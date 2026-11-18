Wie lautet die Alibaba Aktienprognose der Analysten?

Laut S&P Global liegt das durchschnittliche Kursziel von 41 Analysten bei 184,59 Dollar; 39 empfehlen Kaufen oder mehr (Yahoo/Benzinga, 16.11.2026).

Welches Kursziel nennt die DZ Bank für die Alibaba Aktie?

Die DZ Bank hob die Aktie am 12. November 2026 von „Halten“ auf „Kaufen“ und nannte ein Kursziel von 140 Dollar.

Welche Prognose gibt Alibaba selbst ab?

Eine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose gibt Alibaba nicht ab; das Unternehmen plant 380 Milliarden Renminbi für KI und Cloud über drei Jahre und will bis 2030 rund 100 Milliarden Renminbi externen Cloud-Umsatz erreichen.

Wann legt Alibaba Zahlen vor?

Laut Blockchain.News am 19. November 2026 vor US-Börsenstart; ein Bericht nennt den 18. November – Termin vorab prüfen.

Warum fällt die Alibaba Aktie?

Genannt werden schwache Sektorstimmung, neue US-Beschränkungen bei Rechenleistung und hohe Investitionen; die Ursachen sind nicht abschließend belegt.