Die Alibaba-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Der jüngste Kursrückgang auf 81,08 USD zeigt, wie skeptisch Anleger die Perspektiven des chinesischen Technologiekonzerns derzeit beurteilen. Gleichzeitig liefert die Alibaba-Aktienanalyse von Freedom Broker ein bemerkenswert positives Signal. Analyst Roman Lukianchikov senkt das Kursziel zwar von 200 auf 180 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Daraus ergibt sich gegenüber dem aktuellen Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 122 Prozent. Die zentrale Stärke von Alibaba liegt nach Einschätzung von Freedom Broker im Cloud-Geschäft, das von der kräftig steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitiert. Das Umsatzwachstum von 53 Prozent im KI-Cloud- und Computing-Bereich und die deutliche Verbesserung der Profitabilität unterstreichen diese Perspektive. Auch die Entwicklung eigener KI-Modelle und Halbleiter könnte langfristig zusätzliche Chancen eröffnen. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Der Wettbewerb im Onlinehandel, hohe KI-Investitionen, geopolitische Unsicherheiten und die wirtschaftliche Entwicklung Chinas könnten die Geschäftsentwicklung belasten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Alibaba seine technologischen Fortschritte in nachhaltig steigende Gewinne und freie Cashflows umwandeln kann. Roman Lukianchikov von Freedom Broker bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 180 USD optimistisch, reduziert jedoch seine Erwartungen gegenüber der bisherigen Bewertung. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Alibaba besitzt erhebliches langfristiges Potenzial, doch der Weg zu einer möglichen Verdopplung des Aktienkurses dürfte alles andere als risikolos sein.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.