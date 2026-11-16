Das Timing hat Symbolkraft. Wenige Tage vor dem Börsengang von Anthropic hat Alibaba am Wochenende sein neues Spitzenmodell Qwen4-Max vorgestellt. Nach Unternehmensangaben soll es komplexe professionelle und wissenschaftliche Aufgaben besser lösen als der Vorgänger – und beim Programmieren sogar führende US-Modelle schlagen. Dazu kommt ein Kampfpreis von 1,50 Dollar je Million eingegebener und 4,50 Dollar je Million ausgegebener Tokens. An der Börse verpufft die Nachricht vorerst: Die Alibaba-Aktie fällt in Frankfurt auf rund 84 Euro und notiert damit nahe ihrem tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Donnerstag legt der Konzern seine Quartalszahlen vor. Es ist der Tag, an dem sich zeigen dürfte, ob Chinas KI-Champion seine Milliardeninvestitionen in Gewinne verwandeln kann.
Alibaba-Aktie: Qwen4-Max fordert die US-KI-Elite heraus – Chinas KI-Showdown am 19. November
Alibaba bringt sein neues Spitzenmodell Qwen4-Max an den Start und wirbt mit Kampfpreisen gegen die US-Konkurrenz. Gleichzeitig drohen schärfere US-Regeln beim Zugang zu KI-Chips, und die Alibaba-Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Donnerstag legt der Konzern Zahlen vor – am selben Tag, an dem Anthropic an die Börse geht. Die große Top-Story: Chancen, Risiken und das große Bild im KI-Wettlauf zwischen China und den USA.
Das Modell
Qwen4-Max: Leistung zum Kampfpreis
Qwen4-Max ist das Flaggschiff der neuen Qwen-Generation. Das Modell verarbeitet bis zu einer Million Tokens auf einmal und ist zunächst über das Abo Token Plan sowie Alibabas eigene Anwendungen wie die Qwen-App und die Programmierumgebung Qoder zugänglich. Bei Programmieraufgaben will Alibaba nach eigenen Angaben besser abschneiden als die Spitzenmodelle der US-Konkurrenz – unabhängig überprüft ist das bislang nicht. Bemerkenswert ist ein weiteres Detail: Laut „South China Morning Post“ hat Alibaba beim Training gezielt Fähigkeiten für Cyberangriffe herausgefiltert, während Anwendungen zur Cyberabwehr erhalten bleiben. Auch Risiken im Bereich chemischer, biologischer und nuklearer Gefahren sollen begrenzt werden.
Die eigentliche Waffe ist aber der Preis. Chinesische Anbieter setzen darauf, mit deutlich günstigeren Modellen Marktanteile zu gewinnen. Für Unternehmen weltweit wird die Frage damit immer drängender, ob sie für Spitzenleistung den Aufpreis der US-Anbieter zahlen oder auf günstigere Alternativen setzen.
Der Gegenwind
Chip-Sperre droht: Washington zielt auf das Nadelöhr
Die Schattenseite: Alibabas KI-Ambitionen hängen an Hochleistungschips, die der Konzern nicht frei kaufen kann. Laut dem Branchendienst The Information arbeitet das US-Handelsministerium an einer Regel, die den Fernzugriff chinesischer KI-Firmen auf leistungsstarke Chips über Rechenzentren im Ausland unterbinden soll, ausgeweitet auf sieben weitere Länder. Reuters berichtete zudem, dass Alibaba Nvidia-Chips über ein Unternehmen in Singapur mietet. Die Alibaba-Aktie brach nach den Berichten in der vergangenen Woche deutlich ein. Die Analysten der Bank of America bestätigten dennoch ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 178 Dollar – eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Der Termin
19. November: Zahlen-Tag mit doppelter Bedeutung
Am Donnerstag, dem 19. November, legt Alibaba vor dem Start des US-Handels die Zahlen zum September-Quartal vor. Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 40,3 bis 40,5 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je ADR von etwa 1,62 Dollar. Im Mittelpunkt steht die Cloud: Im Juni-Quartal wuchs sie um 45 Prozent, Morgan Stanley und Citi erwarten nun 52 bis 55 Prozent. Rückenwind kommt von prominenter Seite – Apple setzt beim Start seiner KI-Funktionen in China auf Alibabas Qwen-Modelle. Am selben Tag wagt der US-Konkurrent Anthropic den Sprung an die Nasdaq. Der Donnerstag wird damit zum direkten Vergleich der KI-Welten in den USA und China.
Das große Bild
Zwei KI-Welten, ein Wettrennen
Der KI-Wettlauf zwischen den USA und China wird an drei Fronten entschieden: Modelle, Chips und Preise.
Bei den Modellen schrumpft der Abstand. Chinesische Anbieter wie Alibaba liefern Systeme, die in einzelnen Disziplinen mit den besten US-Modellen mithalten. Bei den Chips dagegen hat Washington den Hebel in der Hand – jede neue Exportregel trifft den Ausbau der chinesischen Rechenzentren. Und beim Preis setzt China auf Masse: günstige Modelle, offene Varianten, schnelle Verbreitung. Für die Alibaba-Aktie heißt das: Die Technik überzeugt immer mehr, doch die Politik bleibt der größte Unsicherheitsfaktor. Der Shenzhen-Gipfel von Trump, Xi und Putin am Donnerstag könnte auch hier neue Signale senden.
Häufige Fragen zur Alibaba-Aktie
Was ist Qwen4-Max?
Das neue Spitzenmodell aus Alibabas KI-Familie Qwen. Es verarbeitet bis zu eine Million Tokens und kostet 1,50 Dollar je Million Eingabe- und 4,50 Dollar je Million Ausgabe-Tokens.
Wann legt Alibaba Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor Beginn des US-Handels.
Warum fällt die Alibaba-Aktie?
Vor allem wegen Berichten über mögliche neue US-Beschränkungen beim Zugang zu KI-Chips und der allgemeinen Unsicherheit im Technologiesektor nach der Führungskrise bei Nvidia.
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