Alibaba-Aktie: Qwen4-Max fordert die US-KI-Elite heraus – Chinas KI-Showdown am 19. November

Was ist Qwen4-Max?

Das neue Spitzenmodell aus Alibabas KI-Familie Qwen. Es verarbeitet bis zu eine Million Tokens und kostet 1,50 Dollar je Million Eingabe- und 4,50 Dollar je Million Ausgabe-Tokens.

Wann legt Alibaba Quartalszahlen vor?

Am Donnerstag, 19. November 2026, vor Beginn des US-Handels.

Warum fällt die Alibaba-Aktie?

Vor allem wegen Berichten über mögliche neue US-Beschränkungen beim Zugang zu KI-Chips und der allgemeinen Unsicherheit im Technologiesektor nach der Führungskrise bei Nvidia.