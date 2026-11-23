Die aktuelle Nachrichtenlage bei Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) zeigt ein Unternehmen im massiven Wandel, so die Experten von XTB.
Alibaba Aktie: Cloud-Wachstum explodiert, aber der Gewinn hinkt hinterher!
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So habe die Alibaba Group im September-Quartal zwar ein gewaltiges Umsatzwachstum im Bereich der KI-Cloud gemeldet, habe jedoch beim Gewinn Federn lassen müssen. Für Investoren, die in den stark umkämpften asiatischen Tech-Sektor investieren und Aktien kaufen möchten, sei die fundamentale Bewertung der Alibaba-Aktie derzeit eine echte Herausforderung. Im Folgenden würden die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht erläutert.
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse zur Alibaba-Aktie
1. KI-Cloud als massiver Wachstumsmotor
Explosives Wachstum: Der unumstrittene Star dieses Quartalsberichts sei die Cloud-Sparte. Der Umsatz im Bereich „AI Cloud and Compute Services“ sei um beeindruckende 53 % auf 60,97 Milliarden Yuan gestiegen.
Externe Kunden trieben das Geschäft: Besonders wichtig sei das Wachstum bei externen Kunden. Hier habe der Umsatz um 64 % zugelegt. Die wiederkehrenden Umsätze mit externen Kunden, ohne Hardware-Lösungen, seien sogar um 67 % gestiegen.
KI-Produkte dominierten: Der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten habe 17,92 Milliarden Yuan erreicht und damit im dreizehnten Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum verzeichnet. Alibaba wolle seinen KI-Stack nach eigenen Angaben weiterhin ausbauen, um den starken branchenübergreifenden Anforderungen gerecht zu werden.
2. Gewinn und Cashflow hätten die Erwartungen enttäuscht
Der Gewinn-Miss: Obwohl der bereinigte Gewinn pro Aktie (ADS) mit 8,10 Yuan einem Anstieg von 86 % gegenüber dem Vorjahr entsprochen habe, habe er die Schätzungen von 10,75 Yuan deutlich verfehlt. Der bereinigte Nettogewinn habe mit 19,91 Milliarden Yuan spürbar unter der Schätzung von 26,61 Milliarden Yuan gelegen.
Belasteter Cashflow: Der enorme Ausbau der Cloud-Infrastruktur koste viel Geld. Höhere Ausgaben für Technologie hätten dazu geführt, dass sich der freie Cash-Abfluss verschlechtert habe. Dieser habe sich auf 34,47 Milliarden Yuan belaufen, verglichen mit 21,84 Milliarden Yuan im Vorjahr.
3. Stabiler Gesamtumsatz und starkes operatives Ergebnis
Umsatz im Rahmen: Der Gesamtumsatz des Konzerns sei um 10 % auf 271,52 Milliarden Yuan gestiegen und habe damit knapp über der Bloomberg-Konsensschätzung von 270,53 Milliarden Yuan gelegen. Im E-Commerce habe der Bereich Kundenmanagement zwar einen Rückgang von 5 % verzeichnet, dieser sei jedoch stark durch Sondereffekte, insbesondere den Gegenbuchungseffekt eines neuen Geschäftsentwicklungsprogramms, bedingt gewesen.
Margenverbesserung: Positiv überrascht habe das operative Geschäft. Das bereinigte EBITDA habe mit 46,06 Milliarden Yuan über den Schätzungen von 39,9 Milliarden Yuan gelegen. Das bereinigte EBITA sei sogar um 260 % auf 32,64 Milliarden Yuan gestiegen. Alibaba profitiere hierbei von operativen Effizienzsteigerungen und der Quick-Commerce-Sparte. Zudem habe das Unternehmen das Quartal mit sehr komfortablen Barmitteln von 487,93 Milliarden Yuan abgeschlossen.
Expertenfazit von Jens Klatt: Langfristige KI-Wette versus kurzfristige Kosten
Nach Einschätzung von Jens Klatt würden die aktuellen Zahlen ein klares Licht auf die Strategie von Alibaba werfen. Der Konzern investiere massiv in seine Cloud-Infrastruktur, was den Cashflow belaste und den Nettogewinn unter die Erwartungen drücke. Auf der anderen Seite stehe ein explosives Wachstum der KI-Cloud-Sparte von 53 %, während die Umsätze mit KI-Produkten bereits im dreizehnten Quartal in Folge dreistellig gewachsen seien.
Angesichts dieses Spannungsfeldes stelle sich für Anleger die Frage, ob sie nun Alibaba-Aktien kaufen sollten. Nach Einschätzung von Jens Klatt bleibe die Alibaba-Aktie ein Titel für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Wer an den langfristigen Siegeszug der künstlichen Intelligenz in China glaube, finde in Alibaba einen Cloud-Giganten, dessen operatives Ergebnis trotz hoher Investitionen stark wachse. Der Anstieg des bereinigten EBITA um 260 % verdeutliche die operative Dynamik des Konzerns.
Mit knapp 488 Milliarden Yuan an Barmitteln verfüge Alibaba zudem über eine äußerst solide finanzielle Ausgangsbasis, um die KI-Expansion weiterhin aggressiv voranzutreiben. Die hohen Investitionen könnten sich langfristig auszahlen, sofern es dem Unternehmen gelinge, das starke Wachstum im Cloud-Geschäft in nachhaltig steigende Gewinne und positive freie Cashflows umzuwandeln. (Analyse vom 23.11.2026)
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