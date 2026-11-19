Alles spricht dafür. Die externe Cloud-Sparte wuchs um 64 Prozent, das wiederkehrende externe Geschäft um 67 Prozent. KI-bezogene Produkte brachten 17,9 Milliarden Yuan, das entspricht einer Jahresrate von rund 71,7 Milliarden Yuan und etwa der Hälfte der externen wiederkehrenden Cloud-Erlöse. Das Management hält an seinem Langfristziel fest, bis 2030 rund 100 Milliarden Dollar externen Cloud-Umsatz bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent zu erreichen.

Auch die eigene Modellfamilie Qwen wird kommerziell: Die Sparte AI Labs setzte 4,4 Milliarden Yuan um (+51 Prozent), schrieb aber weiter einen Verlust von 10,5 Milliarden Yuan, wenn auch kleiner als im Vorquartal.