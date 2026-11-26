Die Alibaba-Aktienanalyse von Susquehanna vom 23.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal. Analyst Shyam Patil senkt das Kursziel von 190 auf 145 USD, bestätigt jedoch das Rating "positive". Beim Mittwochsschlusskurs von 86,26 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 68,10 Prozent. Für Alibaba sprechen das dynamische Cloud-Wachstum, die zunehmende Monetarisierung künstlicher Intelligenz und die erheblich verbesserte operative Profitabilität. Gegen die Aktie sprechen die hohen KI-Investitionen, der intensive Wettbewerb im Onlinehandel, geopolitische Unsicherheiten und die Herausforderungen bei der nachhaltigen Cashflow-Generierung. Sollte Alibaba seine technologische Stärke zunehmend in profitable, wiederkehrende Umsätze umwandeln, könnte sich eine erhebliche Neubewertung ergeben. Das von Shyam Patil bestätigte Rating "positive" eröffnet eine optimistische Perspektive, während die deutliche Kurszielsenkung von Susquehanna gleichzeitig zur Vorsicht mahnt. Alibaba besitzt das technologische Potenzial für ein außergewöhnliches Börsen-Comeback – entscheidend bleibt, wie viel Gewinn am Ende der milliardenschweren KI-Revolution tatsächlich bei den Aktionären ankommt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.