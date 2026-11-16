Alexandria-Real-Estate-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra kappt das Kursziel auf 50 Dollar – hält aber an „Outperform“ fest

Die Aktie hat einen langen Abstieg hinter sich. Ende 2025 kürzte Alexandria die Quartalsdividende um 45 Prozent auf 0,72 US-Dollar, nach den jüngsten Zahlen ging es weiter abwärts.

Die Aktienanalyse von Mizuho hält trotzdem an „Outperform“ fest. Offenbar sieht das Haus Anzeichen, dass die Vermietung ihren Tiefpunkt erreicht hat.