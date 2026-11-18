Die Alibaba Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, FSE: AHLA, NYSE: BABA) geht angeschlagen in die Zahlen zum September-Quartal: Am 16. November schloss sie an der NYSE bei 90,62 Dollar (minus 4,03 Prozent), am Dienstag setzte sich der Abwärtstrend laut Berichten fort. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 38 Prozent. Die Alibaba Aktienprognose der Analysten ist dagegen ausgesprochen optimistisch: Laut S&P Global liegt das durchschnittliche Kursziel von 41 Analysten bei 184,59 Dollar – rund das Doppelte des Kurses. Die DZ Bank hat die Aktie gerade von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft (Ziel 140 Dollar). Was treibt die Lücke, und was müssen die Zahlen liefern?
Alibaba Aktie Prognose: Zahlen am Donnerstag, Analysten sehen im Schnitt rund 185 Dollar - Wie viel Cloud-Hoffnung steckt im Kurs nahe 90 Dollar?
Die Alibaba Aktie steht kurz vor den Quartalszahlen auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Alibaba Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt rund doppelt so hoch wie der Kurs. Was Unternehmensziele, Konsens, Kursziele von DZ Bank, Citi, JPMorgan und Barclays sowie Bull-, Base- und Bear-Case bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Limited
- ISIN
- US01609W1027
- Ticker
- BABA (NYSE), 9988 (Hongkong)
- Börsenwert
- rund 230 Mrd. $ (MarketBeat, 16.11.2026)
- Analysten
- 41 laut S&P Global; 39 mit Kaufen oder besser (Yahoo/Benzinga, 16.11.2026)
- Zahlen
- 19.11.2026 vor US-Börsenstart (laut Blockchain.News; Termin vorab prüfen)
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schluss NYSE 16.11.2026; Schluss 17.11. und Vorbörse 18.11. nicht belegt
Zahlen am Donnerstag
Erwartet werden rund 40,5 Milliarden Dollar Umsatz (rund 270 Milliarden Renminbi) und 1,63 bis 1,65 Dollar bereinigter Gewinn je ADS.
Cloud als Hoffnungsträger
Citi erwartet ein Cloud-Wachstum von 52 Prozent auf 60,5 Milliarden Renminbi und eine Marge von 12,5 Prozent.
Konsens: fast einhellig Kaufen
39 von 41 Analysten sagen Kaufen oder besser; Ø-Ziel rund 185 Dollar.
Hohe Investitionen
Der Free Cashflow war im Juni-Quartal mit minus 44,7 Milliarden Renminbi deutlich negativ.
Der Auslöser
Warum steht die Alibaba Aktie vor den Zahlen unter Druck?
Neue Beschränkungen aus den USA und ein schwaches China-Umfeld drücken die Aktie – dabei soll die Cloud-Sparte so stark wachsen wie seit Jahren nicht.
Yahoo Finance schrieb am 16. November von einem Kurs nahe dem Zwei-Jahres-Tief; in Hongkong fiel die Aktie am 17. November um rund 5 Prozent auf 85,6 Hongkong-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2025 (Longbridge). Bloomberg meldete am selben Tag neue US-Beschränkungen für Chinas Zugang zu Rechenleistung, Chipwerte gaben nach. Die genauen Auslöser für den Kursrückgang sind nicht abschließend belegt; klar ist, dass die Bewertung stark auf der Erwartung eines KI-getriebenen Cloud-Booms beruht.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Alibaba sein Geld?
Alibaba betreibt die Handelsplattformen Taobao und Tmall, das Schnelllieferungsgeschäft (Quick Commerce) sowie Alibaba Cloud mit KI-Diensten. Dazu kommen die KI-Labore und Anwendungen rund um die Qwen-Modelle. Im Juni-Quartal stammten 205,9 Milliarden Renminbi des Umsatzes aus dem E-Commerce (plus 4 Prozent), Quick Commerce trug 53,3 Milliarden Renminbi bei (plus 45 Prozent), während die externe Cloud um 45 Prozent wuchs.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Ziele gibt Alibaba für Cloud und KI aus?
Im Quartal bis Juni stieg der Umsatz laut Unternehmen um 9 Prozent auf 269 Milliarden Renminbi, das bereinigte EBITDA fiel um 30 Prozent auf 27,3 Milliarden Renminbi, der Nettogewinn nach GAAP um 75 Prozent auf 10,4 Milliarden Renminbi. Der Free Cashflow war mit minus 44,7 Milliarden Renminbi deutlich negativ, die Investitionen lagen bei 67,7 Milliarden. Alibaba plant über drei Jahre 380 Milliarden Renminbi für KI und Cloud, davon sind rund 190 Milliarden ausgegeben; die Amortisation erwartet das Management in rund drei Jahren. Bis 2030 soll der externe Cloud-Umsatz 100 Milliarden Renminbi erreichen, Quick Commerce soll im Geschäftsjahr 2029 insgesamt profitabel sein. Eine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose gibt das Unternehmen nicht ab.
|Kennzahl
|Erwartung
|Vergleichswert
|Umsatz Quartal
|rund 40,5 Mrd. $ (rund 269,6 Mrd. RMB)
|rund +11 % zum Vorjahr
|Gewinn je ADS (bereinigt)
|1,63–1,65 $
|Vorquartal 1,25 $
|Cloud-Umsatz (Citi)
|60,5 Mrd. RMB, +52 %
|Marge 12,5 % (zuvor 12 %)
|Umsatz Geschäftsjahr 2027
|rund 1,1 Bio. RMB (+9,5 %)
|–
|Umsatz nächstes Jahr
|rund 1,26 Bio. RMB (+12,6 %)
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|5,42 RMB, danach 7,66 RMB (+41 %)
|–
RMB = Renminbi. Konsens laut Blockchain.News/Koyfin (Quartal) und StockAnalysis/S&P Global (Datenstand 13./26.10.2026, Geschäftsjahr endet im März). Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Blockchain.News (17.11.), Yahoo/Koyfin, Citi (14.11.), StockAnalysis
Die Analysten
Wie lautet die Alibaba Aktienprognose der Analysten?
S&P Global zählt 41 Analysten mit einem Durchschnittsziel von 184,59 Dollar; Yahoo/Benzinga nennt 39 Kaufempfehlungen, eine neutrale und eine Verkaufsempfehlung. StockAnalysis weist eine Spanne von 95,76 bis 239,63 Dollar aus (Stand 26. Oktober). MarketBeat erfasst nur 21 Analysten mit einem Ø-Ziel von 183,53 Dollar. Die Verteilung unterscheidet sich je nach Anbieter, der Durchschnitt liegt konsistent bei 184 bis 186 Dollar.
Die jüngsten Urteile: DZ Bank (Analyst Manuel Muehl) stufte die Aktie am 12. November von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und nannte ein Kursziel von 140 Dollar. Citi (Alicia Yap) führt „Buy“ mit 193 Dollar (Anhebung vom 8. Oktober) und bekräftigte die positive Sicht am 14. November. J.P. Morgan (Alex Yao) kürzte am 13. Oktober von 210 auf 200 Dollar bei „Buy“. Barclays (Jiong Shao) bestätigte am 9. Oktober „Buy“ mit 200 Dollar, Jefferies am 8. Oktober „Buy“ mit 192 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|DZ Bank (Manuel Muehl)
|Kaufen (zuvor Halten)
|140 $
|rund +54 %
|12.11.2026
|goldesel.de
|Jefferies
|Buy
|192 $
|rund +112 %
|08.10.2026
|MarketBeat
|Citi (Alicia Yap)
|Buy
|193 $ (zuvor 190 $)
|rund +113 %
|08.10./14.11.2026
|StockAnalysis, Yahoo
|J.P. Morgan (Alex Yao)
|Buy
|200 $ (zuvor 210 $)
|rund +121 %
|13.10.2026
|StockAnalysis
|Barclays (Jiong Shao)
|Buy
|200 $
|rund +121 %
|09.10.2026
|StockAnalysis
|Konsens (Ø)
|Kaufen
|184,59 $
|rund +104 %
|17.11.2026
|S&P Global/Blockchain.News
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 90,62 $ (Schlusskurs NYSE, 16.11.2026), eigene Rechnung; ältere Ziele können überholt sein.
Quelle: Goldesel (DZ Bank), StockAnalysis, MarketBeat, Yahoo/Citi, Blockchain.News
Bewertung
Ist die Alibaba Aktie nach dem Absturz günstig?
Das Trailing-KGV liegt laut MarketBeat bei 22,3, die Marktkapitalisierung bei rund 230 Milliarden Dollar. Ein belegtes Forward-KGV, Dividenden- oder Rückkaufsdaten sowie KGV-Zahlen für JD.com, PDD, Tencent oder Amazon liegen nicht vor. Als Branchenvergleich lässt sich nur Baidu heranziehen: Die KI-Cloud-Infrastruktur wuchs dort um 94 Prozent, der Gesamtumsatz aber sank um 1 Prozent, die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 43 Prozent im Minus (Yahoo, 16. November). Die Sektorstimmung ist also generell schwach.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Alibaba Aktie im Chart?
Laut Blockchain.News (17. November, Kurs 87,56 Dollar) liegt der RSI bei 25,9 und damit im überverkauften Bereich. Die 7-Tage-Linie verläuft bei 93,57 Dollar, die 20-Tage-Linie bei 100,10 Dollar, die 50-Tage-Linie bei 104,16 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 114,83 Dollar. Als Unterstützung gelten 85,40 und 83,23 Dollar, als Widerstand 91,42 und 95,27 Dollar; die untere Bollinger-Band liegt bei 87,50 Dollar. MarketBeat nennt abweichende Linien (106,86 und 123,22 Dollar), die Anbieter rechnen offenbar mit unterschiedlichen Stichtagen.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Alibaba Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|200–239,63 $ (JPMorgan, Barclays, Höchstziel)
|rund +121 % bis +164 %
|Cloud-Wachstum über 50 Prozent, KI-Produkte beschleunigen, Quick-Commerce-Verluste sinken
|Base-Case
|184,59 $ (Ø)
|rund +104 %
|Zahlen im Rahmen, Investitionen zahlen sich in rund drei Jahren aus
|Bear-Case
|95,76 $ (niedrigstes Ziel), 140 $ (DZ Bank)
|rund +6 % bzw. +54 %
|Hohe Investitionen, negativer Cashflow, politische Risiken, schwacher Konsum
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 90,62 $ (16.11.2026). Hoch/Tief laut StockAnalysis (Stand 26.10.2026).
Quelle: StockAnalysis, S&P Global, goldesel.de
Termine
Was Anleger bei der Alibaba Aktie jetzt beobachten sollten
19. November (laut Blockchain.News): Zahlen zum September-Quartal vor US-Börsenstart; ein Citi-Bericht nennt den 18. November – Termin auf der Investor-Relations-Seite prüfen
Im Call: Cloud-Wachstum, Quick-Commerce-Verluste, Investitionen und Cashflow
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll mit Folgen für Wachstumswerte
Danach: mögliche Anpassungen der Kursziele nach dem Kursrutsch
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie Prognose
Wie lautet die Alibaba Aktienprognose der Analysten?
Laut S&P Global liegt das durchschnittliche Kursziel von 41 Analysten bei 184,59 Dollar; 39 empfehlen Kaufen oder mehr (Yahoo/Benzinga, 16.11.2026).
Welches Kursziel nennt die DZ Bank für die Alibaba Aktie?
Die DZ Bank hob die Aktie am 12. November 2026 von „Halten“ auf „Kaufen“ und nannte ein Kursziel von 140 Dollar.
Welche Prognose gibt Alibaba selbst ab?
Eine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose gibt Alibaba nicht ab; das Unternehmen plant 380 Milliarden Renminbi für KI und Cloud über drei Jahre und will bis 2030 rund 100 Milliarden Renminbi externen Cloud-Umsatz erreichen.
Wann legt Alibaba Zahlen vor?
Laut Blockchain.News am 19. November 2026 vor US-Börsenstart; ein Bericht nennt den 18. November – Termin vorab prüfen.
Warum fällt die Alibaba Aktie?
Genannt werden schwache Sektorstimmung, neue US-Beschränkungen bei Rechenleistung und hohe Investitionen; die Ursachen sind nicht abschließend belegt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Kaufen“ und das Kursziel von 140 Dollar der DZ Bank (Analyst Manuel Muehl, 12.11.2026, gemeldet von goldesel.de) sowie Einstufungen von Citi, J.P. Morgan, Barclays und Jefferies wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: DZ Bank, Citi, J.P. Morgan, Barclays, Jefferies. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alibaba Group Holding Limited (BABA): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank (Manuel Muehl) vom 12.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 11:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 11:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank (Manuel Muehl).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.