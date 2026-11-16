Ein harter Schnitt, aber kein Abschied: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die Alexandria-Real-Estate-Aktie um ein Sechstel von 60 auf 50 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 43,84 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 14 Prozent. Der größte Vermieter von Laborflächen in den USA steckt mitten in einer Branchenkrise.
Alexandria-Real-Estate-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra kappt das Kursziel auf 50 Dollar – hält aber an „Outperform“ fest
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die Alexandria-Real-Estate-Aktie deutlich von 60 auf 50 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 43,84 US-Dollar sind das rund 14 Prozent Potenzial. Der Laborimmobilien-Spezialist kämpft mit einem Überangebot.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alexandria Real Estate Equities, Inc.
- Handelssymbol
- ARE (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 50 US-Dollar (zuvor 60 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Alexandria-Real-Estate-Aktie
Größter Schnitt der Branchenrunde – Mizuho bleibt dennoch Käufer
Unter den Gesundheitsimmobilien, die Vikram Malhotra am Montag neu bewertet hat, trifft es Alexandria am stärksten.
Die Aktie hat einen langen Abstieg hinter sich. Ende 2025 kürzte Alexandria die Quartalsdividende um 45 Prozent auf 0,72 US-Dollar, nach den jüngsten Zahlen ging es weiter abwärts.
Die Aktienanalyse von Mizuho hält trotzdem an „Outperform“ fest. Offenbar sieht das Haus Anzeichen, dass die Vermietung ihren Tiefpunkt erreicht hat.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Vermietung stabilisiert sich
Die Auslastung stieg im dritten Quartal leicht auf 87,1 Prozent, Beobachter sehen einen möglichen Boden bei Vermietung und Mieten.
Prognose bestätigt
Alexandria engte die FFO-Prognose für 2026 auf 6,38 bis 6,42 US-Dollar je Aktie ein und hielt die Mitte von 6,40 US-Dollar.
Verkäufe laufen
Abgeschlossene und vereinbarte Verkäufe summieren sich auf 2,62 Milliarden US-Dollar.
Schrumpfende Basis
Das FFO schrumpft, die Zinskosten steigen und Abschreibungen auf Projekte belasten.
Überangebot an Laborflächen
Die Biotech-Branche hat ihre Expansion gebremst, gleichzeitig kamen viele neue Laborgebäude auf den Markt. Das drückt Auslastung und Mieten in den großen Zentren wie Boston und San Francisco.
Alexandria setzt auf seine großen Forschungscampi und trennt sich von Randbeständen. Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie um knapp 6 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE): Kaufen, Kursziel 50,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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