Beim Konzernumsatz erwarten Analysten nur ein Plus von rund 2 Prozent auf etwa 40,4 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie soll je nach Schätzung zwischen 1,37 und 1,63 Dollar liegen. Die eigentliche Geschichte spielt jedoch in der Cloud. Die Bank of America rechnet hier mit einem Wachstum von 52 Prozent bei einer Marge von 12,9 Prozent. Citi mit Analystin Alicia Yap erwartet ebenfalls 52 Prozent auf 60,5 Milliarden Yuan. Morgan Stanley mit Analyst Gary Yu geht sogar von 55 Prozent und einer Marge von 13,5 Prozent aus. Im Vorquartal war das Cloud-Geschäft um 45 Prozent gewachsen.