionäre sei die Kombination aus Umsatzwachstum, geringerem Verlust und gehaltenem Marktanteil interessanter als jede dieser Angaben für sich. Sie deute darauf hin, dass Alibaba die Wirtschaftlichkeit der Bestellungen habe verbessern können, ohne dafür Marktanteile preiszugeben. Ob das auch bei erneut stärkerem Preiswettbewerb gelinge, bleibe offen. Gerade in diesem Geschäft könne der Anreiz rasch zurückkehren, zusätzliche Bestellungen mit Rabatten zu erkaufen.
Im klassischen Onlinehandel zeige sich ein gemischtes Bild
Der Umsatz des chinesischen E-Commerce-Geschäfts außerhalb des separat ausgewiesenen Quick Commerce sei um 5 % auf 98,50 Milliarden Yuan gesunken. Auch die Erlöse aus dem Kundenmanagement hätten um 5 % nachgegeben. Hier spiele die Verbuchung bestimmter Händlerzuschüsse eine wichtige Rolle. Im Rahmen eines neuen Förderprogramms ziehe Alibaba diese vom Umsatz ab, während entsprechende Zuschüsse zuvor als Vertriebs- und Marketingaufwand erfasst worden seien. Ohne diesen Effekt hätten die Erlöse aus dem Kundenmanagement auf vergleichbarer Basis um 1 % zugelegt. Das relativiere das ausgewiesene Minus, zeige aber zugleich, wie bescheiden das zugrunde liegende Wachstum in diesem Teil des Geschäfts noch sei.
Die veränderte Verbuchung sei auch beim Blick auf die Kosten zu beachten. Der Vertriebs- und Marketingaufwand sei von 66,50 Milliarden auf 41,34 Milliarden Yuan gesunken. Alibaba führe das sowohl auf einen effizienteren Mitteleinsatz bei Taobao Instant Commerce als auch auf die Neuzuordnung der Zuschüsse zurück. Die Differenz von gut 25 Milliarden Yuan lasse sich deshalb nicht vollständig als operative Einsparung interpretieren. Greifbarer sei die Entwicklung bei der Kundenbindung. Das Programm 88VIP habe Ende September rund 66 Millionen Mitglieder gezählt, ein zweistelliges Plus gegenüber dem Vorjahr. Gerade bei dieser besonders ausgabefreudigen Kundengruppe könne sich eine engere Bindung auszahlen.
Im internationalen Onlinehandel sei der Umsatz um 8 % auf 25,72 Milliarden Yuan zurückgegangen. Alibaba verweise vor allem auf AliExpress, dessen Geschäft unter der EU-Zollreform gelitten habe. Wachstum bei Trendyol habe die Einbußen nur teilweise aufgefangen. Im globalen Großhandel sei der Umsatz hingegen um 6 % auf 14,26 Milliarden Yuan gestiegen. Für Anleger ergebe sich daraus ein differenziertes Bild des Handelsgeschäfts. Während Alibaba mit schnell gelieferten Bestellungen in China wirtschaftlicher arbeite, blieben die grenzüberschreitenden Plattformen anfällig für Änderungen der Handelsbedingungen.
Der Ausbau der Rechenzentren verschlinge den operativen Mittelzufluss
Die Investitionsausgaben seien im Septemberquartal um 60 % auf 50,48 Milliarden Yuan gestiegen. Alibaba habe zusätzliche Rechenkapazität aufgebaut und zugleich höhere Preise für eine Reihe von Chipkomponenten gezahlt. Auch in klassische Prozessorleistung investiere der Konzern stärker, weil er mit einer wachsenden Nutzung von KI-Agenten rechne. Diese würden für mehrstufige Aufgaben neben den eigentlichen KI-Modellen weitere Software und Rechendienste beanspruchen. Alibaba müsse Kapazitäten also bereitstellen, bevor sich zuverlässig ablesen lasse, wann und in welchem Umfang Kunden sie auslasten würden.
Der operative Mittelzufluss sei zwar um 55 % auf 15,69 Milliarden Yuan gestiegen. Der freie Cashflow habe sich dennoch von minus 21,84 Milliarden auf minus 34,47 Milliarden Yuan verschlechtert. Gerade an dieser Stelle erkläre sich die Spannung in den Zahlen. Der laufende Betrieb werfe mehr Geld ab, während der Ausbau der Infrastruktur diesen Fortschritt in der Kasse mehr als aufzehre. Toby Xu halte am Ziel eines positiven freien Cashflows fest und wolle neue Investitionen an ihrer Kapitalrendite messen. Einen Zeitpunkt für das Erreichen dieses Ziels nenne Alibaba in der vorliegenden Mitteilung nicht.
Was für die Alibaba-Aktie auf dem Spiel stehe
Zum 30. September habe der Konzern über Barmittel und weitere liquide Anlagen von 487,93 Milliarden Yuan verfügt. Dieser Bestand verschaffe Alibaba Zeit, bis neue Rechenkapazitäten Erträge abwerfen würden. Allerdings habe im Quartal auch die Platzierung neuer Aktien Geld eingebracht. Den Nettozuflüssen aus einer Platzierung im Volumen von 80 Milliarden Hongkong-Dollar hätten unter anderem Dividendenzahlungen von 16,63 Milliarden Yuan gegenübergestanden. Für 221 Millionen US-Dollar habe Alibaba in den USA eigene Aktien zurückgekauft. Für bestehende Aktionäre sei daher neben der Liquidität auch das Ergebnis je Anteil relevant. Im Septemberquartal sei das bereinigte verwässerte Ergebnis je in New York gehandeltem Anteilsschein um 86 % auf 8,10 Yuan gestiegen. Ein solcher Anteilsschein repräsentiere acht Stammaktien.
Der Halbjahresvergleich liefere ein Gegengewicht zum außergewöhnlich starken Quartal. In den sechs Monaten bis Ende September sei der Konzernumsatz um 9 % auf 540,47 Milliarden Yuan gewachsen. Der ausgewiesene Nettogewinn habe um 19 % auf 74,86 Milliarden Yuan zugelegt, der bereinigte Nettogewinn sei dagegen um 7 % auf 40,62 Milliarden Yuan gesunken. Zugleich habe sich der Mittelabfluss auf Basis des freien Cashflows von 40,66 Milliarden auf 79,14 Milliarden Yuan nahezu verdoppelt. Das Septemberquartal markiere damit eine deutliche Ergebnisverbesserung. Ob es bereits das neue Ertragsniveau abbilde, müssten die kommenden Berichte zeigen.
Für eine neutrale Einschätzung der Alibaba-Aktie spreche vor allem dieser zeitliche Unterschied. Höhere wiederkehrende Clouderlöse, eine verbesserte Spartenmarge und geringere Lieferverluste seien bereits messbar. Die Rendite auf die jüngste Investitionswelle stehe noch aus. Besonders aufschlussreich werde das nächste Quartal deshalb, wenn Alibaba erneut über die Erlöse mit externen Cloudkunden und den freien Cashflow berichte. Wachse das Geschäft weiter kräftig und schrumpfe zugleich der Mittelabfluss, gewinne die positive Lesart der Septemberzahlen an Gewicht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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