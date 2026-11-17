Die Reaktion in Hongkong fiel deutlich aus. Neben Alibaba verlor Baidu fast 7 Prozent, Tencent mehr als 3 Prozent, JD.com 2,6 Prozent. Auch KI-Anbieter wie Kuaishou und MiniMax gaben nach. Laut Bloomberg lag das Minus bei Alibaba im Tagesverlauf zeitweise sogar bei 5,6 Prozent.

Auf der anderen Seite standen Chinas Chiphersteller. SMIC und Hua Hong zogen kräftig an, ebenso Cambricon. Die Logik dahinter: Je schwerer der Zugang zu Nvidia-Hardware, desto größer der Druck auf Chinas Konzerne, auf heimische Chips umzusteigen. Der Hang Seng gab zur Mittagszeit laut Reuters um 0,8 Prozent nach, der chinesische Leitindex CSI 300 lag nahezu unverändert.