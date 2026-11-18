Die Analysten zeigen sich vom Kursrutsch kaum beeindruckt. Laut Koyfin raten 39 von 41 Analysten zum Kauf, je einer zum Halten und zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei 184,59 Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs; selbst das niedrigste erfasste Ziel von 95,75 Dollar liegt darüber. Diese Lücke zeigt allerdings auch, wie stark die Kursziele der Entwicklung hinterherhinken. Nach den Zahlen dürften viele Häuser ihre Modelle anpassen. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.