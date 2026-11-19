Alibaba hat am 19. November 2026 um 11:02 Uhr MEZ die Zahlen für das Quartal bis zum 30. September veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Renminbi (rund 40,5 Milliarden US-Dollar). Das Betriebsergebnis sprang auf 29,1 Milliarden Renminbi, nach 5,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITA vervielfachte sich um 260 Prozent auf 32,6 Milliarden Renminbi, die Marge stieg von 4 auf 12 Prozent.

Der ausgewiesene Nettogewinn von 64,4 Milliarden Renminbi (+213 Prozent) sieht spektakulär aus, ist aber mit Vorsicht zu lesen. Er wird von Bewertungsgewinnen aus Beteiligungen getragen: Zinsen und Investmenterträge lagen bei 73,3 Milliarden Renminbi. Der bereinigte (Non-GAAP-)Nettogewinn fiel mit 19,9 Milliarden Renminbi deutlich bescheidener aus, wuchs aber immer noch um 92 Prozent. Je ADS liegt der bereinigte Gewinn bei 1,21 US-Dollar.