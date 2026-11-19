Alibaba liefert genau das Bild, über das der Markt seit Wochen streitet: Die Cloud-Sparte beschleunigt auf ein Plus von 53 Prozent, die KI-Umsätze wachsen zum 13. Mal in Folge dreistellig – und trotzdem rutscht die Stammaktie am Zahlentag um rund 2,4 Prozent auf etwa 9,45 Euro.
Alibaba Aktienanalyse: Cloud +53 Prozent, Free Cashflow minus 34 Milliarden Yuan - Was kostet die KI-Wette die Alibaba Aktie?
Alibaba hat die Zahlen für das September-Quartal vorgelegt: Die Cloud wächst um 53 Prozent, der Gewinn explodiert dank Bewertungsgewinnen – doch der Free Cashflow dreht tief ins Minus. Die Alibaba Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Alibaba Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Ticker
- BABA (NYSE, ADR) · 9988 (Hongkong)
- ISIN ADR
- US01609W1027
- ISIN Stammaktie
- KYG017191142
- Zahlen
- September-Quartal 2026, veröffentlicht 19.11.2026
- Konsens-Kursziel
- rund 185 US-Dollar (Vorbericht 18.11.2026)
Stand: 19.11.2026, Kurs: Lang & Schwarz, Angaben von Goldesel; Zeitstempel laut Quelle ungenau
Die Alibaba Aktie (ADR; ISIN: US01609W1027, FSE: AHLA, NYSE: BABA, Hongkong: 9988) steht damit seit Jahresbeginn rund 39,5 Prozent im Minus. Die Alibaba Aktienanalyse zeigt: Hinter den glänzenden Schlagzeilen aus dem September-Quartal steckt ein Konzern, der sehr viel Geld in Rechenzentren, Chips und KI-Anwendungen pumpt – und dafür aktuell mit einem deutlich negativen Free Cashflow bezahlt. Ob sich die Wette auszahlt, ist die zentrale Frage der Alibaba Aktie und jeder Alibaba Aktienprognose.
Was hat Alibaba im September-Quartal berichtet?
Alibaba hat am 19. November 2026 um 11:02 Uhr MEZ die Zahlen für das Quartal bis zum 30. September veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Renminbi (rund 40,5 Milliarden US-Dollar). Das Betriebsergebnis sprang auf 29,1 Milliarden Renminbi, nach 5,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITA vervielfachte sich um 260 Prozent auf 32,6 Milliarden Renminbi, die Marge stieg von 4 auf 12 Prozent.
Der ausgewiesene Nettogewinn von 64,4 Milliarden Renminbi (+213 Prozent) sieht spektakulär aus, ist aber mit Vorsicht zu lesen. Er wird von Bewertungsgewinnen aus Beteiligungen getragen: Zinsen und Investmenterträge lagen bei 73,3 Milliarden Renminbi. Der bereinigte (Non-GAAP-)Nettogewinn fiel mit 19,9 Milliarden Renminbi deutlich bescheidener aus, wuchs aber immer noch um 92 Prozent. Je ADS liegt der bereinigte Gewinn bei 1,21 US-Dollar.
|Kennzahl
|Quartal
|Veränderung
|Umsatz
|271.519
|+10%
|Bereinigtes EBITA
|32.636
|+260%
|Cloud-Umsatz (AI Cloud and Compute)
|60.973
|+53%
|Non-GAAP-Nettogewinn
|19.909
|+92%
|Operativer Cashflow
|15.690
|+55%
|Free Cashflow
|-34.472
|Vorjahr: -21.840
|Investitionen (Capex)
|50.477
|+60%
Alle Angaben in Millionen Renminbi, Quartal bis 30.09.2026; Vorjahr in Klammern lt. Unternehmen.
Quelle: Alibaba Group, Pressemitteilung vom 19.11.2026
Was ist der Kern des Geschäftsmodells?
Alibaba ist längst mehr als der Online-Marktplatz, als der der Konzern in Europa bekannt ist. Seit der neuen Segmentstruktur berichtet das Unternehmen fünf große Blöcke: das klassische China-E-Commerce rund um Taobao und Tmall, das schnell wachsende Quick-Commerce-Geschäft mit Lieferdiensten, das internationale Geschäft mit AliExpress und Trendyol, die Cloud- und Chip-Sparte (AI Cloud and Compute Services inklusive der Chip-Tochter T-Head) sowie die KI-Labore rund um die Qwen-Modelle und die gleichnamige App.
Die Gewinne verdient Alibaba nach wie vor vor allem im Handel: Die E-Commerce-Gruppe erzielte ein bereinigtes EBITA von 38,9 Milliarden Renminbi. Die Zukunftsfantasie liegt dagegen in der Cloud – und genau dort fließt das Geld hinein.
Wie stark ist die Cloud wirklich?
Die Cloud- und Compute-Sparte setzte 61,0 Milliarden Renminbi um, ein Plus von 53 Prozent. Der Umsatz mit externen Kunden stieg um 64 Prozent auf 47 Milliarden, der wiederkehrende Anteil davon um 67 Prozent auf 37 Milliarden Renminbi. Das bereinigte EBITA der Sparte verdoppelte sich um 121 Prozent auf 8,8 Milliarden Renminbi, was einer Marge von rund 14,5 Prozent entspricht. Die Beschleunigung ist die positive Überraschung des Quartals.
Der KI-bezogene Produktumsatz erreichte 17,9 Milliarden Renminbi und wuchs nach Unternehmensangaben im 13. Quartal in Folge dreistellig. Mit Qwen4-Max hat Alibaba zudem ein neues Mixture-of-Experts-Modell mit 2,4 Billionen Parametern vorgestellt; die Chip-Tochter T-Head kündigte den KI-Chip Zhenwu V900 für die kommerzielle Auslieferung im ersten Quartal 2027 an.
Wie sieht die Bewertung der Alibaba Aktie aus?
Eine seriöse KGV-Einordnung ist in diesem Quartal schwierig: Der GAAP-Gewinn ist durch Beteiligungsgewinne verzerrt, der bereinigte Gewinn im Halbjahr dagegen um 7 Prozent auf 40,6 Milliarden Renminbi gesunken (Non-GAAP-Gewinn je ADS: 2,48 US-Dollar, –13 Prozent). Wer die Alibaba Aktie bewertet, schaut deshalb weniger auf das Gewinnmultiplikator-Etikett als auf die Frage, wie schnell Cloud-Gewinne die KI-Investitionen einholen. Die Marktkapitalisierung beziffert die Quelle Goldesel auf rund 200 Milliarden US-Dollar – weniger als die Hälfte des Werts von vor gut einem Jahr.
Auf der Habenseite stehen liquide Mittel und Anlagen von 487,9 Milliarden Renminbi (rund 72,8 Milliarden US-Dollar) zum 30. September 2026. Im Quartal kaufte Alibaba außerdem 2,24 Millionen ADS für 221 Millionen US-Dollar zurück – ein vergleichsweise kleiner Betrag.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|Bereinigtes EBITA
|AI Cloud and Compute
|60.973
|+53%
|8.838
|China E-Commerce
|98.497
|-5%
|-
|China Quick Commerce
|58.757
|+22%
|-
|International E-Commerce
|25.723
|-8%
|-
|AI Labs and Applications
|4.435
|+51%
|-10.503
Umsatz in Millionen Renminbi; Segmentstruktur neu seit dem Juni-Quartal, Vorjahr umgegliedert.
Quelle: Alibaba Group, Pressemitteilung vom 19.11.2026
Was sagen Analysten zur Alibaba Aktienprognose?
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Analysten-Kursziel bei rund 185 US-Dollar, deutlich über dem Kursniveau nahe 90 US-Dollar der ADR – so hatte es aktiencheck.de im Vorbericht vom 18. November 2026 zusammengefasst. Goldesel zufolge hat der Umsatz die Konsensschätzung leicht übertroffen; eine belegte Konsenszahl liegt mir dafür nicht vor. Neue Kursziele und Rating-Änderungen nach den Zahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Die Alibaba Aktienprognose des Marktes bleibt damit eine Wette auf die Cloud-Dynamik gegen die Kosten der KI-Offensive.
Wichtig: Es handelt sich um Konsensangaben Dritter, nicht um ein Kursziel oder eine Einschätzung von aktiencheck.de.
Was zeigt die Charttechnik der Alibaba Aktie?
Der Kursverlauf zeigt, wie stark der Markt Alibaba zuletzt abgestraft hat. Die Stammaktie notiert seit Jahresbeginn rund 39,5 Prozent im Minus, die ADR bewegte sich zuletzt in der Nähe eines Zwei-Jahres-Tiefs. Am Tag der Zahlen schwankten die US-Vorbörsenmeldungen laut Goldesel zwischen einem Plus von rund 3 Prozent und einem leichten Minus. Konkrete Werte für 50- und 200-Tage-Linie oder den RSI liegen aus den geprüften Quellen nicht vor; charttechnische Marken lassen sich daher seriös nicht benennen.
Wie geht es mit der Alibaba Aktie weiter?
Beobachter diskutieren im Wesentlichen zwei Szenarien. Im ersten bestätigt die Cloud ihr Tempo, die Marge der Sparte steigt weiter und Alibaba erreicht das erklärte Ziel eines positiven Free Cashflows – dann würde der Markt den Investitionszyklus zunehmend als Wachstumsmotor lesen. Im zweiten bleibt die Mittelverbrennung hoch, das Kerngeschäft schrumpft weiter und die Chip-Beschränkungen bremsen den Ausbau; dann würde die hohe Kapitalbindung die Aktie weiter belasten. Finanzchef Toby Xu sprach von „disciplined investments“ mit Blick auf die Kapitalrendite und dem Ziel eines positiven Free Cashflows – einen Zeitpunkt nannte er nicht. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was beobachten Anleger jetzt?
Die Kursreaktion in den USA und Hongkong nach den Zahlen sowie neue Analysten-Updates in den kommenden Tagen.
Die Entwicklung des Free Cashflows und der Investitionen in den nächsten Quartalen.
Der Marktstart des Chips Zhenwu V900 und des zugehörigen Supernode-Produkts im ersten Quartal 2027.
Neue US-Maßnahmen zum Chipzugang chinesischer Cloud-Anbieter (laut Goldesel in Diskussion, Details nicht belegt).
Den Verlauf des Handelsstreits zwischen den USA und China.
Alibaba Aktie: Häufige Fragen
Wie hat Alibaba im September-Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 271,5 Milliarden Renminbi, das bereinigte EBITA um 260 Prozent auf 32,6 Milliarden. Die Cloud wuchs um 53 Prozent.
Warum ist der Gewinn der Alibaba Aktie so stark gestiegen? Der GAAP-Nettogewinn von 64,4 Milliarden Renminbi enthält hohe Bewertungsgewinne aus Beteiligungen. Der bereinigte Gewinn lag bei 19,9 Milliarden Renminbi.
Wie sieht die Alibaba Aktienprognose der Analysten aus? Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel nach aktiencheck.de-Vorbericht bei rund 185 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Was belastet die Alibaba Aktie derzeit? Vor allem der negative Free Cashflow, die hohen KI-Investitionen, das schrumpfende Kerngeschäft in China und die Unsicherheit bei Chips und Handelsstreit.
Wann gibt es die nächsten Alibaba-Zahlen? Einen Termin nennen die geprüften Quellen nicht.
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