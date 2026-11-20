Der Umsatz der Sparte AI Cloud and Compute Services sei um 53 % auf 60,97 Milliarden Yuan gestiegen. Besonders aussagekräftig sei der Blick auf die Herkunft des Wachstums. Mit externen Kunden habe Alibaba 64 % mehr umgesetzt als vor einem Jahr. Die wiederkehrenden Erlöse mit diesen Kunden hätten sogar um 67 % zugelegt. Verkäufe von Rechenausrüstung seien in dieser letzten Kennzahl ausgeklammert. Sie erfasse unter anderem laufend nach Verbrauch abgerechnete Clouddienste, Abonnements und Softwareverlängerungen. Für Anleger spreche das dafür, dass externe Kunden Alibabas Infrastruktur zunehmend für ihren laufenden Betrieb einsetzen würden. Wie beständig diese Erlöse seien, hänge bei der verbrauchsabhängigen Abrechnung allerdings auch davon ab, wie viel Rechenleistung die Kunden künftig tatsächlich abrufen würden.