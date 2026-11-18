Die Alibaba Aktie (Ticker BABA, ISIN US01609W1027; Hongkong 9988) rutscht ungebremst in den Zahlentag. In Hongkong schloss sie am Dienstag mit einem Minus von 5,2 Prozent bei 85,45 Hongkong-Dollar – dem tiefsten Stand seit Januar 2025. In New York notierte der ADR am Dienstagabend um 18:41 Uhr MEZ bei 86,58 Dollar, 4,5 Prozent im Minus. Auch am Mittwoch zählte Alibaba in Hongkong zu den Verlierern im Tech-Index. Auslöser sind neue US-Exportregeln für KI-Rechenzentren. Am Donnerstag folgen die Quartalszahlen. Diese Alibaba Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt, wie günstig die Aktie inzwischen ist und was die Alibaba Aktienprognose jetzt bestimmt.
Alibaba Aktienanalyse: 40 Prozent Minus, Washington zieht die Chip-Schraube an, morgen kommen die Zahlen – Tiefpunkt oder Falle vor dem Zahlentag?
Neue US-Exportregeln für KI-Rechenzentren schicken die Alibaba Aktie auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren, am Donnerstag legt der Konzern Quartalszahlen vor. Unsere Alibaba Aktienanalyse ordnet Auslöser, Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Alibaba Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd., Hangzhou
- Ticker / ISIN
- BABA / US01609W1027 (Hongkong: 9988)
- Kurs Hongkong
- 85,45 HK$ (−5,21 %)
- Börsenwert Hongkong
- rund 1,56 Bio. HK$
- Konzernchef
- Eddie Wu
- Cloud-Umsatz
- 48,4 Mrd. Yuan im Juni-Quartal (+45 %)
- Nächste Zahlen
- 19. November 2026, vor US-Börsenstart
Stand: 17.11.2026, Hongkong-Schluss und NYSE-Kurs vom 17.11.2026
Neue US-Regeln
Washington verlangt Lizenzen für Rechenzentren, die chinesischen Konzernen große KI-Rechenleistung bereitstellen.
Gewinn unter Druck
Im Juni-Quartal brach der Nettogewinn um 75 Prozent ein, der freie Cashflow war deutlich negativ.
Cloud als Lichtblick
Die Cloud-Sparte wuchs um 45 Prozent, KI-Produkte im zwölften Quartal in Folge dreistellig.
Analysten unbeirrt
39 von 41 Analysten raten laut Koyfin zum Kauf, das Kursziel liegt im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie der Kurs.
Der Auslöser
Warum fällt die Alibaba Aktie so stark?
Die neuen Regeln treffen Alibaba an der empfindlichsten Stelle: der Cloud, die zuletzt die gesamte Investmentstory getragen hat.
Am Montag kündigte das Exportkontrollbüro des US-Handelsministeriums eine Übergangsregel an. Sie beschränkt die Lieferung moderner KI-Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Brasilien und Thailand. Vor allem aber brauchen Rechenzentren künftig eine Lizenz, wenn sie Unternehmen mit Hauptsitz in China Rechenleistung oberhalb einer bestimmten Schwelle zur Verfügung stellen. In Kraft tritt die Regel mit der Veröffentlichung im Federal Register am Donnerstag – ausgerechnet am Tag der Alibaba-Zahlen. Alibaba wird nicht namentlich genannt. Doch chinesische Cloud-Anbieter haben sich zuletzt über Rechenzentren in Südostasien Zugang zu Nvidia-Chips verschafft, die sie in China nicht bekommen. Dieser Umweg wird nun deutlich schwieriger.
Dazu kommt die Unsicherheit rund um den APEC-Gipfel in Shenzhen und das geplante Treffen der Präsidenten Trump und Xi. Anleger wissen nicht, ob die Exportregeln Verhandlungsmasse sind oder der Beginn einer neuen Eskalation. Für die Alibaba Aktie, die ohnehin unter enttäuschenden Gewinnen litt, war das zu viel.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Alibaba sein Geld? Handel, Cloud, Schnelllieferung
Alibaba ist Chinas größter Onlinehändler und betreibt mit Taobao und Tmall die führenden Marktplätze des Landes. Dort verdient der Konzern an Werbung und Provisionen der Händler, dem sogenannten Customer Management Revenue. Zweiter Pfeiler ist Alibaba Cloud, Chinas größter Cloud-Anbieter, mit den hauseigenen KI-Modellen der Qwen-Familie. Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende März) setzte die Cloud 158,1 Milliarden Yuan um, ein Plus von 34 Prozent. Drittes Standbein ist der Schnelllieferdienst (Quick Commerce), mit dem Alibaba Meituan und JD.com Konkurrenz macht – mit hohem Wachstum, aber auch hohen Kosten.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Alibaba-Zahlen und wie günstig ist die Alibaba Aktie?
Die jüngsten Zahlen zeigen das Dilemma. Im Juni-Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 268,95 Milliarden Yuan, die Cloud wuchs um 45 Prozent auf 48,4 Milliarden Yuan, der Schnelllieferdienst um 45 Prozent. Doch die Investitionen in KI und Lieferdienste fressen den Gewinn: Das bereinigte EBITA fiel um 30 Prozent, der Nettogewinn um 75 Prozent auf 10,4 Milliarden Yuan. Der bereinigte Gewinn je ADS lag mit 8,52 Yuan klar unter der Erwartung von 10,53 Yuan. Die Investitionen stiegen um 75 Prozent auf 67,7 Milliarden Yuan, der freie Cashflow war mit minus 44,7 Milliarden Yuan negativ. Im August gab Alibaba zudem rund 710 Millionen neue Aktien aus. Ein Polster bleibt: Barmittel und liquide Anlagen von 474,5 Milliarden Yuan.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Juni-Quartal 2026
|Veränderung Quartal
|Umsatz
|1.023,7 Mrd. RMB
|268,95 Mrd. RMB
|+9 %
|Cloud Intelligence
|158,1 Mrd. RMB
|48,4 Mrd. RMB
|+45 %
|Quick Commerce
|78,5 Mrd. RMB
|53,3 Mrd. RMB
|+45 %
|Bereinigtes EBITA
|76,4 Mrd. RMB
|27,3 Mrd. RMB
|−30 %
|Nettogewinn
|102,1 Mrd. RMB
|10,4 Mrd. RMB
|−75 %
|Freier Cashflow
|−46,6 Mrd. RMB
|−44,7 Mrd. RMB
|–
Geschäftsjahr endet am 31. März. Bereinigt = Non-GAAP laut Unternehmen. Werte in Yuan (RMB).
Quelle: Alibaba, Jahresmitteilung vom 12.05.2026 und Quartalsmitteilung (6-K) vom 20.08.2026
Nach dem Kursrutsch ist die Alibaba Aktie auf dem Papier günstig: Das erwartete KGV liegt laut Astrada Advisors bei rund 16, auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 21. Doch die Gewinnschätzungen sind in diesem Jahr mehrfach gesunken – ein niedriges KGV hilft wenig, wenn der Nenner schrumpft. Für das September-Quartal erwarten Analysten laut TipRanks einen bereinigten Gewinn je ADS von 1,63 Dollar bei rund 40,5 Milliarden Dollar Umsatz. Am Optionsmarkt ist laut Bloomberg eine Kursbewegung von etwa 5,7 Prozent in beide Richtungen eingepreist.
|Kennzahl
|Erwartung
|Bereinigter Gewinn je ADS
|1,63 $
|Umsatz
|rund 40,5 Mrd. $
|Eingepreiste Kursbewegung
|rund ±5,7 %
|Erwartetes KGV
|rund 16
Konsens und Optionsmarkt-Erwartung; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TipRanks via CoinCentral (17.11.2026); Bloomberg via TIKR (15.11.2026); Astrada Advisors (15.11.2026)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Alibaba Aktienprognose?
Die Analysten zeigen sich vom Kursrutsch kaum beeindruckt. Laut Koyfin raten 39 von 41 Analysten zum Kauf, je einer zum Halten und zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 184,59 Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs; selbst das niedrigste erfasste Ziel von 95,75 Dollar liegt darüber. Diese Lücke zeigt allerdings auch, wie stark die Kursziele der Entwicklung hinterherhinken. Nach den Zahlen dürften viele Häuser ihre Modelle anpassen. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Alibaba Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch befindet sich die Alibaba Aktie in einem steilen Abwärtstrend. Der ADR notiert weit unter der 50-Tage-Linie (je nach Quelle 104 bis 106 Dollar) und der 200-Tage-Linie (115 bis 123 Dollar). Der Relative-Stärke-Index lag am Dienstag bei knapp 26 – ein Wert, der als deutlich überverkauft gilt und technische Gegenbewegungen begünstigen kann. Als Unterstützungen nennen Chartbeobachter 85,40 und 83,23 Dollar, als erste Widerstände 89,25, 91,42 und 95,27 Dollar. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Alibaba Aktie?
Die Szenarien
Alibaba Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Alibaba Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Erleichterungsrally
Die Zahlen übertreffen die gesenkten Erwartungen, das Management beruhigt beim Thema Rechenleistung, und vom APEC-Gipfel kommen Entspannungssignale. Dann könnte die überverkaufte Aktie die Widerstände zwischen 89 und 95 Dollar testen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Zahlen fallen gemischt aus, die Cloud wächst, der Gewinn bleibt schwach. Die Aktie stabilisiert sich im Bereich zwischen 83 und 91 Dollar.
Szenario 3: Nächste Abwärtswelle
Erneut verfehlte Gewinnziele und Warnungen zu den Folgen der Exportregeln lassen die Unterstützungen bei 85,40 und 83,23 Dollar brechen.
Termine
Was Anleger bei der Alibaba Aktie jetzt beobachten sollten
Bei den Zahlen dürften vor allem das Wachstum der Cloud, die Verluste im Schnelllieferdienst, die Investitionspläne und mögliche Aussagen zu den Folgen der US-Regeln im Fokus stehen. Wichtig sind auch Aktienrückkäufe, die zuletzt kaum noch stattfanden.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktienanalyse
Warum ist die Alibaba Aktie so stark gefallen?
Neue US-Exportregeln erschweren chinesischen Konzernen den Zugang zu KI-Rechenleistung im Ausland. Dazu kommen seit Monaten schwache Gewinne wegen hoher Investitionen in KI und Schnelllieferungen.
Wann legt Alibaba Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor Börsenstart in New York. Die Telefonkonferenz beginnt um 13:00 Uhr MEZ.
Wie günstig ist die Alibaba Aktie?
Das erwartete KGV liegt laut Astrada Advisors bei rund 16. Die Gewinnschätzungen sind 2026 allerdings mehrfach gesunken.
Was sagen Analysten zur Alibaba Aktienprognose?
39 von 41 Analysten raten laut Koyfin zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 184,59 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Was bedeutet die US-Exportregel für Alibaba?
Rechenzentren im Ausland brauchen künftig eine Lizenz, um chinesischen Konzernen große KI-Rechenleistung bereitzustellen. Das kann den Ausbau der Alibaba Cloud außerhalb Chinas bremsen.
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