Die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, FSE: AHLA, NYSE: BABA) steht nach den Quartalszahlen vor einer unbequemen Frage: Die Cloud-Sparte wächst so schnell wie lange nicht, aber der Konzern verbrennt dafür Geld. Während Alibaba Cloud um 53 Prozent zulegt, liegt der Free Cashflow bei minus 34,5 Milliarden Yuan.
Alibaba-Aktie: Cloud +53 Prozent, Cashflow minus 34,5 Mrd. Yuan - Wer zahlt die KI-Rechnung?
Alibaba-Aktie nach den Zahlen: Cloud wächst um 53 Prozent, doch der Free Cashflow liegt bei minus 34,5 Mrd. Yuan und Exportregeln trüben den Ausblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alibaba Group Holding Ltd.
- Handelssymbol
- BABA (NYSE, ADS)
- Nettoliquidität
- 32,9 Mrd. USD
- Investitionen im Quartal
- 50,5 Mrd. CNY
Stand: 19.11.2026, Quartal bis 30.09.2026; Zahlen vom 19.11.2026
Es ist ein Zahlentag mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite beschleunigt das KI-Geschäft zum zehnten Mal in Folge, auf der anderen Seite drücken Rechenzentren, Chips und der Preiskampf im Schnellliefer-Handel auf die Kasse. Die Alibaba Aktie, die in diesem Jahr deutlich unter Druck stand, bekommt damit weder den erhofften Befreiungsschlag noch einen Absturz-Anlass, sondern eine Debatte über den Preis des Wachstums.
Die Zahlen
Wie stark waren die Alibaba-Quartalszahlen wirklich?
Der Konzernumsatz stieg im Septemberquartal laut Bericht um 10 Prozent auf rund 272 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 40,8 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA sprang um 260 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan, der GAAP-Nettogewinn lag bei 64,4 Milliarden Yuan. Eine Einordnung gegen die Analystenerwartungen liefert ein Marktbericht: Der Umsatz lag knapp über der Konsensschätzung von 270,1 Milliarden Yuan, der bereinigte Gewinn je ADS mit 8,10 Yuan allerdings deutlich unter den erwarteten 11,16 Yuan.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Konzernumsatz
|rund 272 Mrd. CNY
|+10%
|Bereinigtes EBITDA
|32,6 Mrd. CNY
|+260%
|Cloud-Umsatz
|61 Mrd. CNY
|+53%
|Externes Cloud-Geschäft
|47 Mrd. CNY
|+64%
|KI-Produktumsatz
|17,9 Mrd. CNY
|13. Quartal mit dreistelligem Plus
|Free Cashflow
|-34,5 Mrd. CNY
|Vorjahr: -21,8 Mrd. CNY
Cloud-Zahlen nach Berichtsangaben; Margenangabe in der Quelle uneinheitlich (14,5 % bzw. 14,9 %).
Quelle: Investing.com (Earnings-Call-Bericht, 19.11.2026); Ideas-Daily (Konsens)
Ist die Cloud der neue Wachstumsmotor der Alibaba Aktie?
Alles spricht dafür. Die externe Cloud-Sparte wuchs um 64 Prozent, das wiederkehrende externe Geschäft um 67 Prozent. KI-bezogene Produkte brachten 17,9 Milliarden Yuan, das entspricht einer Jahresrate von rund 71,7 Milliarden Yuan und etwa der Hälfte der externen wiederkehrenden Cloud-Erlöse. Das Management hält an seinem Langfristziel fest, bis 2030 rund 100 Milliarden Dollar externen Cloud-Umsatz bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent zu erreichen.
Auch die eigene Modellfamilie Qwen wird kommerziell: Die Sparte AI Labs setzte 4,4 Milliarden Yuan um (+51 Prozent), schrieb aber weiter einen Verlust von 10,5 Milliarden Yuan, wenn auch kleiner als im Vorquartal.
Wie gefährlich ist der negative Free Cashflow für die Alibaba-Aktie?
Hier liegt der Kern der Skepsis. Die Investitionen betrugen 50,5 Milliarden Yuan, nach 67,7 Milliarden im Vorquartal. Trotzdem blieb ein Free-Cashflow-Abfluss von 34,5 Milliarden Yuan. Ein Jahr zuvor waren es 21,8 Milliarden. Positiv soll der Free Cashflow nach Unternehmensangaben erst in der zweiten Hälfte 2028 werden; die Investitionsspitze sieht das Management in den Jahren 2027 und 2028. Abgefedert wird das durch eine Nettoliquidität von 32,9 Milliarden Dollar.
Was bedeuten die US-Exportregeln für die Alibaba Aktie?
Der größte externe Unsicherheitsfaktor sind neue Exportkontrollen für Rechenleistung. Laut Bericht erklärte das Management, die Regeln würden die Produkte und Dienste des kommenden Jahres betreffen und die Folgen würden noch bewertet. Entsprechend vorsichtig ist die Cloud-Prognose für das nächste Geschäftsjahr: Wachstum von 30 bis 45 Prozent, also deutlich unter den aktuellen 53 Prozent. Erst 2028 soll die Dynamik wieder über 50 Prozent liegen.
Die Antwort will Alibaba mit eigener Hardware geben. Die Massenproduktion des hauseigenen Chips Zhenwu V900 soll im ersten Quartal 2027 beginnen, kommerzielle Cluster im zweiten Quartal 2027. Konzernchef Eddie Wu sagte laut Bericht, der Plan bis 2030 baue seit jeher auf der Chip-Roadmap der Tochter T-Head auf.
Wie hat die Alibaba Aktie auf die Zahlen reagiert?
Vorbörslich gab die Aktie laut einem Marktbericht um rund 1,7 Prozent nach. Das Papier steht nach einem schwachen Jahr nahe seinen Tiefs; ein Bericht nennt ein Minus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn. Der Chart zeigt den Kursverlauf der vergangenen zwölf Monate.
Wie geht es mit der Alibaba Aktie weiter?
Entscheidend sind drei Fragen: ob die Cloud-Dynamik trotz der Exportregeln über 30 Prozent bleibt, ob der Chip-Zeitplan hält und ob der Schnellliefer-Handel die versprochene Verlustverkleinerung liefert. Im Dezemberquartal sollen die Verluste weiter schrumpfen, im nächsten Jahr will Alibaba sie halbieren. Die Kursziele von Analysten sollten Anleger ohnehin einzeln und mit Quelle prüfen; aktiencheck.de gibt kein Kursziel und keine Empfehlung ab.
Häufige Fragen zur Alibaba-Aktie
Wie stark wuchs die Cloud von Alibaba? Der Cloud-Umsatz stieg um 53 Prozent auf 61 Milliarden Yuan, das externe Geschäft um 64 Prozent.
Wie hoch ist der Free Cashflow der Alibaba-Aktie? Im Quartal lag er bei minus 34,5 Milliarden Yuan, nach minus 21,8 Milliarden ein Jahr zuvor.
Was bedeuten die Exportkontrollen? Laut Management betreffen sie die Produkte und Dienste des kommenden Jahres; die Cloud-Prognose liegt bei 30 bis 45 Prozent Wachstum.
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