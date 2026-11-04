Alibaba Aktie +6%: KI-Fantasie trifft auf mehr Kostendisziplin - Kursziel 200 USD!

Die jüngsten Branchenrecherchen von Mizuho im chinesischen Internetsektor würden darauf hindeuten, dass sich die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz weiter verbreitere. Die Aussage beschreibt damit mehr als die Begeisterung für einzelne Anwendungen: Das Interesse an KI scheint nach Einschätzung des Analystenhauses auf eine zunehmend breite Basis zu treffen.