Ist die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) eine der größten Comeback-Chancen im internationalen Technologiesektor oder unterschätzen Anleger die gewaltigen Risiken des chinesischen Internetgiganten? Die renommierte US-Investmentgesellschaft Susquehanna sorgt mit ihrer aktuellen Alibaba-Aktienanalyse vom 23.11.2026 für ein bemerkenswertes Signal. Analyst Shyam Patil hat das Kursziel für Alibaba von 190 auf 145 USD gesenkt, gleichzeitig jedoch das Rating "positive" unverändert bestätigt. Obwohl Susquehanna das Kursziel damit um 23,68 Prozent reduziert, signalisiert die Aktienanalyse weiterhin ein enormes rechnerisches Aufwärtspotenzial. Beim Mittwochsschlusskurs von 86,26 USD an der New York Stock Exchange (NYSE), einem Tagesgewinn von 1,6 Prozent, ergibt sich gegenüber dem neuen Kursziel von 145 USD eine theoretische Kurschance von 68,10 Prozent. Besonders brisant: Während Alibaba im Cloud- und KI-Geschäft beeindruckende Wachstumsraten erzielt und seine operative Profitabilität massiv verbessert, sorgen milliardenschwere Technologieinvestitionen, geopolitische Risiken und ein schwieriges Konsumumfeld für erhebliche Unsicherheit. Steht Alibaba vor einer spektakulären Neubewertung oder droht die vermeintlich günstige Technologieaktie zur gefährlichen Bewertungsfalle zu werden?
Alibaba Aktie: KI-Hoffnungen treffen auf Gewinnrisiken
Winkt Anlegern jetzt die große Aufholjagd?
Susquehanna bleibt optimistisch: Rating "positive" trotz massiver Kurszielsenkung bestätigt
Die aktuelle Alibaba-Aktienanalyse von Shyam Patil enthält zwei unterschiedliche Signale. Einerseits reduziert Susquehanna das Bewertungsziel erheblich. Andererseits hält Shyam Patil an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung des chinesischen Technologiekonzerns fest. Das unveränderte Rating "positive" und das neue Kursziel von 145 USD zeigen, dass der Analyst weiterhin erhebliches Wertsteigerungspotenzial erkennt. Allerdings fällt dieses deutlich geringer aus als zuvor. Angesichts der erheblichen Differenz zwischen Börsenkurs und Kursziel stellt sich die Frage, welche fundamentalen Entwicklungen eine nachhaltige Neubewertung auslösen könnten. Die vollständige Begründung der Kurszielanpassung von Shyam Patil liegt öffentlich nicht vor. Die jüngsten Unternehmenszahlen liefern jedoch zahlreiche Anhaltspunkte für die Einordnung der Alibaba-Aktienanalyse von Susquehanna. Insbesondere das dynamische Cloud-Geschäft, die steigende operative Profitabilität und die hohen Investitionsanforderungen im KI-Bereich dürften für die zukünftige Bewertung entscheidend sein.
Alibaba überrascht mit beeindruckendem Gewinnsprung
Die am 19. November 2026 veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigen eine bemerkenswerte Verbesserung der operativen Ertragskraft. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 10 Prozent auf 271,52 Milliarden Yuan beziehungsweise 40,50 Milliarden USD. Das operative Ergebnis stieg von 5,37 auf 29,12 Milliarden Yuan, was einem Zuwachs von 443 Prozent entspricht. Das bereinigte EBITA verbesserte sich um 260 Prozent auf 32,64 Milliarden Yuan. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich um 92 Prozent auf 19,91 Milliarden Yuan. Der bereinigte verwässerte Gewinn je American Depositary Share (ADS) kletterte um 86 Prozent auf 8,10 Yuan beziehungsweise 1,21 USD. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Alibaba inzwischen erhebliche Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner Profitabilität erzielt. Allerdings sollten Anleger zwischen nachhaltigen operativen Verbesserungen und dem zusätzlichen Einfluss von Bewertungsgewinnen aus Unternehmensbeteiligungen unterscheiden.
KI-Boom bei Alibaba: Cloud-Umsatz explodiert um 53 Prozent
Das wohl stärkste fundamentale Argument für Alibaba liefert derzeit das Geschäft mit künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing. Der Umsatz des Geschäftsbereichs AI Cloud and Compute Services stieg im Septemberquartal um 53 Prozent auf 60,97 Milliarden Yuan beziehungsweise 9,09 Milliarden USD. Die Erlöse mit externen Kunden wuchsen sogar um 64 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der wiederkehrenden Cloud-Umsätze mit externen Kunden, die um 67 Prozent zulegten. Gleichzeitig verzeichnete Alibaba bei KI-bezogenen Produkten bereits das dreizehnte Quartal in Folge dreistellige prozentuale Umsatzwachstumsraten. Das bereinigte EBITA des Cloud-Geschäfts erhöhte sich um 121 Prozent auf 8,84 Milliarden Yuan. Die entsprechende Ergebnismarge erreichte 14,5 Prozent. Damit gelingt Alibaba zunehmend die wirtschaftliche Verwertung seiner KI-Investitionen. Für die fundamentale Einordnung der Alibaba-Aktienanalyse von Susquehanna mit dem Rating "positive" und dem Kursziel von 145 USD ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung.
Alibaba-Chef Eddie Wu setzt auf die nächste Stufe der KI-Revolution
Alibaba verfolgt eine umfassende Technologiestrategie, die von eigenen Halbleitern über Cloud-Infrastruktur bis hin zu großen Sprachmodellen und intelligenten Softwareagenten reicht. Vorstandsvorsitzender Eddie Wu erklärte anlässlich der Quartalszahlen: "Wir werden unsere umfassende KI-Technologieplattform weiterhin durch technologische Innovationen voranbringen." Mit den KI-Modellen der Qwen-Familie besitzt Alibaba eine wichtige Grundlage für die Entwicklung zusätzlicher kommerzieller Anwendungen. Das Unternehmen könnte künftig verstärkt von der Integration künstlicher Intelligenz in Unternehmenssoftware, industrielle Prozesse, Finanzdienstleistungen und den Onlinehandel profitieren. Eine erfolgreiche Verknüpfung dieser Anwendungen mit dem Cloud-Angebot würde zusätzliche Möglichkeiten für wiederkehrende Umsätze eröffnen. Aus redaktioneller Sicht könnte sich Alibaba dadurch langfristig von einem überwiegend auf den Onlinehandel ausgerichteten Unternehmen zu einem wesentlich stärker technologisch geprägten Konzern entwickeln.
Die Schattenseite des KI-Booms: Milliardenverluste und steigende Investitionen
So beeindruckend die Wachstumszahlen von Alibaba Cloud ausfallen, so erheblich bleiben die finanziellen Herausforderungen. Nach aktuellen Medienberichten beliefen sich die Verluste der KI-Forschungsaktivitäten im jüngsten Quartal auf rund 10,5 Milliarden Yuan. Damit überstiegen sie sogar das bereinigte operative Ergebnis des Cloud-Geschäfts. Gleichzeitig erhöhten sich die Investitionsausgaben des Gesamtkonzerns um rund 60 Prozent auf etwa 7,5 Milliarden USD. Der Aufbau leistungsfähiger Rechenzentren, die Entwicklung eigener KI-Chips und das Training immer komplexerer Sprachmodelle verschlingen gewaltige Summen. Für die Aktionäre stellt sich deshalb die entscheidende Frage, wann aus dem Technologiewettlauf nachhaltig steigende freie Cashflows entstehen. Diese Unsicherheit ist bei der Bewertung des von Shyam Patil bestätigten Ratings "positive" zu berücksichtigen. Das außergewöhnliche Wachstum allein garantiert nicht, dass Alibaba seine milliardenschweren Investitionen mit attraktiven Kapitalrenditen zurückverdienen kann.
Onlinehandel: Alibabas traditionelles Kerngeschäft verliert an Dynamik
Während das Cloud-Geschäft floriert, zeichnet das traditionelle chinesische E-Commerce-Geschäft ein wesentlich differenzierteres Bild. Der Umsatz in diesem Teilbereich verringerte sich im Septemberquartal um 5 Prozent auf 98,50 Milliarden Yuan. Auch die wichtigen Erlöse aus dem Kundenmanagement, zu denen unter anderem Werbeeinnahmen und Plattformdienstleistungen zählen, sanken um 5 Prozent. Bereinigt um die Auswirkungen eines Förderprogramms für Geschäftspartner wäre diese Kennzahl um 1 Prozent gestiegen. Alibaba sieht sich weiterhin einem intensiven Wettbewerb durch JD.com, PDD Holdings und andere chinesische Internetplattformen ausgesetzt. Preissensible Verbraucher und ein anspruchsvolles Konsumumfeld erhöhen den Druck auf die Händler. Sollte das traditionelle Kerngeschäft längerfristig stagnieren, müsste Alibaba einen entsprechend größeren Teil seines zukünftigen Wachstums aus dem Cloud- und KI-Geschäft generieren.
Quick Commerce: Alibaba macht Fortschritte im milliardenschweren Lieferdienstgeschäft
Ein ermutigendes Signal liefert das chinesische Schnellliefergeschäft. Die entsprechenden Umsätze stiegen im jüngsten Quartal um 22 Prozent auf 58,76 Milliarden Yuan. Gleichzeitig gelang es Alibaba nach eigenen Angaben, die Verluste in diesem Geschäftsbereich erheblich zu reduzieren, ohne Marktanteile einzubüßen. Das bereinigte EBITA der gesamten Alibaba E-Commerce Group verbesserte sich um 243 Prozent auf 38,85 Milliarden Yuan. Damit zeigen die Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz zunehmend Wirkung. Sollte Alibaba seine Schnelllieferdienste nachhaltig profitabel betreiben können, würde ein bisher kapitalintensiver Wettbewerbsbereich perspektivisch zu einem zusätzlichen Ertragstreiber. Allerdings bleibt insbesondere die Konkurrenz durch Meituan und JD.com eine erhebliche Herausforderung. Ein erneuter Subventions- und Preiskampf könnte die erzielten Fortschritte schnell wieder gefährden.
Eigene KI-Chips: Wird Alibaba unabhängiger von amerikanischer Technologie?
Ein besonders spannender Aspekt der Alibaba-Strategie ist der Ausbau der eigenen Halbleiterentwicklung. Die Konzerntochter T-Head hat mit dem Zhenwu V900 einen neuen Prozessor vorgestellt, der für KI-Training und die Ausführung von KI-Modellen entwickelt wurde. Die kommerzielle Markteinführung ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Angesichts verschärfter amerikanischer Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Halbleiter könnte die Entwicklung eigener Prozessoren für Alibaba von wachsender strategischer Bedeutung sein. Eine größere technologische Unabhängigkeit könnte langfristig die Versorgungssicherheit verbessern und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Allerdings ist die Entwicklung wettbewerbsfähiger Hochleistungshalbleiter technisch anspruchsvoll und kapitalintensiv. Ob Alibaba damit die Einschränkungen beim Zugang zu führenden internationalen Technologien tatsächlich kompensieren kann, bleibt abzuwarten.
Internationales Geschäft und geopolitische Risiken bleiben Belastungsfaktoren
Die internationalen Handelsaktivitäten von Alibaba stehen ebenfalls vor Herausforderungen. Der Umsatz im internationalen E-Commerce-Geschäft verringerte sich im Septemberquartal um 8 Prozent auf 25,72 Milliarden Yuan. Insbesondere AliExpress litt unter den Auswirkungen der europäischen Zollreform, während Trendyol einen positiven Gegenimpuls lieferte. Darüber hinaus stellen die politischen Spannungen zwischen den USA und China ein anhaltendes Bewertungsrisiko dar. Exportbeschränkungen, handelspolitische Konflikte, regulatorische Eingriffe und Unsicherheiten hinsichtlich grenzüberschreitender Kapitalanlagen können die Börsenbewertung chinesischer Technologieunternehmen erheblich beeinflussen. Anleger sollten zudem die Besonderheiten der gesellschaftsrechtlichen Struktur von Alibaba und der in New York gehandelten Hinterlegungsscheine berücksichtigen. Selbst bei einer überzeugenden operativen Entwicklung könnte ein dauerhafter geopolitischer Risikoabschlag die Annäherung an das Susquehanna-Kursziel von 145 USD erschweren.
Fazit der Alibaba-Aktienanalyse: 68 Prozent Kurspotenzial trifft auf gewaltige Risiken
Die Alibaba-Aktienanalyse von Susquehanna vom 23.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal. Analyst Shyam Patil senkt das Kursziel von 190 auf 145 USD, bestätigt jedoch das Rating "positive". Beim Mittwochsschlusskurs von 86,26 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 68,10 Prozent. Für Alibaba sprechen das dynamische Cloud-Wachstum, die zunehmende Monetarisierung künstlicher Intelligenz und die erheblich verbesserte operative Profitabilität. Gegen die Aktie sprechen die hohen KI-Investitionen, der intensive Wettbewerb im Onlinehandel, geopolitische Unsicherheiten und die Herausforderungen bei der nachhaltigen Cashflow-Generierung. Sollte Alibaba seine technologische Stärke zunehmend in profitable, wiederkehrende Umsätze umwandeln, könnte sich eine erhebliche Neubewertung ergeben. Das von Shyam Patil bestätigte Rating "positive" eröffnet eine optimistische Perspektive, während die deutliche Kurszielsenkung von Susquehanna gleichzeitig zur Vorsicht mahnt. Alibaba besitzt das technologische Potenzial für ein außergewöhnliches Börsen-Comeback – entscheidend bleibt, wie viel Gewinn am Ende der milliardenschweren KI-Revolution tatsächlich bei den Aktionären ankommt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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