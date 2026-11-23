Die aktuelle Aktienanalyse von Barclays liefert eine ungewöhnliche Kombination aus deutlicher Vorsicht und anhaltendem Optimismus. Die Investmentbank senkt das Kursziel für Alibaba von 200 USD auf 155 USD, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Ausschlaggebend sind die reduzierten Ambitionen beim Ausbau der KI-Rechenkapazitäten infolge neuer US-Beschränkungen.

Besonders interessant ist die These, dass der erzwungene Strategiewechsel langfristig auch Vorteile bringen könnte. Weniger kapitalintensive Ausbaupläne könnten Alibaba helfen, seine finanziellen Ressourcen gezielter einzusetzen. Ob diese Rechnung aufgeht, hängt jedoch davon ab, wie erfolgreich der Konzern seine KI-Strategie unter den neuen Bedingungen umsetzt.

Für Anleger bleibt die Alibaba Aktie damit eine spannende, aber risikobehaftete Technologiewette. Das Kursziel von 155 USD und das bestätigte Rating "overweight" zeigen, dass Barclays weiterhin Potenzial erkennt. Die entscheidende Frage lautet nun: Wird die gebremste KI-Offensive zum Wachstumsproblem oder tatsächlich zum versteckten Glücksfall?