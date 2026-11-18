Für die Alibaba Aktie wird der Donnerstag zum Tag der Entscheidung. Vor dem Handelsstart in New York legt der chinesische Technologiekonzern seine Quartalszahlen vor – und die Ausgangslage könnte kaum angespannter sein. Am Montag fiel die Aktie um 4 Prozent auf 90,62 Dollar und notiert damit nahe dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 38 Prozent. Im Wochenchart hat sich laut Invezz ein sogenanntes Todeskreuz gebildet, ein charttechnisches Warnsignal, bei dem der kurzfristige Durchschnitt unter den langfristigen fällt.
Alibaba Aktie am Zwei-Jahres-Tief: Morgen kommen die Zahlen – zündet die Cloud mit über 50 Prozent Wachstum die Wende?
Minus 38 Prozent seit Jahresbeginn, ein Todeskreuz im Wochenchart und Sorgen um den Zugang zu US-Chips: Die Alibaba Aktie geht angeschlagen in die Quartalszahlen am Donnerstag. Doch Analysten erwarten ein Cloud-Wachstum von mehr als 50 Prozent und sehen die Kursziele fast doppelt so hoch wie den Kurs. Die große Vorschau zur Alibaba Aktie.
Die Erwartungen
Die Cloud als Hoffnungsträger
Beim Konzernumsatz erwarten Analysten nur ein Plus von rund 2 Prozent auf etwa 40,4 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie soll je nach Schätzung zwischen 1,37 und 1,63 Dollar liegen. Die eigentliche Geschichte spielt jedoch in der Cloud. Die Bank of America rechnet hier mit einem Wachstum von 52 Prozent bei einer Marge von 12,9 Prozent. Citi mit Analystin Alicia Yap erwartet ebenfalls 52 Prozent auf 60,5 Milliarden Yuan. Morgan Stanley mit Analyst Gary Yu geht sogar von 55 Prozent und einer Marge von 13,5 Prozent aus. Im Vorquartal war das Cloud-Geschäft um 45 Prozent gewachsen.
Die Analysten
Kursziele fast doppelt so hoch wie der Kurs
Die Analysten halten an ihrer Zuversicht für die Alibaba Aktie fest. Citi hat das Kursziel vor den Zahlen von 190 auf 193 Dollar angehoben. Morgan Stanley nennt 180 Dollar, empfiehlt Overweight und führt Alibaba als Top-Empfehlung. Die Bank of America sieht das Ziel bei 178 Dollar. Im Durchschnitt liegt das rechnerische Kurspotenzial bei rund 100 Prozent. Alle Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der riesige Abstand zeigt, wie stark der Markt derzeit die Risiken gewichtet.
Licht und Schatten
Was die Alibaba Aktie bewegt
Apple setzt auf Qwen
Apple hat Alibabas KI-Modell Qwen für Apple Intelligence in China ausgewählt. Die Aktie stieg danach innerhalb einer Woche um rund 12 Prozent.
Neue KI-Modelle
Mit Qwen4-Max hat Alibaba ein neues Spitzenmodell vorgestellt, die Qwen-App soll das Geschäft mit Endkunden stärken.
Sorge um US-Chips
Berichte über den Zugang zu US-Halbleitern über Umwege, unter anderem im Zusammenhang mit dem Unternehmen Megaspeed in Singapur, belasten. In Hongkong fiel die Aktie am 12. November um 6,8 Prozent.
Hohe Investitionen drücken den Gewinn
Im Vorquartal sank das operative Konzernergebnis um 57 Prozent. Die KI-Produkte wuchsen dagegen zum zwölften Mal in Folge dreistellig.
Häufige Fragen zur Alibaba Aktie
Wann veröffentlicht Alibaba seine Quartalszahlen?
Am Donnerstag, dem 19. November 2026, vor dem Handelsstart an der Wall Street.
Welches Cloud-Wachstum erwarten Analysten?
Zwischen 52 und 55 Prozent, nach 45 Prozent im Vorquartal.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Alibaba Aktie?
Citi 193 Dollar, Morgan Stanley 180 Dollar und Bank of America 178 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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