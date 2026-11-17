Washington dreht den Hahn ein Stück weiter zu – und die Alibaba-Aktie bekommt es als Erste zu spüren. In Hongkong rutschte das Papier am Dienstag um rund 5 Prozent auf etwa 85,7 Hongkong-Dollar. Auslöser sind neue US-Regeln, die Chinas Konzernen den Umweg über ausländische Rechenzentren zu Nvidia-Chips verbauen sollen. Für die Alibaba Aktie (Ticker BABA an der NYSE, 9988 in Hongkong, ISIN des ADR US01609W1027) kommt der Schlag zur Unzeit: Zwei Tage vor den Quartalszahlen trifft er genau das Geschäft, auf das Alibaba seine Zukunft baut – die KI-Cloud.
Alibaba-Aktie: USA kappen Chinas Cloud-Zugang zu KI-Chips – kippt jetzt Alibabas KI-Wette?
Neue US-Regeln zum Fernzugriff auf KI-Chips schicken die Alibaba-Aktie in Hongkong rund 5 Prozent tiefer – zwei Tage vor den Quartalszahlen und dem Trump-Xi-Treffen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Ticker
- BABA (NYSE), 9988 (Hongkong)
- ISIN (ADR)
- US01609W1027
- Kurs Hongkong
- rund 85,7 HK$
- Nächste Zahlen
- 19. November 2026, vor US-Börsenstart
Stand: 17.11.2026, Hongkong-Kurs laut Finwire, Handelsverlauf
Der Aufhänger
Was regelt die neue US-Vorgabe zu KI-Chips genau?
Bisher durften chinesische Firmen bestimmte Spitzenchips aus den USA nicht direkt kaufen. Rechenleistung mieten konnten sie aber – etwa in Rechenzentren in Südostasien. Genau diese Lücke soll jetzt geschlossen werden.
Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Regel vorgelegt, die laut Investing.com als vorläufige Endregel gilt. Danach brauchen Lieferungen bestimmter Hochleistungschips nach Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien künftig eine Exportlizenz. Washington sieht diese Länder als mögliche Umleitungsrouten. Zudem sollen Rechenzentren im Ausland eine Lizenz benötigen, wenn sie in größerem Umfang Rechenleistung an Unternehmen mit Hauptsitz in China liefern. Bestehende Betreiber erhalten laut Investing.com 90 Tage Übergangsfrist. Bloomberg bezeichnet die Vorgabe dagegen als Entwurf. Klar ist: Die Kontrollen wandern von der physischen Lieferung zum Fernzugriff über die Cloud.
Ausgenommen sind laut Investing.com Empfehlungssysteme von Onlinehändlern und sozialen Plattformen. Das Kerngeschäft von Taobao und Tmall ist also nicht direkt betroffen. Getroffen wird vielmehr das Training großer KI-Modelle – und damit die Strategie, mit der sich Alibaba in den vergangenen zwei Jahren neu erfunden hat.
Die Reaktion
Wie stark fällt die Alibaba-Aktie – und wer profitiert?
Die Reaktion in Hongkong fiel deutlich aus. Neben Alibaba verlor Baidu fast 7 Prozent, Tencent mehr als 3 Prozent, JD.com 2,6 Prozent. Auch KI-Anbieter wie Kuaishou und MiniMax gaben nach. Laut Bloomberg lag das Minus bei Alibaba im Tagesverlauf zeitweise sogar bei 5,6 Prozent.
Auf der anderen Seite standen Chinas Chiphersteller. SMIC und Hua Hong zogen kräftig an, ebenso Cambricon. Die Logik dahinter: Je schwerer der Zugang zu Nvidia-Hardware, desto größer der Druck auf Chinas Konzerne, auf heimische Chips umzusteigen. Der Hang Seng gab zur Mittagszeit laut Reuters um 0,8 Prozent nach, der chinesische Leitindex CSI 300 lag nahezu unverändert.
|Aktie
|Veränderung
|Alibaba
|rund –5 %
|Baidu
|fast –7 %
|Tencent
|mehr als –3 %
|JD.com
|–2,6 %
|SMIC
|deutlich im Plus
Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Handelsverlauf, gerundet.
Quelle: Investing.com, Reuters/FMT, Bloomberg via Yahoo Finance; Handelsverlauf
Bereits am Montag hatte die Alibaba-Aktie an der Wall Street nachgegeben, als der Nasdaq-100 im Sog der Chipwerte um mehr als 2,5 Prozent fiel. Nvidia verlor vor seinen Zahlen am Dienstagabend 4,12 Prozent.
Das große Bild
Warum trifft die Chip-Regel die Alibaba Aktie besonders hart?
Alibaba Cloud ist Chinas größter Cloud-Anbieter und der Wachstumsmotor des Konzerns. Im Juni-Quartal stieg der Umsatz der Sparte um 45 Prozent auf 48,4 Milliarden Yuan. Für drei Jahre hat Alibaba 380 Milliarden Yuan für KI und Cloud eingeplant. Mit der Modellfamilie Qwen spielt der Konzern in der ersten Liga der KI-Entwickler mit – erst am Montag stellte er das neue Flaggschiff Qwen4-Max vor.
Doch genau dieses Wachstum hängt an Rechenleistung. Laut Finwire trifft die neue Regel einen Kernpfeiler von Alibabas KI-Expansion. Wenn das Anmieten von Nvidia-Rechenkapazität im Ausland schwieriger wird, steigen die Kosten für das Training großer Modelle. Das könnte die Margen drücken oder das Tempo bremsen.
Die Analysten von Nomura werten den Schritt laut Bloomberg als negativ für Chinas KI-Cloud-Branche: Ein engerer Zugang zu Rechenleistung könne das Training von KI-Modellen beschränken und das Cloud-Wachstum bremsen. Morgan Stanley erwartet laut Reuters eine stärkere Spreizung innerhalb der Branche: Anbieter mit heimischer Chip-Basis gewinnen, Konzerne mit Abhängigkeit von US-Hardware oder Rechenleistung im Ausland tragen mehr Risiko.
Ein negativer Schritt für Chinas KI-Cloud-Branche.
Die Zahlen
Was erwarten Anleger von den Alibaba-Quartalszahlen?
Am Donnerstag, 19. November, legt Alibaba vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum September-Quartal vor. Analysten erwarten laut MarketBeat und TipRanks einen Umsatz von rund 40,3 bis 40,5 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je ADR von rund 1,62 Dollar. Im Fokus steht laut Finwire die Cloud. Gleichzeitig dürften hohe KI-Investitionen und ein schwacher Onlinehandel im Inland auf den Gewinn drücken.
Die Chip-Regel macht den Termin noch wichtiger. Anleger werden genau hinhören, was das Management zu Rechenkapazitäten im Ausland sagt – und wie weit eigene Chips der Tochter T-Head die Abhängigkeit von Nvidia verringern können.
Cloud-Wachstum
Hält das Tempo von zuletzt 45 Prozent, oder bremst der Chipmangel?
Investitionen
Wie viel Geld fließt in Rechenzentren – und wo stehen sie?
Eigene Chips
Was sagt Alibaba zu T-Head und heimischen Alternativen?
Onlinehandel
Wie schwach ist der Konsum in China wirklich?
Die Politik
Was bedeutet das Trump-Xi-Treffen für die Alibaba-Aktie?
Die Regel kommt laut Reuters kurz vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen am Donnerstag. Dort findet am 18. und 19. November der APEC-Gipfel statt. Marktbeobachter Stephen Innes sprach laut dpa-AFX von einer besonders ungünstigen Woche für den Druck auf das Rechenzentrumsgeschäft in Südostasien. Damit fallen am Donnerstag Quartalszahlen und Gipfel auf denselben Tag – ein doppelter Härtetest.
FAQ zur Alibaba Aktie
Warum fällt die Alibaba-Aktie heute? Neue US-Regeln erschweren Chinas Firmen den Zugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland. Das trifft das Cloud-Geschäft.
Welche Länder betrifft die neue Regel? Laut Investing.com und Bloomberg Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien.
Wann legt Alibaba Quartalszahlen vor? Am Donnerstag, 19. November 2026, vor dem US-Börsenstart.
Welche Aktien profitieren? Chinesische Chiphersteller wie SMIC, Hua Hong und Cambricon legten in Hongkong zu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.