So habe die Alibaba Group im September-Quartal zwar ein gewaltiges Umsatzwachstum im Bereich der KI-Cloud gemeldet, habe jedoch beim Gewinn Federn lassen müssen. Für Investoren, die in den stark umkämpften asiatischen Tech-Sektor investieren und Aktien kaufen möchten, sei die fundamentale Bewertung der Alibaba-Aktie derzeit eine echte Herausforderung. Im Folgenden würden die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht erläutert.