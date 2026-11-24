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Alibaba Aktie: Warum Citi trotz schwächerem Cloud-Ausblick bei "buy" bleibt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:28 2 Min.

Citi kürzt das Alibaba-Kursziel auf 160 USD und sieht nach dem Kursrückgang noch 90,1% Potenzial.

Bild: JinHui CHEN / Unsplash

Alibaba verliert in New York 1,89 USD oder 2,20% auf 84,15 USD. Damit müsste der dort gehandelte Alibaba-Hinterlegungsschein (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker: BABA) um gut 90% steigen, um das neue Kursziel von Citi zu erreichen. Und das, obwohl die Bank ihre Erwartungen an den Aktienkurs bereits deutlich zurückgenommen hat: In ihrer Alibaba-Aktienanalyse vom 20. November senkt Citi das Kursziel von 193 auf 160 USD und bestätigt das Rating "buy". Warum Citi den neuen Cloud-Ausblick für "pragmatisch" hält Ein Wort fällt in der Alibaba-Aktienanalyse von Citi besonders auf: "pragmatisch". So beurteilt die Bank den zurückgenommenen Ausblick für das Cloud-Geschäft angesichts der geänderten Exportbeschränkungen für Hochleistungsrechner. Die Beschränkungen erschweren Alibaba die Planung, wie viel Rechenleistung der Konzern seinen Cloud-Kunden zur Verfügung stellen kann. An den langfristigen Ambitionen im Geschäft mit künstlicher Intelligenz ändere der neue Ausblick aus Sicht von Citi nichts. Auch für die Kürzung um 33 USD nennt Citi einen konkreten Grund: Anleger würden Unternehmen im gesamten Sektor inzwischen niedriger bewerten. Mit dem Kursziel 160 USD setzt die Bank den Wert des Alibaba-Papiers deshalb rund 17,1% niedriger an als zuvor. Das bestätigt sie mit unverändertem Rating "buy". Für Anleger macht der heutige Kursrückgang den Abstand besonders deutlich. Zwischen 84,15 USD und dem Citi-Kursziel von 160 USD liegen 75,85 USD je Hinterlegungsschein. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von 90,1%. Trotz der niedrigeren Bewertung traut Citi Alibaba damit beinahe eine Verdopplung zu. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – falls im Gruppenchat jemand fragt, wie 17% weniger Kursziel und 90% Kurspotenzial zusammenpassen, haben Sie die Rechnung schon parat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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