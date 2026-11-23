Die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, FSE: AHLA, NYSE: BABA) steht unter massivem Druck, doch ausgerechnet jetzt sieht Freedom Broker eine spektakuläre Kursperspektive! Nach einem weiteren Kursrutsch um 2,7 Prozent beendete der chinesische Internetgigant den Freitagshandel an der New York Stock Exchange bei lediglich 81,08 USD. Während Anleger über die Zukunft des chinesischen Onlinehandels, die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und den internationalen Technologiewettbewerb diskutieren, bleibt Analyst Roman Lukianchikov bemerkenswert optimistisch. In seiner Alibaba-Aktienanalyse vom 20. November 2026 senkt Freedom Broker zwar das Kursziel von 200 auf 180 USD, bestätigt aber gleichzeitig das Rating "buy". Das Ergebnis ist außergewöhnlich: Gegenüber dem jüngsten Schlusskurs sieht Roman Lukianchikov ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 122 Prozent! Doch warum reduziert Freedom Broker seine Erwartungen, wenn die Aktie angeblich so viel Potenzial besitzt? Und könnte ausgerechnet der KI-Boom Alibaba aus seiner Börsenkrise befreien?
Alibaba Aktie: KI-Hoffnung gegen China-Risiko
Freedom Broker sieht trotz Kurszielsenkung Potenzial
Alibaba-Aktienanalyse: Roman Lukianchikov bleibt trotz Kurszielsenkung optimistisch
Die aktuelle Alibaba-Aktienanalyse von Freedom Broker liefert eine bemerkenswerte Mischung aus Vorsicht und Zuversicht. Analyst Roman Lukianchikov reduziert das Kursziel von 200 auf 180 USD, was einer Senkung um 10 Prozent entspricht. Gleichzeitig bestätigt Roman Lukianchikov das Rating "buy". Der Analyst bewertet die jüngsten Quartalszahlen von Alibaba als gemischt. Besonders positiv beurteilt Freedom Broker jedoch das Cloud-Geschäft, das angesichts der starken Nachfrage nach Dienstleistungen rund um künstliche Intelligenz weiterhin den wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns darstellt. Damit wird deutlich, worauf sich die Investmentthese von Roman Lukianchikov konzentriert: Alibaba muss nicht ausschließlich auf eine Erholung des traditionellen Onlinehandels setzen, sondern könnte zunehmend von seiner Position als Anbieter moderner KI- und Cloud-Infrastruktur profitieren. Die Reduzierung auf das Kursziel 180 USD zeigt allerdings, dass Freedom Broker die Chancen inzwischen vorsichtiger bewertet. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen, weil der Analyst trotz der gesenkten Erwartungen eine erhebliche Differenz zwischen Börsenkurs und geschätztem Unternehmenswert sieht.
Freedom Broker: Warum die Alibaba-Zahlen ein gemischtes Bild liefern
Die jüngsten Quartalszahlen erklären, weshalb Roman Lukianchikov von Freedom Broker nicht uneingeschränkt begeistert ist. Alibaba steigerte den Konzernumsatz im Quartal bis Ende September 2026 um 10 Prozent auf 271,52 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 40,50 Milliarden USD. Das ist ein solides Wachstum für einen Konzern dieser Größenordnung. Gleichzeitig verlief die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich. Während die Cloud- und KI-Aktivitäten kräftig expandierten, blieb das traditionelle Handelsgeschäft vergleichsweise verhalten. Die Umsätze aus dem Kundenmanagement gingen um 5 Prozent zurück, wobei das Unternehmen auf Belastungen durch ein neues Förderprogramm für Händler verwies. Auf vergleichbarer Grundlage hätte sich ein leichtes Wachstum von 1 Prozent ergeben. Positiv entwickelte sich dagegen das bereinigte operative Ergebnis. Das bereinigte EBITA stieg um 260 Prozent auf 32,64 Milliarden Yuan. Für die Alibaba-Aktienanalyse von Freedom Broker ergibt sich daraus eine zentrale Erkenntnis: Der Konzern macht erhebliche Fortschritte, doch nicht alle Geschäftsbereiche wachsen gleichermaßen überzeugend. Roman Lukianchikov hält deshalb am Rating "buy" fest, reduziert jedoch das Kursziel auf 180 USD.
Alibaba Cloud: Das wichtigste Argument für das Rating "buy"
Das Cloud-Geschäft steht im Mittelpunkt der positiven Einschätzung von Freedom Broker. Alibaba erzielte im Quartal bis Ende September 2026 mit seinen KI-Cloud- und Computing-Dienstleistungen einen Umsatz von 60,97 Milliarden Yuan. Das entspricht einem Wachstum von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender entwickelte sich das Geschäft mit externen Kunden, dessen Erlöse um 64 Prozent zulegten. Die wiederkehrenden Umsätze mit externen Kunden erhöhten sich sogar um 67 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark die Nachfrage nach Rechenkapazitäten und KI-Anwendungen inzwischen wächst. Für Roman Lukianchikov von Freedom Broker ist das Cloud-Geschäft deshalb der wichtigste Wachstumsmotor von Alibaba. Die Entwicklung ist besonders relevant, weil moderne KI-Anwendungen erhebliche Rechenleistungen benötigen. Unternehmen investieren zunehmend in leistungsfähige Infrastruktur, um eigene KI-Modelle zu entwickeln oder bestehende Anwendungen einzusetzen. Alibaba könnte von diesem Trend langfristig profitieren. Allerdings bleibt der Wettbewerb mit anderen großen Technologieunternehmen intensiv. Das Rating "buy" und das Kursziel 180 USD spiegeln das Vertrauen von Freedom Broker in die langfristigen Möglichkeiten wider, ohne die Herausforderungen des Marktes auszublenden.
KI-Geschäft explodiert: Alibaba meldet dreizehntes Wachstumsquartal in Folge
Besonders spektakulär ist die Entwicklung der KI-bezogenen Produkte. Alibaba verzeichnete im Septemberquartal bereits zum dreizehnten Mal in Folge ein dreistelliges prozentuales Umsatzwachstum in diesem Bereich. Das zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Technologien nicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist, sondern inzwischen einen wesentlichen Bestandteil des Geschäftsmodells bildet. Für die Alibaba-Aktie könnte diese Entwicklung langfristig von erheblicher Bedeutung sein. Denn während das traditionelle Handelsgeschäft von Konsumstimmung und Wettbewerb beeinflusst wird, eröffnet der Ausbau von KI-Dienstleistungen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Alibaba bietet nicht nur Rechenkapazitäten an, sondern entwickelt auch eigene KI-Modelle und Anwendungen. Dadurch entsteht eine technologische Plattform, die unterschiedliche Kundengruppen ansprechen kann. Für Freedom-Broker-Analyst Roman Lukianchikov ist die starke Nachfrage nach KI-Dienstleistungen ein zentrales Argument für die weiterhin positive Alibaba-Aktienanalyse. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass hohe Wachstumsraten allein noch keine dauerhaft attraktiven Renditen garantieren. Entscheidend bleibt, wie profitabel sich die entsprechenden Dienstleistungen langfristig anbieten lassen.
Alibaba Cloud: Die Profitabilität verbessert sich dramatisch
Neben dem kräftigen Umsatzwachstum liefert das Cloud-Geschäft auch bei der Profitabilität wichtige Fortschritte. Das bereinigte EBITA des Cloud-Segments stieg im Septemberquartal um 121 Prozent auf 8,84 Milliarden Yuan. Die entsprechende Marge erreichte 14,5 Prozent. Damit zeigt Alibaba, dass sich die steigende Nachfrage nach KI- und Cloud-Dienstleistungen zunehmend in wirtschaftliche Erträge umwandeln lässt. Für die Bewertung der Alibaba-Aktie ist diese Entwicklung entscheidend. Investoren wollen nicht nur steigende Umsätze sehen, sondern auch den Nachweis, dass sich die enormen Investitionen in Rechenzentren, Halbleiter und Software wirtschaftlich auszahlen. Genau hier liefert Alibaba positive Signale. Allerdings stehen den Cloud-Gewinnen hohe Aufwendungen für KI-Forschung und die Entwicklung eigener Modelle gegenüber. Der wirtschaftliche Erfolg des gesamten KI-Ökosystems hängt deshalb nicht allein von den Gewinnen des Cloud-Segments ab. Freedom Broker sieht in der Cloud-Sparte dennoch den wichtigsten Wachstumstreiber. Roman Lukianchikov hält deshalb am Rating "buy" fest, obwohl er das Kursziel von 200 auf 180 USD reduziert.
Qwen4-Max: Alibaba greift im globalen KI-Wettbewerb an
Alibaba investiert massiv in die Entwicklung eigener KI-Modelle. Am 16. November 2026 stellte der Konzern Qwen4-Max vor, ein neues Modell für komplexe Arbeitsaufgaben, kreative Anwendungen und Forschungsprozesse. Damit unterstreicht Alibaba seine Ambitionen, nicht nur Rechenkapazitäten bereitzustellen, sondern auch bei der Entwicklung leistungsfähiger KI-Anwendungen eine bedeutende Rolle zu spielen. Besonders interessant ist die Verbindung zwischen eigenen KI-Modellen und dem Cloud-Geschäft. Wenn Unternehmen KI-Anwendungen auf der Infrastruktur von Alibaba einsetzen, könnte dies zusätzliche Nachfrage nach Rechenleistung erzeugen. Gleichzeitig kann Alibaba seine Technologien innerhalb des eigenen Handelsökosystems nutzen, beispielsweise zur Unterstützung von Händlern, zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Verbesserung digitaler Dienstleistungen. Für die Alibaba-Aktie eröffnet sich dadurch eine langfristige Wachstumsperspektive. Allerdings ist die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle mit hohen Kosten verbunden. Zudem konkurriert Alibaba mit international führenden Technologieunternehmen und zahlreichen chinesischen Anbietern. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob aus technologischen Fortschritten dauerhaft attraktive Gewinne entstehen.
Eigene KI-Chips: Kann Alibaba unabhängiger von US-Technologie werden?
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der KI-Strategie ist die Entwicklung eigener Halbleiter. Alibaba hat mit dem Zhenwu V900 einen neuen KI-Chip für Training und Inferenz vorgestellt. Die kommerzielle Markteinführung ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Dieser Schritt könnte strategisch bedeutsam werden, weil der Zugang zu leistungsfähigen KI-Halbleitern zunehmend von geopolitischen Entwicklungen und Exportbeschränkungen beeinflusst wird. Eigene Chips könnten Alibaba langfristig dabei unterstützen, seine technologische Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren. Allerdings ist die Entwicklung konkurrenzfähiger Halbleiter äußerst anspruchsvoll. Entscheidend sind nicht nur die Leistungsfähigkeit der Chips, sondern auch die Verfügbarkeit geeigneter Fertigungskapazitäten, die Softwareunterstützung und die Wirtschaftlichkeit im praktischen Einsatz. Für die Alibaba-Aktienanalyse von Freedom Broker ist das starke Wachstum der KI-Dienstleistungen ein wichtiges Argument. Die eigenen Halbleiter könnten diese Strategie ergänzen, ihr kommerzieller Erfolg muss sich jedoch erst beweisen.
Alibaba-Aktie: Warum der traditionelle Onlinehandel weiterhin wichtig bleibt
Bei aller Begeisterung für künstliche Intelligenz bleibt das Handelsgeschäft eine zentrale Säule von Alibaba. Plattformen wie Taobao und Tmall verfügen über eine enorme Reichweite im chinesischen Onlinehandel. Sie verbinden Händler, Marken und Verbraucher und bilden damit die Grundlage eines umfangreichen digitalen Ökosystems. Allerdings ist der Wettbewerb in China intensiv. Neue Handelsmodelle, aggressive Preisstrategien und veränderte Konsumgewohnheiten können die Profitabilität belasten. Im jüngsten Quartal zeigte sich eine gemischte Entwicklung. Während die Umsätze aus dem Kundenmanagement unter Druck standen, verbesserte sich die Profitabilität im chinesischen E-Commerce-Geschäft deutlich. Dazu trug insbesondere die Verringerung der Verluste im Schnellliefergeschäft bei. Für die Alibaba-Aktie ist dies ein wichtiger Fortschritt. Ein profitableres Handelsgeschäft kann finanzielle Mittel bereitstellen, die für Investitionen in Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz benötigt werden. Gleichzeitig muss Alibaba seine Marktposition gegen starke Wettbewerber verteidigen. Freedom Broker sieht deshalb zwar erhebliches Potenzial, doch die Herausforderungen im Kerngeschäft bleiben ein wichtiger Risikofaktor.
Schnellliefergeschäft: Weniger Verluste könnten die Gewinne antreiben
Ein bedeutender Faktor für die verbesserte operative Entwicklung ist das Schnellliefergeschäft. Alibaba investierte in den vergangenen Jahren erheblich in schnelle Zustellangebote, um seine Wettbewerbsposition im chinesischen Handel zu stärken. Solche Geschäftsmodelle können jedoch hohe Kosten verursachen, insbesondere wenn Unternehmen mit Rabatten und Subventionen um Marktanteile kämpfen. Im Septemberquartal gelang es Alibaba, die Verluste in diesem Bereich deutlich zu reduzieren und gleichzeitig seine Marktposition zu behaupten. Diese Entwicklung unterstützte die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses. Für Anleger ist das ein positives Signal, weil sich daraus eine höhere Profitabilität des gesamten Handelsgeschäfts ergeben könnte. Allerdings bleibt offen, wie nachhaltig die Verbesserung ist. Sollte der Wettbewerb erneut intensiver werden, könnten zusätzliche Marketingausgaben und Preisnachlässe erforderlich sein. Für Roman Lukianchikov von Freedom Broker ist die gemischte Entwicklung der Quartalszahlen deshalb nachvollziehbar: Während einzelne Geschäftsbereiche deutlich effizienter werden, bleiben die strukturellen Herausforderungen des chinesischen Onlinehandels bestehen.
Alibaba-Gewinne steigen kräftig – doch nicht alles ist operatives Wachstum
Die jüngsten Ergebniszahlen fallen auf den ersten Blick spektakulär aus. Alibaba meldete für das Septemberquartal einen Nettogewinn von rund 64,42 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 213 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich. Allerdings sollten Anleger die verschiedenen Ergebniskennzahlen sorgfältig unterscheiden. Der ausgewiesene Nettogewinn kann durch Bewertungseffekte, Beteiligungsergebnisse und andere nicht unmittelbar operative Faktoren beeinflusst werden. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei rund 19,91 Milliarden Yuan und stieg damit um 92 Prozent. Diese Entwicklung zeigt ebenfalls eine deutliche Verbesserung, fällt jedoch weniger spektakulär aus als der Anstieg des ausgewiesenen Nettogewinns. Für die Alibaba-Aktie ist entscheidend, ob sich die operative Ertragskraft nachhaltig verbessert. Das Cloud-Geschäft liefert hierfür positive Anzeichen, während die Investitionen in KI-Forschung und Infrastruktur weiterhin hohe Mittel beanspruchen. Die Aktienanalyse von Freedom Broker berücksichtigt damit ein Unternehmen, das zwar starke Wachstumsimpulse besitzt, aber noch erhebliche Investitions- und Wettbewerbsrisiken bewältigen muss.
Freedom Broker: Warum das Kursziel trotzdem von 200 auf 180 USD sinkt
Die Reduzierung des Kursziels um 10 Prozent ist ein wichtiger Bestandteil der Alibaba-Aktienanalyse. Roman Lukianchikov von Freedom Broker bestätigt zwar das Rating "buy", senkt aber seine Zielbewertung von 200 auf 180 USD. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der Studie nennt die gemischten Quartalszahlen und die starke Nachfrage nach KI-Dienstleistungen, liefert jedoch keine vollständige Aufschlüsselung der Bewertungsänderung. Deshalb lässt sich nicht eindeutig feststellen, welche einzelnen Annahmen Roman Lukianchikov angepasst hat. Grundsätzlich können Veränderungen bei Wachstumserwartungen, Margen, Investitionsausgaben oder Bewertungsmultiplikatoren zu einer niedrigeren Zielbewertung führen. Wichtig ist jedoch: Auch nach der Senkung liegt das Kursziel 180 USD noch erheblich über dem aktuellen Börsenkurs. Freedom Broker bleibt damit optimistisch, beurteilt die langfristigen Perspektiven aber vorsichtiger als zuvor. Für Anleger ist dies ein Hinweis darauf, dass selbst eine positive Aktienanalyse nicht mit einer uneingeschränkt verbesserten fundamentalen Einschätzung gleichzusetzen ist.
Alibaba-Aktie: Die größten Chancen für Anleger
Die erste große Chance liegt im dynamisch wachsenden Cloud-Geschäft. Mit einem Umsatzplus von 53 Prozent zeigt Alibaba, dass die Nachfrage nach KI- und Computing-Dienstleistungen erheblich zunimmt. Zweitens verbessert sich die Profitabilität der Cloud-Sparte deutlich. Drittens eröffnet die Entwicklung eigener KI-Modelle und Halbleiter langfristige strategische Möglichkeiten. Viertens könnte die Verringerung der Verluste im Schnellliefergeschäft die Profitabilität des traditionellen Handelsgeschäfts stärken. Fünftens verfügt Alibaba über eine umfangreiche Kundenbasis und etablierte digitale Plattformen. Sechstens könnte eine Verbesserung der chinesischen Konsumstimmung das Handelsgeschäft unterstützen. Siebtens bietet der erhebliche Abstand zwischen aktuellem Börsenkurs und dem Kursziel 180 USD von Freedom Broker rechnerisch beträchtliches Potenzial. Für Analyst Roman Lukianchikov bleibt insbesondere die Cloud-Sparte der entscheidende Wachstumstreiber. Das Rating "buy" signalisiert, dass Freedom Broker die langfristigen Chancen trotz der jüngsten Kurszielsenkung positiv bewertet.
Die größten Risiken: Was gegen die Alibaba-Aktie spricht
Den erheblichen Chancen stehen bedeutende Risiken gegenüber. Besonders wichtig ist der intensive Wettbewerb im chinesischen Onlinehandel. Preisnachlässe und hohe Marketingausgaben können die Profitabilität belasten. Zweitens erfordert der Ausbau der KI-Infrastruktur enorme Investitionen. Sollten die wirtschaftlichen Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies den freien Cashflow beeinträchtigen. Drittens bestehen geopolitische Risiken, insbesondere durch amerikanische Exportbeschränkungen für leistungsfähige Halbleiter. Viertens kann die chinesische Wirtschaftsentwicklung die Konsumnachfrage beeinflussen. Fünftens bleibt die regulatorische Unsicherheit ein wichtiger Faktor für internationale Investoren. Sechstens ist der globale KI-Markt von starkem Wettbewerb geprägt. Siebtens könnten enttäuschende Wachstumsraten oder schwächere Margen zu weiteren Bewertungsabschlägen führen. Die Alibaba-Aktienanalyse von Roman Lukianchikov berücksichtigt damit ein Unternehmen mit erheblichen technologischen Möglichkeiten, dessen wirtschaftliche Entwicklung jedoch zahlreichen Unsicherheiten unterliegt. Das Rating "buy" und das Kursziel 180 USD sind keine Garantie für zukünftige Kursgewinne.
Was muss passieren, damit Alibaba wieder 180 USD erreicht?
Für eine Annäherung an das Kursziel 180 USD von Freedom Broker müssten mehrere Entwicklungen zusammenkommen. Alibaba sollte zunächst das kräftige Wachstum seines Cloud-Geschäfts fortsetzen und die Profitabilität weiter verbessern. Gleichzeitig wäre eine nachhaltige Stabilisierung des traditionellen Onlinehandels wichtig. Auch die Investitionen in künstliche Intelligenz müssten sich zunehmend in zusätzlichen Umsätzen und attraktiven Erträgen niederschlagen. Die Entwicklung eigener KI-Chips könnte langfristig zusätzliche Vorteile schaffen, sofern die Technologie wirtschaftlich konkurrenzfähig wird. Darüber hinaus dürfte die allgemeine Stimmung gegenüber chinesischen Technologieaktien eine wichtige Rolle spielen. Selbst gute Geschäftszahlen garantieren keine steigenden Aktienkurse, wenn Investoren hohe geopolitische oder regulatorische Risiken einpreisen. Für Roman Lukianchikov von Freedom Broker bleibt Alibaba trotz dieser Herausforderungen attraktiv. Die Bestätigung des Ratings "buy" und das Kursziel 180 USD zeigen, dass der Analyst erhebliches langfristiges Potenzial sieht.
Fazit: Alibaba-Aktie mit 122 Prozent Kurspotenzial – Freedom Broker bleibt bullish
Die Alibaba-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Der jüngste Kursrückgang auf 81,08 USD zeigt, wie skeptisch Anleger die Perspektiven des chinesischen Technologiekonzerns derzeit beurteilen. Gleichzeitig liefert die Alibaba-Aktienanalyse von Freedom Broker ein bemerkenswert positives Signal. Analyst Roman Lukianchikov senkt das Kursziel zwar von 200 auf 180 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Daraus ergibt sich gegenüber dem aktuellen Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 122 Prozent. Die zentrale Stärke von Alibaba liegt nach Einschätzung von Freedom Broker im Cloud-Geschäft, das von der kräftig steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitiert. Das Umsatzwachstum von 53 Prozent im KI-Cloud- und Computing-Bereich und die deutliche Verbesserung der Profitabilität unterstreichen diese Perspektive. Auch die Entwicklung eigener KI-Modelle und Halbleiter könnte langfristig zusätzliche Chancen eröffnen. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Der Wettbewerb im Onlinehandel, hohe KI-Investitionen, geopolitische Unsicherheiten und die wirtschaftliche Entwicklung Chinas könnten die Geschäftsentwicklung belasten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Alibaba seine technologischen Fortschritte in nachhaltig steigende Gewinne und freie Cashflows umwandeln kann. Roman Lukianchikov von Freedom Broker bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 180 USD optimistisch, reduziert jedoch seine Erwartungen gegenüber der bisherigen Bewertung. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Alibaba besitzt erhebliches langfristiges Potenzial, doch der Weg zu einer möglichen Verdopplung des Aktienkurses dürfte alles andere als risikolos sein.
Hat Ihnen diese Alibaba-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich muss man nicht bei Alibaba einkaufen, um ein echtes Schnäppchen zu entdecken. Und wer eine Aktie mit rechnerisch 122 Prozent Kurspotenzial für sich behält, sollte seinen Freunden wenigstens erklären können, warum er ausgerechnet bei guten Börseninformationen so geizig ist!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.